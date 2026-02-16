¥¨¥³¥Þー¥¯¡Ö²¹¿å´ï¡×Ç§Äê´ð½à°Æ¤Î°Õ¸«Êç½¸¡Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¡Ë¤ò¼Â»Ü
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´Ä¶¶¨²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§¿·Èþ¡¡°éÊ¸¡Ë¤Î¥¨¥³¥Þー¥¯»öÌ³¶É¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËºöÄê¤¹¤ë¡Ö²¹¿å´ï¡×Ç§Äê´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Éý¹¤¯¾ÃÈñ¼Ô¡¦»ö¶È¼Ô¤Î³§ÍÍÊý¤«¤é¤´°Õ¸«¤ò»Ç¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢2·î16ÆüÉÕ¤ÇÇ§Äê´ð½à°Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢°Õ¸«Êç½¸¡Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
No.170 ¡Ö²¹¿å´ï Version1¡×Ç§Äê´ð½à¡Ê°Æ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2024Ç¯ÅÙ¤Î¹ñÆâ¥áー¥«ー¤Î²¹¿å´ï¤Î½Ð²ÙÂæ¿ô¤Ï¡¢¥¬¥¹²¹¿åµ¡´ï¤¬2,803,000Âæ¡¢ÀÐÌý²¹¿åµ¡´ï¤¬304,000Âæ¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉµëÅò´ï¤¬39,000Âæ¡Ê½ÐÅµ¡§(°ì¼Ò)ÆüËÜ¥¬¥¹ÀÐÌýµ¡´ï¹©¶È²ñ¡Ë¡¢¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¼°ÅÅµ¤µëÅò´ï¤¬667,985Âæ(½ÐÅµ¡§(°ì¼Ò)ÆüËÜÎäÅà¶õÄ´¹©¶È²ñ)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤Ê»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯ÅÙ¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎºÇ½ª¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¤Î¤¦¤Á²ÈÄíÉôÌç¤¬14.8¡ó¤òÀê¤á¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁµëÅòÍÑ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ¤Ï¡¢²ÈÄíÁ´ÂÎ¤Î27.7%¡Ê½ÐÅµ¡§·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ë¤È¡¢4Ê¬¤Î1°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢²¹¿å´ï¤Ï¸½Âå¼Ò²ñ¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤ò»Ù¤¨¤ëÉÔ²Ä·ç¤ÊÀßÈ÷¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢¹ñ¤òµó¤²¤Æ½»Âð¤Î¾Ê¥¨¥Í¡¦Ã¦ÃºÁÇ²½¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2050Ç¯¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¡¢¤ª¤è¤Ó2030Ç¯ÅÙ¤ÎÃæ´ÖÌÜÉ¸¡Ê2013Ç¯ÅÙÈæ66%¸ºÅù¡Ë¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¡¢¹â¸úÎ¨¤Ê²¹¿å´ï¤ÎÉáµÚ¤Ï¡¢²ÈÄíÉôÌç¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤È»ñ¸»½Û´Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Î¾ÎØ¤È¤·¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ñ¸»¤ÎÍ¸ú¤ÊÍøÍÑ¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡Ê»ñ¸»Í¸úÍøÍÑÂ¥¿ÊË¡¡Ë¡×¤¬2026Ç¯4·î¤Ë²þÀµ»Ü¹Ô¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥¹½Ö´ÖÅòÊ¨´ï¡¢¥¬¥¹¥Ðー¥ÊーÉÕ¤Õ¤í¤¬¤Þ¡¢ÀÐÌý²¹¿åµ¡´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±Ë¡¤Î¡Ö»ØÄê¾Ê»ñ¸»²½À½ÉÊ¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö»ØÄêºÆÍøÍÑÂ¥¿ÊÀ½ÉÊ¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÀøÇ®²ó¼ý·¿¥¬¥¹¡¦ÀÐÌý²¹¿åµ¡´ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉµëÅò´ï¡¢¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¼°ÅÅµ¤µëÅò´ï¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÇ§Äê´ð½à¡Ê°Æ¡Ë¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÇ§Äê´ð½à¡Ê°Æ¡Ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
- ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¹âÅÙ²½¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢»ÈÍÑºÑ¤ßµ¡´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À½Â¤»ö¶È¼Ô¤Þ¤¿¤ÏÏ¢·È¤·¤¿ÈÎÇä»ö¶È¼ÔÅù¤Ë¤è¤ë²ó¼ý¡¢¤ª¤è¤Ó¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¼Â»Ü¤òÍ×·ï¤È¤¹¤ë´ð½à¤òÀßÄê¡£¡Ê2029Ç¯1·î1Æü°Ê¹ß¤Î¿½¹þµ¡´ï¤è¤êÅ¬ÍÑ¡Ë
- ¥¬¥¹¡¦ÀÐÌý²¹¿åµ¡´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¹â¸úÎ¨¤ÊÀøÇ®²ó¼ý·¿¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢¸½¹Ô¤Î¾Ê¥¨¥ÍË¡¡¢¥°¥êー¥ó¹ØÆþË¡(´ð½àÃÍ£±)¤ò¾å²ó¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¸úÎ¨¤Î´ð½àÃÍ¤òÀßÄê¡£
- ÃÏµå²¹ÃÈ²½ËÉ»ß¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉµëÅò´ï¤ª¤è¤Ó¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¼°ÅÅµ¤µëÅò´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥í¥óÎà¤ÎÉÔ»ÈÍÑ¤òÍ×·ï¤È¤¹¤ë´ð½à¤òÀßÄê¡£¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉµëÅò´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2029Ç¯1·î1Æü°Ê¹ß¤Î¿½¹þµ¡´ï¤è¤êÅ¬ÍÑ¡Ë
- µ¡´ï¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤Î»»Äê¡¦³«¼¨¤òÉ¬¿Ü´ð½à¤È¤·¤ÆÀßÄê¡£¡Ê2028Ç¯4·î1Æü°Ê¹ß¤Î¿½¹þµ¡´ï¤è¤êÅ¬ÍÑ¡Ë
¢£ Ç§Äê´ð½à°Æ¡¦¤´°Õ¸«¤ÎÊç½¸¡§https://www.ecomark.jp/nintei/public/
¢£ ¤´°Õ¸«¤Î¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë～3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢£ Ç§Äê´ð½àÀ©ÄêÍ½Äê¡§2026Ç¯4·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢£ ¤´°Õ¸«Á÷ÉÕÀè¡§¥¨¥³¥Þー¥¯»öÌ³¶É ¡¡E-mail: info@ecomark.jp
¢£¥¨¥³¥Þー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ñºÝÉ¸½à²½µ¡¹½¤Îµ¬³ÊISO14024¤Ë½àµò¤·¤¿´Ä¶¥é¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
1989Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´Ä¶¶¨²ñ¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤ËÌòÎ©¤Ä¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬Êë¤é¤·¤È´Ä¶¤Î´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤ÎÌÌ¤Ç¤è¤êÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î»þÅÀ¤Ç¡¢Ç§Äê¾¦ÉÊ¿ô¤ÏÌó56,432ÅÀ¡¢Ç§Äê¼èÆÀ´ë¶È¤Ï1,477¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¨¥³¥Þー¥¯¡×¤Ï¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´Ä¶¶¨²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¥¨¥³¥Þー¥¯»öÌ³¶É¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È(https://www.ecomark.jp/)
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´Ä¶¶¨²ñ¡¡¥¨¥³¥Þー¥¯»öÌ³¶É¡¡´ð½à¡¦Ç§¾Ú²Ý
¢©101-0032 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´äËÜÄ®1-10-5 TMM¥Ó¥ë5³¬¡¡
TEL¡§03-5829-6284
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à(https://www.ecomark.jp/contact/form/)