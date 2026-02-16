¥¨¥³¥Þー¥¯¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡×Ç§Äê´ð½à°Æ¤Î°Õ¸«Êç½¸¡Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¡Ë¤ò¼Â»Ü¡¢3·î3Æü¤ËÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´Ä¶¶¨²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§¿·Èþ¡¡°éÊ¸¡Ë¤Î¥¨¥³¥Þー¥¯»öÌ³¶É¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËºöÄê¤¹¤ë¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êーVersion 1¡×Ç§Äê´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2·î16ÆüÉÕ¤ÇÇ§Äê´ð½à°Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¡¦»ö¶È¼Ô¤Î³§ÍÍ¤«¤éÉý¹¤¯¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë°Õ¸«Êç½¸¡Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢3·î3Æü¤Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
No.169¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êーVersion1¡×Ç§Äê´ð½à¡Ê°Æ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ï¡¢³°½Ð»þ¤Î·ÈÂÓÍÑ¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤É¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¿È¶á¤ÊÀ½ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÒ³²È÷Ãß¤ÎÍÑÅÓ¤ä¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï·Ù»¡¡¦³Ø¹»¡¦¹ÔÀ¯µ¡´Ø¡¦´ë¶ÈÅù¤Ç¤Î³èÍÑ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆâÂ¢¤µ¤ì¤ë¥ê¥Á¥¦¥àÃßÅÅÃÓ¤ÏÇ®¤ä¾×·â¤Ë¼å¤¤À¼Á¤ò»ý¤Á¡¢¼è¤ê°·¤¤¤äÇÑ´þÊýË¡¤ò¸í¤ë¤ÈÈ¯±ì¡¦È¯²Ð¤Ê¤É¤Î½ÅÂç¤Ê»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´Ä¶¾Ê¤ÎÄ´ºº¡Ê2023Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ö¸Î¤ÏÇ¯´Ö1Ëü6,000·ï°Ê¾å¤ËÃ£¤·¡¢µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¤Ï¹ñÆâ³°¤ÇË¡µ¬À©¤Î¶¯²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï2026Ç¯4·î¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬¡Ö»ñ¸»Í¸úÍøÍÑÂ¥¿ÊË¡¡×¤Î¡Ö»ØÄêºÆ»ñ¸»²½À½ÉÊ¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¡¢²ó¼ý¡¦ºÆ»ñ¸»²½¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¹ñºÝÅª¤Ë¤Ï¡¢²¤½£¤Ç¡Ö²¤½£¥Ð¥Ã¥Æ¥êーµ¬Â§¡ÊEU 2023/1542¡Ë¡×¤¬2023Ç¯¤ËÈ¯¸ú¤·¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¤Î³«¼¨¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëºàÎÁ¤Î»ÈÍÑµÁÌ³¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¼Ô¤Ë¤è¤ëÅÅÃÓ¸ò´¹¤ÎÍÆ°×À¤Ê¤É¡¢À½ÉÊ¤ÎÁ´¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤ï¤¿¤ë¸·³Ê¤Ê»ýÂ³²ÄÇ½À¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÇ§Äê´ð½à¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹ñÆâ³°¤ÎÆ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢À½ÉÊ¤Î´Ä¶ÇÛÎ¸Àß·×¡ÊÄ¹¼÷Ì¿¡¢°×²òÂÎÀß·×¡¢»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë´õ¾¯¶âÂ°Îà¤Î¼è¤ê°·¤¤Åù¡Ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥ê¥Á¥¦¥àÃßÅÅÃÓ¤Î»ö¸ÎËÉ»ß¤Ë»ñ¤¹¤ë¤è¤¦¡¢Å¬ÀÚ¤Ê²ó¼ý¡¦ºÆ»ñ¸»²½¤ÎÂÎÀ©¹½ÃÛ¡¢¤ª¤è¤Ó¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤Î½¼¼Â¤Ê¤É¡¢¥¨¥³¥Þー¥¯ÆÈ¼«¤ÎÇ§Äê´ð½à¡Ê°Æ¡Ë¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÇ§Äê´ð½à¡Ê°Æ¡Ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
°Ê²¼¤ÎÉ¬¿Ü¹àÌÜ14¹àÌÜ¤ÈÇÛÎ¸»ö¹à2¹àÌÜ¤«¤é¹½À®¡£
¡»É¬¿Ü¹àÌÜ
´Ä¶ÇÛÎ¸Àß·×¡¢²ó¼ý¡¦ºÆ»ñ¸»²½¤Î¼Â»Ü¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Þー¥¯¡¦Àµ¶Ë³èÊª¼ÁÃæ¤ÎºÇÂç´ÞÍ¶âÂ°¤ª¤è¤Ó¼ç¶âÂ°¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÁË³²¤¹¤ë¶âÂ°Îà¤Î´ÞÍ¤ò¼¨¤¹É½¼¨¡¢¼«Á³Íî²¼¡¢ÊÝ¸îµ¡Ç½¡¢ÊñÁõºàÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ð½à¡¢´Ä¶Ë¡µ¬Åù¤Î½ç¼é¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÉôÉÊ¤ÎRoHS»ØÎá¤ËÅ¬¹ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë½Å¶âÂ°¤Î´ð½à¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë¹ÛÊª»ñ¸»¤ÎÄ´Ã£¡¢¥æー¥¶ー¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¢ÉÊ¼Á
¡»ÇÛÎ¸»ö¹à
¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥ÈÅù¤Î¼Â»Ü¡¢¡Ö¥¨¥³¥Þー¥¯Ç§Äê¼èÆÀ´ë¶È¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡×¤Î³ÎÇ§
¢£ Ç§Äê´ð½à°Æ¡¦¤´°Õ¸«¤ÎÊç½¸¡§https://www.ecomark.jp/nintei/public/
¢£ ¤´°Õ¸«¤Î¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë～3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢£ Ç§Äê´ð½àÀ©ÄêÍ½Äê¡§2026Ç¯4·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢£ ¤´°Õ¸«Á÷ÉÕÀè¡§¥¨¥³¥Þー¥¯»öÌ³¶É ¡¡E-mail: info@ecomark.jp
Ç§Äê´ð½à¡Ê°Æ¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥³¥Þー¥¯À©ÅÙ¤Î³µÍ×¤äËÜÇ§Äê´ð½à¡Ê°Æ¡Ë¤ÎÆâÍÆ¡¢¤ª¤è¤Ó¿½¹þÊýË¡Åù¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£À§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÇ§Äê´ð½à¡Ê°Æ¡ËÀâÌÀ²ñ
¢£Æü»þ¡¡¡§2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë15:00～16:15
¢£ÂÐ¾Ý¡¡¡§¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë»ö¶È¼Ô¤Ê¤É
¢£ÇÛ¿®¡¡¡§Zoom¥¦¥§¥Ó¥Êー
¢£»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢£¥×¥í¥°¥é¥à
1. ¹Ö±é¡§¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓÅù¤ÎÅ¬Àµ½èÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëÊý¿Ë¤ÈÂÐºö
¡¡¡Ê´Ä¶¾Ê¡¡´Ä¶ºÆÀ¸¡¦»ñ¸»½Û´Ä¶É¡¡ÇÑ´þÊªÅ¬Àµ½èÍý¿ä¿Ê²Ý¡¡Ô¢Ê¬ °½´õ»Ò »á¡Ë
2. ÀâÌÀ¡§¥¨¥³¥Þー¥¯¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡×Ç§Äê´ð½à¡Ê°Æ¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ê¥¨¥³¥Þー¥¯»öÌ³¶É¡Ë
¢£¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß
¡¡https://www.ecomark.jp/info/event/20260303seminar.html
¢£¥¨¥³¥Þー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ñºÝÉ¸½à²½µ¡¹½¤Îµ¬³ÊISO14024¤Ë½àµò¤·¤¿´Ä¶¥é¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
1989Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´Ä¶¶¨²ñ¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤ËÌòÎ©¤Ä¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬Êë¤é¤·¤È´Ä¶¤Î´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤ÎÌÌ¤Ç¤è¤êÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î»þÅÀ¤Ç¡¢Ç§Äê¾¦ÉÊ¿ô¤ÏÌó56,432ÅÀ¡¢Ç§Äê¼èÆÀ´ë¶È¤Ï1,477¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¨¥³¥Þー¥¯¡×¤Ï¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´Ä¶¶¨²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¥¨¥³¥Þー¥¯»öÌ³¶É¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È(https://www.ecomark.jp/)
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´Ä¶¶¨²ñ¡¡¥¨¥³¥Þー¥¯»öÌ³¶É¡¡´ð½à¡¦Ç§¾Ú²Ý
¢©101-0032 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´äËÜÄ®1-10-5 TMM¥Ó¥ë5³¬¡¡
TEL¡§03-5829-6284
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à(https://www.ecomark.jp/contact/form/)