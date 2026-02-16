¡Ö¥Þ¥¹¥¯¡×¤¬Âçµ¤±øÀ÷¤Ë¤è¤ë¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤¿¡©～ÊÄºÉ·ì´É¤Î¤Ê¤¤¿´¶Ú¹¼ºÉ¥ê¥¹¥¯¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¸º¾¯～
¡Ê ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
1. ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿²òÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢PM2.5¢¨£± ¡Ê Î³»Ò¾õÊª¼Á¡Ë ¤ÎÃ»´üÇøÏª¤¬µÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¡Ê AMI¡Ë Á´ÂÎ¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ëMI-CAD¡Ê ÊÄºÉ·ì´É¤òÈ¼¤¦µÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¡Ë ¢¨ £² ¤ÈMINOCA¡Ê ÊÄºÉ·ì´É¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤µÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¡Ë¢¨ £³ ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤òÍ°Õ¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËMINOCA¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢PM2.5ÇøÏª¤Ë¤è¤ëÈ¯¾É¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤ò¼«Á³¼Â¸³¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤¿²òÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢PM2.5¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëMINOCA¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¸å¤ËÍ°Õ¤ËÄã²¼¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸ø½°±ÒÀ¸Åª¤Ê²ðÆþ¤¬ÆÃÄê¤Î¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÍÞÀ©¤·¤¦¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹½ÅÍ×¤ÊÃÎ¸«¤Ç¤¹¡£
3. ¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑÅù¤Î¿È¶á¤ÊËÉ¸îºö¤¬´Ä¶Í³Íè¤Î·ò¹¯Èï³²¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¡¢º£¸å¤ÎÍ½ËÉ°å³Ø¤ä¸ø½°±ÒÀ¸À¯ºö¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏÂçµ¤¼Á¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÅª¤Ê¿´·ì´ÉÊÝ¸î¸ú²Ì¤Î²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·ò¹¯¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê ³µÍ×ÀâÌÀ¡Ë
·§ËÜÂç³ØÉÂ±¡°åÎÅ¾ðÊó·Ð±Ä´ë²èÉô¤ÎÀÐ°æÀµ¾¹Ö»Õ¡¢ÃæÂ¼ÂÀ»Ö¶µ¼ø¤ª¤è¤Ó·§ËÜÂç³ØÂç³Ø±¡À¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæÉô½Û´Ä´ïÆâ²Ê³Ø¤ÎÄÔÅÄ¸°ì¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¿´·ì´É¼À´µ¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖJROAD-DPC¢¨£´ ¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ìó27Ëü¿Í¤Î¥Çー¥¿¤òÂÐ¾Ý¤Ë²òÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢Âçµ¤±øÀ÷Êª¼Á¤Ç¤¢¤ëPM2.5¤ÎÇøÏª¤Ë¤è¤ëµÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¡Ê AMI ¡Ë ¤ÎÈ¯¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡ÊCOVID-19 ¡Ë¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë·àÅª¤Ê¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯°Ê¹ß¡¢PM2.5¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö·ì´É¤¬µÍ¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡ÊMINOCA ¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ°Õ¤ÊÄã²¼¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢ÎáÏÂ£¸Ç¯£²·î£±£³Æü¤Ë½Û´Ä´ïÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñºÝÅª¥È¥Ã¥×¥¸¥ãー¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ë¡¢²¤½£¿´Â¡ÉÂ³Ø²ñ¡ÊESC¡Ë¸ø¼°»ï¡ÖEuropean Heart Journal¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê ÀâÌÀ¡Ë
[ÇØ·Ê]
Âçµ¤±øÀ÷¡¢ÆÃ¤ËPM2.5¤Ï¡¢Á´¿È¤Î±ê¾É¤ä»À²½¥¹¥È¥ì¥¹¡¢·ì´ÉÆâÈéµ¡Ç½¾ã³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢µÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¡Ê AMI ¡Ë ¤òÍ¶È¯¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê´Ä¶¥ê¥¹¥¯°ø»Ò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 2020Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿COVID-19¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯À©Åª¤Ê³°½ÐÀ©¸Â¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤ä¼êÀö¤¤¡¢°ÜÆ°À©¸Â¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤¬µÞÂ®¤Ë¼Ò²ñ¤Ë¿»Æ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¿Í¡¹¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âçµ¤±øÀ÷¤Ë¤è¤ë¿´·ì´É¥ê¥¹¥¯¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤À½½Ê¬¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
[¸¦µæ¤ÎÊýË¡]
ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢2012Ç¯4·î¤«¤é2022Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¤Ë¡¢ÆüËÜ½Û´Ä´ï³Ø²ñ¤¬Ç§Äê¤¹¤ë»ÜÀß¤ËÆþ±¡¤·¤¿AMI´µ¼Ô270,091Ì¾¤Î¥Çー¥¿¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£²òÀÏ¤Ç¤Ï¡¢´µ¼Ô¤´¤È¤ËÈ¯¾ÉÆü¤ÈÆ±°ì·îÆâ¤ÎÈóÈ¯¾ÉÆü¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤ÎÇ¯Îð¤äÀÊÌ¡¢´ðÁÃ¼À´µ¤È¤¤¤Ã¤¿»þ´ÖÅª¤ËÊÑ²½¤·¤Ê¤¤Í×°ø¤Î±Æ¶Á¤òÇÓ½ü¤·¤ÆPM2.5¤ÎÃ»´üÅª¤ÊÇøÏª¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê »þ´ÖÁØÊÌ¥±ー¥¹¡¦¥¯¥í¥¹¥ªー¥ÐーË¡¡Ë ¡£
AMI´µ¼Ô¤ÏÆ°Ì®¹Å²½¤Ë¤è¤ë·ì´É¤ÎÊÄºÉ¤¬¤¢¤ë°ìÈÌÅª¤Ê¥¿¥¤¥×¡Ê MI-CAD¡Ë 247,054Ì¾¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ê·ì´É¤ÎÊÄºÉ¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡Ê MINOCA¡Ë 23,037Ì¾¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´Ä¶¥Çー¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤«¤é¼èÆÀ¤·¤¿PM2.5¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Âçµ¤±øÀ÷Êª¼ÁÇ»ÅÙ¡¢µ¤²¹¡¢¼¾ÅÙ¥Çー¥¿¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢³Æ»ÜÀß¤ËºÇ¤â¶á¤¤ÃÏÅÀ¤ÎÂ¬ÄêÃÍ¤òÇøÏªÇ»ÅÙ¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
[À®²Ì]
²òÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢Æþ±¡2 ÆüÁ°¤ÎPM2.5 ¤ÎÇøÏª¤ÈAMI Á´ÂÎ¤ª¤è¤Ó¤½¤Î°¡·¿¤Ç¤¢¤ëMICAD¡¢MINOCA¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆþ±¡¥ê¥¹¥¯¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢PM2.5 ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÈ¯¾É³ä¹ç¤ò¼¨¤¹¿Í¸ý´óÍ¿´í¸±³ä¹ç¢¨ £µ ¤Ï¡¢MINOCA¤Ë¤ª¤¤¤Æ23.2%¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢Âçµ¤±øÀ÷ÇøÏª¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯Á°¸å¤ÎÈæ³Ó¤Ç¡¢MI-CAD¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¤Û¤Ü°ìÄê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢MINOCA¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¸å¤ËÍ°Õ¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã²¼¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î°ÜÆ°À©¸Â¤äÂ¾¤ÎÂçµ¤±øÀ÷Êª¼Á¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤â¤Ê¤ªÍ°Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢MINOCA¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤ë´§Ú»½Ì¤ä´§Èù¾®½Û´Ä¾ã³²¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯Ãæ¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤¬ÊÝ¸îÅª¤ËÆ¯¤¤¤¿²ÄÇ½À¤ò¶¯¤¯¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[Å¸³«]
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤Ê¤É¤Î¿È¶á¤ÊËÉ¸îºö¤¬¡¢Èò¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Âçµ¤±øÀ÷¤Ë¤è¤ë¿´·ì´É¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍ¶È¯¤òÊªÍýÅª¤Ë¼×ÃÇ¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤ËË¡Åª¶¯À©ÎÏ¤Î¤Ê¤¤´Ä¶²¼¤Ç¤â¡¢¹ñÌ±¤Î¼«È¯Åª¤ÊÍ½ËÉ¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Ä¶Í³Íè¤ÎµÞÀ¼À´µ¤ÎÍÞÀ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÍ½ËÉ°å³Ø¤ä¸ø½°±ÒÀ¸À¯ºö¤Ë½ÅÍ×¤ÊÃÎ¸«¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÇøÏª¥ì¥Ù¥ë¤ò¤è¤êÀºÌ©¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¼êË¡¤Î³«È¯¤ä¡¢Âçµ¤¼Á¤Î²þÁ±¤¬¤â¤¿¤é¤¹Ä¹´üÅª¤Ê¿´·ì´ÉÊÝ¸î¸ú²Ì¤Î²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶¥ê¥¹¥¯¤Ë¶¯¤¤·ò¹¯¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
[ÍÑ¸ì²òÀâ]
¢¨£± PM2.5 (Î³»Ò¾õÊª¼Á): ¶õµ¤ÎÏ³ØÅªÎ³·Â2.5 ¥Þ¥¤¥¯¥í¥áー¥È¥ë°Ê²¼¤Î¶Ë¤á¤Æ¾®¤µ¤ÊÎ³»Ò¡£ÇÙ¤Î±ü¿¼¤¯¤Þ¤ÇÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¿´Â¡¤ä·ì´É¤Ë±ê¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨£² MI-CAD (ÊÄºÉ·ì´É¤òÈ¼¤¦¿´¶Ú¹¼ºÉ): Æ°Ì®¹Å²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ´§Æ°Ì®¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ë¡¢ºÇ¤â°ìÈÌÅª¤Ê¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ç¤¹¡£
¢¨£³ MINOCA (ÊÄºÉ·ì´É¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¿´¶Ú¹¼ºÉ): ´§Æ°Ì®Â¤±Æ¸¡ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ê¶¹ºõ¡Ê µÍ¤Þ¤ê¡Ë ¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÈ¯¾É¤¹¤ë¿´¶Ú¹¼ºÉ¡£·ì´É¤ÎáÛÚ»¤äÈù¾®¤Ê·ì´É¤Îµ¡Ç½ÉÔÁ´¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨£´ JROAD-DPC: ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î½Û´Ä´ï¿ÇÎÅ¤Î¿ÇÎÅ¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇÆüËÜ½Û´Ä´ï³Ø²ñ¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö½Û´Ä´ï¼À´µ¿ÇÎÅ¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ê JROAD¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»²²Ã»ÜÀß¤ÎÃæ¤«¤é¡¢DPC(Diagnosis Procedure Combination¡¨ ¿ÇÃÇ·²Ê¬Îà)»²²Ã»ÜÀß¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÉÂÌ¾¤ä¿ÇÎÅ¹Ô°Ù¤ÎÌÀºÙ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿DPC ¥Çー¥¿¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Î¤³¤È¡£
¢¨£µ ¿Í¸ý´óÍ¿´í¸±³ä¹ç: ¤¢¤ë½¸ÃÄ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃÄê¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼À´µ¤ÎÈ¯À¸¤¬Á´ÂÎ¤Ç²¿¡ó ¸º¤ë¤«¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Î¤³¤È¡£
¡Ê ÏÀÊ¸¾ðÊó¡Ë
ÏÀÊ¸Ì¾¡§ Air pollution before and during the COVID-19 pandemic:changes in risk of acute myocardial infarction
Ãø¼Ô¡§ Masanobu Ishii, Taishi Nakamura, So Ikebe, Yasuhiro Otsuka,Kenichi Tsujita.
·ÇºÜ»ï¡§ European Heart Journal
URL¡§ https://academic.oup.com/eurheartj/advancearticle/doi/10.1093/eurheartj/ehag102/8482287?searchresult=1(https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehag102/8482287?searchresult=1)
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
·§ËÜÂç³ØÉÂ±¡ °åÎÅ¾ðÊó·Ð±Ä´ë²èÉô
Ã´Åö¡§ ÀÐ°æÀµ¾ ¡Ê ¹Ö»Õ¡Ë
ÅÅÏÃ¡§ 096-373-5738
e-mail¡§ mishii4@kumamoto-u.ac.jp