ÈòÆñ¼Ô¿ô¤Î·Ð»þÊÑ²½¤òÀºåÌ¤ËÍ½Â¬-¥¤¥ó¥Õ¥éÉüµì¾õ¶·¤ÈÈ÷Ãß¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯ºÒ³²»Ù±ç-
¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
¡¦¥¤¥ó¥Õ¥éÈï³²¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ÈòÆñ¼Ô¿ô¿ä°ÜÍ½Â¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÀºåÌ²½¤ËÀ®¸ù
¡¦ÅÅµ¤¡¦Æ»Ï©¤ÎÉüµì¾õ¶·¤ÈÈ÷Ãß¤ÎÄøÅÙ¤òÌÀ¼¨Åª¤Ë¥â¥Ç¥ë²½
¡¦È¯ºÒÄ¾¸å¤Î»Ù±ç·×²è¤äÊª»ñÇÛÊ¬¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¹×¸¥
¡¦¼«¼£ÂÎ¤ÎËÉºÒ·×²èÎ©°Æ¤òÄêÎÌÅª¤Ë»Ù±ç
¡Ê³µÍ×ÀâÌÀ¡Ë
¡¡·§ËÜÂç³ØÂç³Ø±¡ÀèÃ¼²Ê³Ø¸¦µæÉô¡¦²¬Åç´²½Ú¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¿ÌºÒ»þ¤ÎÈòÆñ¼Ô¿ô¿ä°Ü¤ò¤è¤êÀµ³Î¤ËÍ½Â¬¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤¿ôÍý¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅµ¤¤ÈÆ»Ï©¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥óÈï³²¾õ¶·¡¢¤ª¤è¤Ó³Æ²ÈÄí¤ÎÈ÷Ãß¤ÎÄøÅÙ¤òÌÀ¼¨Åª¤Ë¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êª»ñÉÔÂ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÈòÆñ¼Ô¿ô¤Î¿ä°Ü¤ò¾ÜºÙ¤Ë¥â¥Ç¥ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
[¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÆâÍÆ]
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿ÈòÆñ¼Ô¿ô¿ä°ÜÍ½Â¬¥â¥Ç¥ë¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏÊª»ñÉÔÂ¤òÃê¾ÝÅª¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÅ¹ÊÞ¤Î²ÔÆ¯¾õ¶·¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢ÄäÅÅÈï³²¤ÈÆ»Ï©Èï³²¤òÌÀ¼¨Åª¤Ë¥â¥Ç¥ë²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª»ñÉÔÂÎ¨¤Ï¡¢¤³¤ì¤é2¤Ä¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥óÈï³²Î¨¤ÈÈ÷Ãß¥Ñ¥é¥áー¥¿¦Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃÄ§ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢ÅÅµ¤¡¦Æ»Ï©¤ÎÉüµìÂ®ÅÙ¤äÊ¿»þ¤ÎÈ÷ÃßÎÌ¤¬ÈòÆñ¼Ô¿ô¿ä°Ü¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÄêÎÌÅª¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈòÆñÍ×°ø¡Ê²È²°ÅÝ²õ¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥óÈï³²¡¢Àº¿ÀÅªÉÔ°Â¡¢Êª»ñÉÔÂ¡Ë¤´¤È¤ËÀøºßÈòÆñ¼Ô¤ò¸ÄÊÌ¤Ë°·¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿ÈòÆñ·ÑÂ³¡¦µ¢ÂðÈ½ÃÇ¤ò¥â¥Ç¥ë²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢2026Ç¯2·î15Æü¤Ë¡Ö¥·¥¹¥Æ¥àÀ©¸æ¾ðÊó³Ø²ñÏÀÊ¸»ï¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
[Å¸³«]
¡¡ËÜ¸¦µæ¤ÇÄó°Æ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢È¯ºÒÄ¾¸å¤ËÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¡ÊÃÏ¿Ìµ¬ÌÏ¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥óÈï³²Î¨¡¢¿Í¸ý¤Ê¤É¡Ë¤ÈÃÏ°è¤ÎÈ÷Ãß¾õ¶·¤«¤é¡¢ÈòÆñ¼Ô¿ô¿ä°Ü¤òÍ½Â¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ïº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»Ù±çÊª»ñ¤ÎÇÛÊ¬·×²è¤äÈòÆñ½ê±¿±Ä·×²è¤òÎ©°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¿ÌºÒ¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¼Â±¿ÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦µæ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥â¥Ç¥ë¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ï¡¢ºÒ³²ÂÐºö¤Î»öÁ°É¾²Á¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢È÷Ãß¿ä¿Ê¤äÍ¢Á÷¥¤¥ó¥Õ¥é¶¯²½¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¸ú²Ì¤òÄêÎÌÅª¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ËÉºÒ·×²è¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
(ÏÀÊ¸¾ðÊó)
ÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë¡§
¥¤¥ó¥Õ¥é´Ä¶¤Ë´ð¤Å¤¯Êª»ñÉÔÂÎ¨¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ÈòÆñ¼Ô¿ô¿ä°ÜÍ½Â¬¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ
ÏÀÊ¸Ãø¼Ô¡§
·§ËÜÂç³ØÂç³Ø±¡¼«Á³²Ê³Ø¶µ°éÉô(Åö»þ) ¹¾ºêÈþÇÈ¡¤
·§ËÜÂç³ØÂç³Ø±¡¼«Á³²Ê³Ø¶µ°éÉô(Åö»þ) ºûËÜ°ÎÎ±¡¤
·§ËÜÂç³ØÂç³Ø±¡ÀèÃ¼²Ê³Ø¸¦µæÉô¡¡²¬Åç´²
·ÇºÜ»¨»ï¡§
¥·¥¹¥Æ¥àÀ©¸æ¾ðÊó³Ø²ñÏÀÊ¸»ï¡¡2026Ç¯£²·î£±£µÆü·ÇºÜ
URL: https://www.iscie.or.jp/pub/journal
¡Ú¾ÜºÙ¡Û¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://www.kumamoto-u.ac.jp/daigakujouhou/kouhou/pressrelease/2025_file/release260216-2.pdf)¡ÊPDF357KB¡Ë
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
·§ËÜÂç³ØÂç³Ø±¡ÀèÃ¼²Ê³Ø¸¦µæÉô
Ã´Åö¡§²¬Åç ´²¡Ê½Ú¶µ¼ø¡Ë
ÅÅÏÃ¡§096-342-3603
E-mail¡§okajima¢¨cs.kumamoto-u.ac.jp
¡Ê¢¨¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
