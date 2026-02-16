¡Ú´ë¶È¸þ¤±¡ÛÏ«Ì³ÆÃ²½·¿AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡ÖAIÏ«Ì³·¯¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Þー¥¹¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÆ£¾´¹°¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÏ«Ì³Ã´Åö¼Ô¸þ¤±AIÏ«Ì³¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡ÖAIÏ«Ì³·¯¡×¤ÎÄó¶¡¤ò¡¢2026Ç¯2·î16Æü¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖAIÏ«Ì³·¯¡×¤Ï¡¢½¾¶È°÷100Ì¾°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ÎÏ«Ì³ÉôÌç¤¬Æü¾ïÅª¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤ÎÁý²Ã¤ä¶ÈÌ³¤ÎÂ°¿Í²½¡¢Ë¡ÎáÍý²ò¤ÎÉéÃ´¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢Ï«Ì³Ã´Åö¼Ô¤¬ËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤È½ÃÇ¡¦´ë²è¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Î¼Â¸½¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢´ë¶È¸þ¤±À¸À®AI(RAG)¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¼ÒÆâµ¬Äø¤ä½¢¶Èµ¬Â§¡¢²áµî¤ÎÂÐ±þÍúÎò¡¢Ë¡Îá²òÀâ»ñÎÁ¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢AI¤¬Ï«Ì³¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ø¼«Æ°²óÅú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò°÷¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤ò¸úÎ¨²½¡£ÂÐ±þ´ð½à¤äÃÎ¼±¤òAI¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤ÎÉ¸½à²½¤ä°ú¤·Ñ¤®ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡ÛAIÏ«Ì³·¯¥µー¥Ó¥¹(https://eerp.jp/roumu/)
AIÏ«Ì³·¯ÀâÌÀ¿Þ
¥¢¥×¥ê²èÌÌ¥¤¥áー¥¸
¢£ ³«È¯ÇØ·Ê
Ï«Æ¯´ØÏ¢Ë¡Îá¤Î²þÀµ¤¬Áê¼¡¤®¡¢´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÏ«Ì³´ÉÍý¤ÎÈÏ°Ï¤¬Ç¯¡¹³ÈÂç¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Ï«Ì³ÉôÌç¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¡¢½¾¶È°÷¤«¤é¤ÎÌä¹ç¤»Áý²Ã¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÃ´Åö¼Ô¤Ø¤Î¶ÈÌ³½¸Ãæ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¼ÒÆâµ¬Äø¤Î±¿ÍÑ¥ëー¥ë¤ä²áµî¤ÎÂÐ±þ»öÎã¤È¤¤¤Ã¤¿Ï«Ì³¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬ÆÃÄê¤ÎÃ´Åö¼Ô¸Ä¿Í¤ËÉ³¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¿Í¶µ°é¤äÃ´ÅöÊÑ¹¹»þ¤Î°ú·Ñ¤®¤ËÂ¿Âç¤Ê»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
AIÏ«Ì³·¯¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Â°¿Í²½¤ä¥Î¥ó¥³¥¢¶ÈÌ³¤Î²ÝÂê¤òRAG¡Ê¸¡º÷³ÈÄ¥À¸À®¡Ëµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò¾Ã¤·¡¢Ï«Ì³ÉôÌç¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò¡Ö¸Ä¿Í¤Î·Ð¸³¡×¤«¤é¡ÖÁÈ¿¥¤Î»ñ»º¡×¤ØÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤ÎÏ«Ì³ÉôÌç¤Î²ÝÂê
¢£ AIÏ«Ì³·¯¤ÎÆÃÄ¹
1¡¥´ë¶È¤ÎÏ«Ì³ÉôÌç¤ËÆÃ²½¤·¤¿AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È
AIÏ«Ì³·¯¤Ï¡¢Ï«Ì³ÉôÌç¤¬Æü¡¹¤Î½¾¶È°÷ÂÐ±þ¡¦¼ÒÆâ¶µ°é¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡¢´ë¶È¸þ¤±Ï«Ì³ÆÃ²½·¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
2¡¥¿Í°÷ÉÔÂ¤È¶ÈÌ³ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤òÆ±»þ¤Ë²ò·è
¡ü ½¾¶È°÷¤«¤é¤ÎÄê·¿Åª¤Ê¼ÁÌä¤ÏAI¤¬°ì¼¡ÂÐ±þ
¡ü Ë¡Îá²òÀâ¡¦¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤òRAG¤ÇÂ¨»þ²óÅú
¡ü RAG¤¬²óÅú¤Ç¤¤Ê¤¤¼ÁÌä¤ÏÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÏ¢·È
Ï«Ì³Ã´Åö¼Ô¤ÏÈ½ÃÇ¡¦Äó°Æ¡¦À©ÅÙÀß·×¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ê¥³¥¢¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¡¢¿Í¤òÁý¤ä¤µ¤º¡¢ÂÐ±þÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤È¶ÈÌ³Éé²Ù¤Î·Ú¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
3¡¥·î³Û30,000±ß¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ëÏ«Ì³¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È
Æü¾ïÅª¤ÊÌä¹ç¤»ÂÐ±þ¤äÄ´ºº¶ÈÌ³¤òAI¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ³Æþ¸å¤¹¤°¤ËÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4¡¥¥Çー¥¿¥»¥Ã¥ÈºîÀ®¤ò´°Á´¥µ¥Ýー¥È
À¸À®AI³èÍÑ¤ÎºÇÂç¤Î¥Ïー¥É¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¡Ê¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡ËºîÀ®¤ò´°Á´¥µ¥Ýー¥È¡£ Ë¡Îá²òÀâ¡¢¼«¼ÒÆÈ¼«¤ÎQ&A¡¢²áµî¤ÎÏ«Ì³ÂÐ±þ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ°Íý¤·¡¢Æ³ÆþÄ¾¸å¤«¤é¼ÂÌ³¤Ç»È¤¨¤ëRAG´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Ï«Ì³AI³Ø½¬ÍÑ¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È»öÎã
5¡¥¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò¼«¼ÒÍÑ¤ËºÇÅ¬²½
²óÅúÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤ÎÀ°È÷¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥í¥ó¥×¥ÈÀß·×¤Ë¤ÏÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
AIÏ«Ì³·¯¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥ó¥×¥ÈºîÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÅëºÜ¡£AI¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«¼Ò¶ÈÌ³¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò´ÊÃ±¤ËºîÀ®¡¦²þÁ±¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ AIµÄ»öÏ¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö²ñµÄ¡×¤ò»ñ»º¤Ë
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÆÈ¼«³«È¯¤Î¹âÀºÅÙ¤ÎAIµÄ»öÏ¿ºîÀ®¥¢¥×¥ê¡Êeerp AIµÄ»öÏ¿¡Ë¤òÄó¶¡¡£
AIµÄ»öÏ¿¤ÈRAG¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ñµÄÆâÍÆ¡¢È½ÃÇÍýÍ³¡¢²áµî¤ÎµÄÏÀ¤ò¸¡º÷¡¦ºÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Ê¥ì¥Ã¥¸»ñ»º¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¡£ÀâÌÀ¡¦°ú·Ñ¤®¡¦¶µ°é¤ÎÉéÃ´¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ À¸À®AI»þÂå¤ÎÏ«Ì³ÉôÌç¤Îº¹ÊÌ²½¤Ï¡ÖRAG¡×
À¸À®AI¤Ï¡¢º£¤ä¤É¤Î´ë¶È¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢RAG¤òÍý²ò¤·¡¢¼«¼Ò¤ÎÏ«Ì³¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò¶ÈÌ³²þÁ±¤Ë³è¤«¤»¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¤Þ¤À°ìÉô¤Ç¤¹¡£AIÏ«Ì³·¯¡ÊRAG¡Ë¤Ï¡¢Áá¤¯»È¤¤»Ï¤á¤ë¤Û¤É¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¡¢Ï«Ì³ÉôÌç¤ÎÂÐ±þÎÏ¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëAI¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
RAG¤Î²òÀâ
¢£ ¥Ñー¥È¥Êー¼ÒÏ«»ÎË¡¿ÍÍÍ¤ÎÀ¼
¡Ö¼ÒÏ«»Î»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢¸ÜÌäÀè¤´¤È¤ÎÏ«Ì³¾ðÊó¤äÂÐ±þ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬Ã´Åö¼Ô¸Ä¿Í¤ËÂ°¿Í²½¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¿·¿Í¶µ°é¤ä°ú·Ñ¤®¤ËÂ¿Âç¤Ê»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£AIÏ«Ì³·¯¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃÎ¼±¤òRAG¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¤·¡¢»öÌ³½êÁ´ÂÎ¤Ç¶¦Í¡¦ºÆÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£AI¤¬°ì¼¡ÂÐ±þ¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ÒÏ«»Î¤¬ËÜÍè¤ÎÀìÌç¶ÈÌ³¤Ç¤¢¤ëÈ½ÃÇ¤äÄó°Æ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤¦ÅÀ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ ÊÀ¼ÒÏ«Ì³Ã´Åö¼Ô¤ÎÀ¼
¡ÖAIÏ«Ì³·¯¤ÎÆ³Æþ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼ÒÆâµ¬Äø¤ä½¢¶Èµ¬Â§¤ÎÃª²·¤·¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤òÀ°È÷¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿µ¬Â§¤ä¡¢ÁÛÄê°Ê¾å¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿Ìä¹ç¤»¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÊäÂ»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¤äÁ´¼Ò¶¦Í¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ÒÆâ¤Î²ÝÂê¤òÈ¯¸«¤·¡¢Àè¼ê¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤âÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢Ï«Ì³ÉôÌç¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤ÎAI¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½¾¶È°÷100Ì¾°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Î´ÉÍýÉôÌç¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿AI¥µー¥Ó¥¹¡ÖAI´ÉÍýÉô¡×¤â¶á¡¹¡¢¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£
AIÏ«Ì³·¯¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö*eerp AI¡×¤È¤¤¤¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¥Ùー¥¹¤ËÀ½ÉÊ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£eerp AI¤Ï¡¢RAG´ðÈ×¤ÈAIµÄ»öÏ¿´ðÈ×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
*eerp¤Ï¡¢¥³¥Þー¥¹¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤¬³«È¯Ãæ¤ÎÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±Äã¥³¥¹¥ÈERP SaaS¤Ç¤¹¡£
¡ÚAIÏ«Ì³·¯¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡Û
¡¡https://eerp.jp/roumu/(https://eerp.jp/roumu/)
¡Únote·ÇºÜµ»ö¡Û
¡¡https://note.com/ai_roumukun(https://note.com/ai_roumukun)
¡ÚÏÀÊ¸¤Î¸ø³«¥Úー¥¸¡Û´ë¶È¤ÎÏ«Ì³¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæÏÀÊ¸
¡¡https://eerp.jp/roumu/news/paperpresentation/(https://eerp.jp/roumu/news/paperpresentation/)
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Þー¥¹¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
https://commerce-robotics.com
´ë¶È¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥ÉDX¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦¼è°ú¤¬E¥³¥Þー¥¹²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ë´ð¤Å¤¡¢»ö¶È¥É¥á¥¤¥ó¤òB2C¥³¥Þー¥¹¤«¤éB2B¥³¥Þー¥¹¡¢SCM¡¢¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー¥³¥Þー¥¹¤Ø¤È³ÈÂç¤·¡¢´ë¶È¤È¸Ä¿Í¤ò·ë¤Ö³×¿·Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¼Ò¡ÛÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶5-10-5 PMO¿·¶¶II 4³¬
¡ÚÇð¤ÎÍÕ¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÛÀéÍÕ¸©Çð»Ô¼ã¼Æ226ÈÖÃÏ44 KOIL TERRACE 3³¬
¡ÚÌ¾¸Å²°¥ª¥Õ¥£¥¹¡Û°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶èÄáÉñ1ÃúÌÜ2-32 STATION Ai
ÀßÎ©¡§2013Ç¯7·î
»ñËÜ¶â¡§6²¯6,592Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§SaaS»ö¶È¡¢Global»ö¶È¡¢AI»ö¶È¡¢ERP»ö¶È
¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯Ç§¾Ú¡§Âè21004646
ISMSÇ§¾Ú¡§IA190213