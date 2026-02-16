À¤³¦¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥×ー¥Þ¡×¥ì¥È¥í¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥·¥êー¥º¡×¤«¤é¿··¿¤¬ÅÐ¾ì
À¤³¦¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥×ー¥Þ¡×¤è¤ê¡¢
¥ì¥È¥í¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥·¥êー¥º¡×¤«¤é¿··¿¤¬ÅÐ¾ì
º¸ ¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢±¦ ¥Ö¥é¥Ã¥¯
À¤³¦Åª¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥×ー¥Þ¡×¤Î¿Íµ¤¡Ö¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥·¥êー¥º¡×¤è¤ê¡¢¿··¿¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥·¥ç¥ë¥Àー¤È¼ê»ý¤Á¤Î2WAY»ÅÍÍ¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯4·î¾å½ÜÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î3¿§Å¸³«
¡ÒPUMA VINTAGE¡Ó
À¤³¦¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¥×ー¥Þ¤Î¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ö¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¡×
¥ì¥È¥í¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤È¼ÂÍÑÀ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢º£¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£
ÅÔ²ñ¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¼«Á³¤ÈÆëÀ÷¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³Î¤«¤Ê¸ÄÀ¤òÊü¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯³Ê¾å¤²¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÇºà¤Ë¤Ï¾åÉÊ¤Ê¼Á´¶¤¬ÆÃÄ§¤ÎPU¥ì¥¶ー¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÈÎÇä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¥¿ー¡Ë
¢£ ¾¦ÉÊ¾Ò²ð ―¥×ー¥ÞVINTAGE SERIES
