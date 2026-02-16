15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿±à»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ü¥Ð¥¹¥¥ã¥Ã¥Á¤¬ÊÝ°é¸½¾ì¤ÎÊÑ²½¤ò¥Çー¥¿¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«
VISH³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÊ¥ ¹ÀÇ·¡Ë¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¡¦ÊÝ°é±à¡¦Ç§Äê¤³¤É¤â±à¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëICT¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö±à»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ü¥Ð¥¹¥¥ã¥Ã¥Á¡×¤¬¡¢2025Ç¯12·î16Æü¤Ë¥µー¥Ó¥¹³«»Ï15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤ÆÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤æ¤È¤ê¤È¾Ð´é¤ò¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¡Ö¿ôÃÍ¡×¡Ö´¶¼Õ¤ÎÀ¼¡×¡Ö¥Çー¥¿´ë²è¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤â½ç¼¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
±à»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ü¥Ð¥¹¥¥ã¥Ã¥Á 15¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.buscatch.com/kindergarten/lp-15th/
¢£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«Ãæ¤Î¼ç¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
1¡¥¿ôÃÍ¤Ç¸«¤ëVISH¤Î15Ç¯
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢¼ÂÀÓ¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
15Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æ³Æþ»ÜÀß¿ô¤Ï2,900»ÜÀß¡¢Îß·×¤Ç¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤Ï1,136,886Ì¾¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ»ÜÀß¸þ¤±¤ÎÌµÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÊÅÄÃæÆ»¾ì¡Ë¤âÄê´ü³«ºÅ¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¹¤¬¤ê¤È¼Ò²ñÅªÌò³ä¤ò¡¢Ä¾´¶Åª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¹½À®¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÊÅö¼ÒÃ´Åö¼Ô¤è¤ê¡Ë
ÍÄ»ù¶µ°é¡¦ÊÝ°é¤ÎICT²½¤¬¿Ê¤à¸½¾ì¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿Åö¼ÒÃ´Åö¼Ô3Ì¾¤¬¡¢
Æü¡¹¸½¾ì¤È¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¤ä¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿±à¤äÀèÀ¸Êý¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¥é¥ó¥¥ó¥°¡×
ÍøÍÑ¾õ¶·¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¡¢¡Ö±à»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ü¥Ð¥¹¥¥ã¥Ã¥Á¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥é¥ó¥¥ó¥°´ë²è¤ò¸ø³«¡£
Æü¾ï¤Î»È¤ï¤ìÊý¤ä¸½¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ§¤ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¢£º£¸å¡¢½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ïº£¸å¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³È½¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢15Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤È¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£±à»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ü¥Ð¥¹¥¥ã¥Ã¥Á¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§
£±.Â¿ÍÍ¤Ê±à¶ÈÌ³¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½
ÍÄÃÕ±à¡¦ÊÝ°é±à¡¦Ç§Äê¤³¤É¤â±à¤Ê¤ÉÉý¹¤¤»ÜÀß¤ËÂÐ±þ¤·¡¢·çÀÊ¡¦ÃÙ¹ïÏ¢Íí¡¢±à¥Ð¥¹±¿¹Ô´ÉÍý¡¢ÅÐ¹ß±à¡¦ÍÂ¤«¤êÊÝ°é´ÉÍý¡¢ÍÑÉÊÈÎÇä¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹ÂÐ±þ¤Ê¤ÉÆü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡£
Ç§Äê¤³¤É¤â±àÆÃÍ¤ÎÊ£»¨¤Ê»öÌ³½èÍý¤äÌµ½þ²½¿½ÀÁ½ñÎà¤ÎºîÀ®¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¶µ¿¦°÷¤ÎÉéÃ´¤òÂç¤¤¯ºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
Â¾¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¸½¾ì¤Î±¿ÍÑ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
£².·î³Û11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÎÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤ÎÁ¶âÂÎ·Ï
¼çÍ×µ¡Ç½¤òÌÖÍå¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ç¡¢½é¤á¤ÆICT¤òÆ³Æþ¤¹¤ë»ÜÀß¤Ç¤â¸¡Æ¤¤·¤ä¤¹¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤òºÎÍÑ¡£
ÀìÇ¤Ã´Åö¼Ô¤¬Æ³Æþ¤«¤é±¿ÍÑ¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢IT¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¸½¾ì¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£³.¹â¤¤·ÑÂ³ÍøÍÑÎ¨¤È½¼¼Â¤·¤¿¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©
·ÑÂ³ÍøÍÑÎ¨98%¤Î¹â¤¤ËþÂÅÙ¤ò¸Ø¤ê¡¢¿·µ¬·ÀÌó¤Î60.2%¤¬´ûÂ¸»ÜÀß¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ¤Ç2,900»ÜÀß°Ê¾å¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢±¿ÍÑ³«»Ï¸å¤â·ÑÂ³Åª¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤È¥µ¥Ýー¥È¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¸½¾ì¤Ë´ó¤êÅº¤¦ICT¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë
VISH³ô¼°²ñ¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¡Ö±à»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ü¥Ð¥¹¥¥ã¥Ã¥Á¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍÄ»ù¶µ°é¡¦ÊÝ°é¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´·Ú¸º¤È¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿±¿ÍÑ¥Çー¥¿¤ä¸½¾ì¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤ò³è¤«¤·¡¢Æü¡¹¤Î±à±¿±Ä¤Ë´ó¤êÅº¤¦·Á¤Ç¤Îµ¡Ç½²þÁ±¤ä¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÊÝ¸î¼ÔÏ¢Íí¥¢¥×¥ê¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
ÊÝ¸î¼Ô¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢²èÌÌ¹½À®¤äÁàºîÀ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦´ÉÍý²èÌÌ¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
ÀèÀ¸Êý¤¬Æü¡¹¹Ô¤¦ºî¶È¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¾´¶Åª¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¶ÈÌ³¤ÎÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤¿²èÌÌÀß·×¤Ø¤È²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ØÆ³Í×Ï¿ºîÀ®Êä½õµ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã
µÏ¿ºîÀ®¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤É¤â°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î°é¤Á¤òÀ°Íý¡¦¿¶¤êÊÖ¤ëºÝ¤Î»Ù±ç¤È¤Ê¤ë¤è¤¦³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¡¢É¬Í×¤Ê·Á¤Ø¤È¾¯¤·¤º¤ÄÀ°¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Æü¡¹¤Î±à±¿±Ä¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ä°Â¿´´¶¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢AI¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÀèÀ¸Êý¤ÎÈ½ÃÇ¤ä¶ÈÌ³¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¡¢¤È¤â¤Ë»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î¶ÈÌ³¤Ë¡Ö¤æ¤È¤ê¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»Ù±ç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
15Ç¯´Ö¡¢¸½¾ì¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¿Ê²½¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â¡Ö°Â¿´¤·¤Æ»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë±à»Ù±çICT¡×¤ò°é¤Æ¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.buscatch.com/kindergarten/
¢£VISH³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§VISH³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥ô¥£¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄÊ¥ ¹ÀÇ·
½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶ÓÆóÃúÌÜ10ÈÖ13¹æ SC¶ÓANNEX 5F
ÀßÎ©¡§2004Ç¯12·î
»ñËÜ¶â¡§1,150Ëü±ß
URL¡§http://www.vish.co.jp/