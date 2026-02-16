¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¹¬¤»¤ò¡£Åê¹Æ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤Á¤´¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¥®¥Õ¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡ªX¥Ä¥¤ー¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÃæ

ËÜ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥ì¥Ã¥¸¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¥âー¥ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤òÅê¹Æ¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£






¢£¥¹¥¤ー¥Ä¥âー¥ë¡Ê https://shop.sweetsvillage.com/ ¡Ë


Ï·ÊÞ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë³¹¤Î¤ª²Û»Ò²°¤µ¤ó¤ä¥«¥Õ¥§¡¦¥¹¥¤ー¥Ä²°¤µ¤ó¡¢ÍÎ²Û»Ò¡¢ÏÂ²Û»Ò¡¢ÀìÌçÅ¹¤Î¸·ÁªÁÇºà¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥âー¥ë¤Ç¡¢3,000ÅÀ°Ê¾å¤ÎÁÇºà¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¢£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÆÃ½¸¥Úー¥¸¤ò¸ø³«


¥¹¥¤ー¥Ä¥âー¥ë¤¬¸·Áª¤·¤¿¡¢ËèÆü¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ë¤¹¤ë¡È¤´Ë«Èþ¥¹¥¤ー¥Ä¡É¤ò¤´¾Ò²ð¡£


»Å»ö¤ä²È»ö¡¢ÊÙ¶¯¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤±¤ë´Å¤¤¤Ò¤È¤¯¤Á¤ò¡£


¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ËÂ£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£



¡Ú¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¡Û


¡ÚÎäÅà¡ÛÄãÅü¼Á ¥Õ¥ëー¥Ä¥Ö¥ê¥å¥ì 6¸ÄÆþ | ¥×¥ê¥ó | ¥Ø¥ë¥·ー¥¹¥¤ー¥Ä¹©Ë¼¥Þ¥ë¥Ù¥êー¡¡


ÈÎÇä²Á³Ê\4,300¡¡


https://shop.sweetsvillage.com/products/mulberry-fruitsbrulee6





ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î¤´Ë«Èþ¤äÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¡£


ÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤ÄãÅü¼Á¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥Ö¥ê¥å¥ì¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£


¾®ÇþÊ´¤äº½Åü¡¢Åº²ÃÊª¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤¡¡£


¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤ËÎäÅà¸Ë¤«¤é½Ð¤·¤ÆÄº¤­¡¢5Ê¬¤«¤é15Ê¬Äø¤ª¹¥¤ß¤Î¸Ç¤µ¤Ë²òÅà¤·¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤êÄº¤±¤Þ¤¹¡£


¤Ò¤ó¤ä¤êÎä¤¿¤¤¥¢¥¤¥¹¥±ー¥­¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢È¾²òÅà¤Ç³ê¤é¤«¤ÊÉôÊ¬¤È¸Ç¤¤ÉôÊ¬¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤ÄÍÏ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢²òÅà¤·¤Æ³ê¤é¤«¤Ê¥Ö¥ê¥å¥ì¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£


¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤­¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤Ê¬¤À¤±¤ª¹¥¤ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤êÄº¤±¤Þ¤¹¡£




¡ÚÎäÂ¢¡Û¥ì¥¢ÉÊ¼ï¡ØÅí·°¡Ù¥»¥Ã¥È | ¤¤¤Á¤´ | Agri charm¡¡¡¡²Á³Ê\4,400


https://shop.sweetsvillage.com/products/agrichar%EF%BD%8D-2






"ìÔÂô¤Ê¹á¤ê¤È´Å¤µ¡¢Åí·°¤¤¤Á¤´¤ÎÌ¥ÎÏ"


¢§ÉÊ¼ï¡¦Ì£¤ÎÆÃÄ§


¡¦Åí·°¡§²ÌÈé¤¬Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅí¡×¤Î¤è¤¦¤ÊË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£²Ì¼Â¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Æ¡¢Ì£¤â¤Þ¤µ¤ËÅí¡£


¢§ºÏÇÝ/À¸»ºÊýË¡¡¢¤³¤À¤ï¤ê


½©µÈÂæ¤ÎÎäÎÃ¤Ê´Ä¶­²¼¤Ç¡¢ÃÏ²¼100m¤«¤éµâ¤ß¾å¤²¤¿ÎÉ¼Á¤ÊÃÏ²¼¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆºÏÇÝ¤·¤¿¤¤¤Á¤´¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¤ÎÎÉ¤¤¡¢´Å¤ß¤¬¶Å½¸¤µ¤ì¤¿Ç»¸ü¤Ê¼Â¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö±à¤Ç¤ÏIPMºÏÇÝ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


²½³ØÇÀÌô¤ËÍê¤é¤º¡¢¿Í¤ä´Ä¶­¤ËÍ¥¤·¤¤ºÏÇÝ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤Áô¤äµû¡¢¹õÅü¤Ê¤É¤Î¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Í­µ¡¼ÁÈîÎÁ¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




¡ÚÎäÅà¡Û¾ÍÜÛÊÆÊ´¥íー¥ë ¥íー¥ë¥±ー¥­ ÆàÎÉ¾ÍÜÛ¡¡¡¡ÈÎÇä²Á³Ê\1,633¡Ê¥í¥ó¥°¡Ë


https://shop.sweetsvillage.com/products/shogaku-rollcake




"¤â¤Ã¤Á¤êÊÆÊ´¥íー¥ë¤Ç¡¢¥Ø¥ë¥·ー¤Ê´Å¤µ¤òÌû¤·¤à"


ÆàÎÉ¸©»º¥Ò¥Î¥Ò¥«¥ê¤ÎÊÆÊ´¤ò¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë¾Æ¤­¾å¤²¤¿À¸ÃÏ¤Ë¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Ç¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥³¥¯¿¼¤¤ËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥êー¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÊñ¤ó¤À¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£¾®Çþ¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ÎÊý¤Ë¤âÈþÌ£¤·¤¯¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë·ò¹¯¤Ë¤â´ò¤·¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£


¡¦¥×¥ìー¥ó


ËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥êー¥à¤Î¥³¥¯¿¼¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¡¦¿¿¤ÃÇòna¤¤¤Á¤´


ËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥êー¥à¤Ëçõ¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¸«¤¿ÌÜ¤â²Ä°¦¤¤´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¡£


¡¦ÂçÏÂÃã


ËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥êー¥à¤ËÂçÏÂÃã¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¹á¤êË­¤«¤Ç¾åÉÊ¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¡£




¡ÚÎäÅà¡Û¤ª¼ò¤òÓÏ¤à¥ª¥È¥Ê¤Î¥Æ¥£¥é¥ß¥¹ ¿©¤ÙÈæ¤Ù3¼ï¥»¥Ã¥È¡Ã¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡ÃCALMATI¡Ê¥«¥ë¥Þー¥Æ¥£¡¡¡¡ÈÎÇä²Á³Ê\5,400


https://shop.sweetsvillage.com/products/calmati-iwade-tasting-3-tiramisu






"Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤ÈÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£Âç¿Í¤À¤±¤ÎìÔÂô¥Æ¥£¥é¥ß¥¹3¼ï¿©¤ÙÈæ¤Ù"


3¼ïÎà¤Î¤ª¼ò¤ò»È¤Ã¤¿¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤ò³Æ2¸Ä¤º¤ÄµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£


¡¦¹ñºÝ¥é¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë¤ÆÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥à¼ò


¡Ö¥í¥ó¥µ¥«¥Ñ ¥»¥ó¥Æ¥Ê¥ê¥ª23£ù¡×


¡¦ÎÏ¶¯¤µ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¢¥ë¥Þ¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥Ð¥Ë¥é¤Î¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥Çー


¡Ö¥¸¥§¥é¥¹10£ù¡×


¡¦Í­Ì¾¤Ê¥Ðー¥Ü¥ó¡¢¥áー¥«ー¥º¥Þー¥¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ðー¥¸¥ç¥ó


¡Ö¥áー¥«ー¥º¥Þー¥¯46¡×




¡ÚÎäÂ¢¡ÛÇÀÌôÉÔ»ÈÍÑ¤Îçõ | ¤¤¤Á¤´ | çõ²°ÅÄÃæ¡¡¡¡


ÈÎÇä²Á³Ê\4,400¡¡


https://shop.sweetsvillage.com/products/ichigoyatanaka-ichigo






"²½³ØÈîÎÁÉÔ»ÈÍÑ¡¢¼«Á³¤Î¤Þ¤Þ¤Îçõ¤ÎÌ£¤ï¤¤"


¡Ú¤ä¤è¤¤¤Ò¤á¡Û¤ò²½³ØÇÀÌô¡¦²½³ØÈîÎÁ¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¤¸¤Ã¤¯¤ê´°½Ï¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤ò¼ý³Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


çõËÜÍè¤Î¹á¤ê¡¢»¨Ì£¤ÎÌµ¤¤¤¹¤Ã¤­¤ê¤È¤·¤¿´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¡À¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¡¢²¿¤òÂ£¤ë¡©¡¿


¤¿¤À¤¤¤ÞÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢


Åê¹Æ¤·¤¿¡Èµ¤¤Ë¤Ê¤ëÍÎ²Û»Ò¥®¥Õ¥È¡É¤¬Åö¤¿¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡ª


X¤Ç¡Ö#¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤È¤¤¤Á¤´2026¡×¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ


Â£¤ê¤¿¤¤¤ª²Û»Ò¤ä¤â¤é¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¡¢


¤È¤Ã¤Æ¤ª¤­¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£




¢£¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëX¡ÊTwitter¡Ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ


¥¹¥¤ー¥Ä¥âー¥ë¤Ç¤ª¹¥¤­¤Ê¤ª²Û»Ò¤òÁª¤Ó¡¢X¤Ë¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ø¡¢ÃêÁª¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤ª²Û»Ò¤òÌµ½þ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡¡¡¢£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×


¡¡¡¡¢£±þÊçÊýË¡


¡¡¡¡1.¥¹¥¤ー¥Ä¥âー¥ë¸ø¼°X¥¢¥«¥ó¥È(@SweetsVillage1)(https://x.com/SweetsVillage1)¤ò¥Õ¥©¥íー


¡¡¡¡2.¤³¤Î¥Úー¥¸¤Ë·ÇºÜ¤ÎÃæ¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¤¤ª²Û»Ò¤òÁª¤Ö


¡¡¡¡3.¤ª²Û»Ò¤ÎÈÎÇä¥Úー¥¸¤Ë¤¢¤ëX(Twitter)¥·¥§¥¢¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×


¡¡¡¡4.¥¿¥°¡Ö#¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤È¤¤¤Á¤´2026¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ



¡¡¡¡¢£±þÊç¾ò·ï


¡¡¡¡1.X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È


¡¡¡¡2.¥¹¥¤ー¥Ä¥âー¥ë¸ø¼°X¥¢¥«¥ó¥È(@SweetsVillage1)(https://x.com/SweetsVillage1)¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È


3.¥¹¥¤ー¥Ä¥âー¥ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¡¡


¡Ê https://shop.sweetsvillage.com/collections/white-day-sweets ¡Ë·ÇºÜ¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÆâ¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È


¡¡¡¡4.Åê¹ÆÆâ¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤È¤¤¤Á¤´2026¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È


¡¡¡¡5.ËÜ±þÊç»ö¹à¤ÎÆâÍÆ¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤³¤È


¡¡¡¡¾ÜºÙ¤Ï²¼µ­¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡¡¡¡https://x.com/SweetsVillage1



¡¡¡¡¢£¾ÞÉÊÈ¯Á÷


¡¡¡¡2026Ç¯3·î²¼½Ü～4·î¾å½ÜÍ½Äê



¢£²ñ¼Ò³µÍ×


²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥ì¥Ã¥¸


ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÜ»³ ÃÒÃË


¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://shop.sweetsvillage.com/


»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥âー¥ë»ö¶È