¡Ö´ë¶È¤Î¥¨¥·¥«¥ëÄÌ¿®Êí¡×¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¶È³¦ 2025Ç¯ÅÙÄ´ººÊó¹ð²ñ³«ºÅ
¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£»²²ÃÈñÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
Ç§ÄêNPOË¡¿ÍÌîÀ¸À¸ÊªÊÝÁ´ÏÀ¸¦µæ²ñ(https://www.jwcs.org/)¡Ê°Ê²¼¡¢JWCS¡Ë¤Ï¡Ö¾ÃÈñ¤«¤é»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë»ÔÌ±¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯(https://cnrc.jp/)¡×¡Ê°Ê²¼¡¢SSRC ¡Ë¤Î¥á¥ó¥ÐーÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£SSRC¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î»ÔÌ±ÃÄÂÎ(https://cnrc.jp/aboutus/)¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤ò»ÔÌ±¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉ¾²Á¤¹¤ë¼èÁÈ¤ß¡Ö´ë¶È¤Î¥¨¥·¥«¥ëÄÌ¿®Êí(https://cnrc.jp/works/business-ethical-rating/)¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JWCS¤Ï¤ª¤â¤ËÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊ¬Ìî¤ÎÉ¾²Á¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¡Ö´ë¶È¤Î¥¨¥·¥«¥ëÄÌ¿®Êí¡×¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄ´ººÊó¹ð²ñ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´ººÂÐ¾Ý´ë¶È
¢¨»ö¶ÈÇä¾å¹â½ç¡ÊSSRCÄ´¤Ù¡Ë
¡Ö¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡¡¡¡¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê100¡ó»Ò²ñ¼Ò¡Ë¡Ë
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡×¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È
¡¡¡¡¡Ê¼çÍ×³ô¼ç¡§°ËÆ£Ãé¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÌó50.1¡ó¡Ë¡Ë
¡Ö¥íー¥½¥ó¡×¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥íー¥½¥ó
¡¡¡¡¡Ê¼çÍ×³ô¼ç¡§»°É©¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÌó50.1¡ó¡Ë¡Ë
¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡×¡¦¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡Ê¼çÍ×³ô¼ç¡§¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÌó48.1¡ó¡Ë¡Ë
¡Ö¥»¥¤¥³ー¥Þー¥È¡×¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥³¥Þ
¡¡¡¡¡Ê»ö¶È±¿±Ä100¡ó»Ò²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¤¥³ー¥Þー¥È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¤¥³ー¥ê¥Æー¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ë
¡Ö¥Ç¥¤¥êー¥ä¥Þ¥¶¥¡×¡Ê»³ºêÀ½¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¡¡¡Ê±¿±Ä¼çÂÎ¡§»³ºêÀ½¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¡ÖNewDays¡×¡¦³ô¼°²ñ¼ÒJRÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó
¡¡¡¡¡Ê¿Æ²ñ¼Ò¡§ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê100¡ó¡Ë¡Ë
¡Ö¥íー¥½¥ó¡¦¥¹¥êー¥¨¥Õ¡×¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¡¦¥Æ¥£ー¡¦¥¨¥Õ
¡¡¡¡¡Ê¼çÍ×³ô¼ç¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥¨¥Õ¡Ê51¡ó¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥íー¥½¥ó¡Ê49¡ó¡Ë¡Ë
¡Ö¥Ý¥×¥é¡×¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥×¥é
2025Ç¯ÅÙ¡Ö´ë¶È¤Î¥¨¥·¥«¥ëÄÌ¿®Êí¡×Ä´ººÊó¹ð²ñ
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î23Æü¡Ê·î¡Ë17:00～19:30¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®
ÆâÍÆ¡§¡¦2025Ç¯ÅÙÉ¾²Á·ë²Ì¤Î²òÀâ
¡Ê´ë¶ÈÊÌ¡¦Ä´ººÊ¬ÌîÊÌ¤ÎÉ¾²Á·ë²Ì¤Ï£³·î16Æü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¸ø³«Í½Äê¡£É¾²Á¤ÎÍýÍ³¤òÄ´ººÊó¹ð²ñ¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¦10Ç¯´Ö¤ÎÄ´ºº¤ÎÃßÀÑ¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿´ë¶È¤ÎÊÑ²½¤È²ÝÂê
¡¡¡¡¡¡¡¦º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶¦Í¡¦°Õ¸«¸ò´¹
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡¡¡Ê´óÉÕ¤Ä¤»²²Ã´¿·Þ¡Ë
»²²Ã¿½¹þ¥µ¥¤¥È¡§https://9ethicalreport.peatix.com/
»²²Ã¿½¹þÄùÀÚ¤ê¡§2026Ç¯3·î23Æü¡Ê·î¡Ë17:00
¼çºÅ¡§¾ÃÈñ¤«¤é»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë»ÔÌ±¥Í¥Ã¥È―¥ïー¥¯¡ÊSSRC¡Ë
¸å±ç¡§ÂçºåÂç³Ø¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡ÊSSI¡Ë
2024Ç¯ÅÙ·ë²ÌÈ¯É½²ñ¡¡Ä´ººÂÐ¾Ý¤Ï¥È¥¤¥ì¥¿¥êー¶È³¦
¡Ö´ë¶È¤Î¥¨¥·¥«¥ëÄÌ¿®Êí¡×¤È¤Ï
¡Ö´ë¶È¤Î¥¨¥·¥«¥ëÄÌ¿®Êí¡×¤Ï¡¢¶È³¦ÊÌ¤ËÇä¾å¾å°Ì¤Î´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢´Ä¶¡¢¿Í¸¢¡¦Ï«Æ¯¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤Ê¤ÉÁ´£·Ê¬Ìî¡Ê´Ä¶¤òºÙÊ¬²½¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏºÇÂç12Ê¬Ìî¡Ë¡¦100¤òÄ¶¤¨¤ëÉ¾²Á´ð½à¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢»ÔÌ±¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¥Ü¥é¥ó¥¿¥êー¤ËÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦¼èÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
2016Ç¯¤ËÁð¤Îº¬¤Î»ÔÌ±³èÆ°¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¤³¤Î10Ç¯´Ö ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ»²¾È ¡Ë¡££³·î23Æü¤ÎÄ´ººÊó¹ð²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÃßÀÑ¤È¤³¤³¤«¤é¸«¤¨¤ëº£¸å¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢»ÔÌ±»ëÅÀ¤Ç¤Î¹Í¤¨¤ò¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö´ë¶È¤Î¥¨¥·¥«¥ëÄÌ¿®Êí¡×Ä´ºº·ë²Ì¡¡10ÅÀËþÅÀ
¡Ö´ë¶È¤Î¥¨¥·¥«¥ëÄÌ¿®Êí¡×¤ÎÆÃÄ§¡§Åê»ñ²È¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¡Ö»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¡×¤Î´ë¶ÈÉ¾²Á
ËÜÄ´ºº¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Åê»ñÈ½ÃÇ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Ê¤¤¡¢»ÔÌ±µ¯ÅÀ¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÍø±×¤äÅê»ñ²È¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡¦Æ¯¤¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Çã¤¤¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë»ÔÌ±¤Î»ëÅÀ
¡¦´ë¶È¤¬ÀÚâøÂöËá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶È³¦Á´ÂÎ¤¬¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È
¡¦¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½
¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ÎÄ´ºº¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òºÇ½ªÅª¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤ÏÅê»ñ²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ÔÌ±¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢»ÔÌ±¤Ë¤è¤ë´ë¶ÈÉ¾²Á¤Ï¡¢´ë¶È¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ËÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¼Ò²ñÅª¼èÁÈ¤ß¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ðÊó³«¼¨¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢»ÔÌ±¤ÎÉ¾²Á¤¬´ë¶È¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤è¤êÈ¿±Ç
¶áÇ¯¡¢´ë¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó¤äÈóºâÌ³¾ðÊó¤Î³«¼¨¤ÏÂç¤¤¯¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÀìÌç²È¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»ÔÌ±¤¬¸ø³«¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë´ë¶È¤Î»ÑÀª¤òÇÄ°®¤·¡¢Èæ³Ó¡¦ÁªÂò¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö´ë¶È¤Î¥¨¥·¥«¥ëÄÌ¿®Êí¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤ò»ÔÌ±ÌÜÀþ¤ÇÀ°Íý¡¦²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬´ë¶È¤òÃÎ¤ê¡¢Áª¤Ó¡¢±þ±ç¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çºÅÃÄÂÎ¡¡¾ÃÈñ¤«¤é»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë»ÔÌ±¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¡ÃÄÂÎ³µÍ×
¾ÃÈñ¼Ô¡¦»ÔÌ±¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢´ë¶È¤ä¼Ò²ñ¤Î¤¢¤êÊý¤òÄ´ºº¡¦È¯¿®¤·¡¢¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤òÄÌ¤¸¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡£´ë¶È¤Î¥¨¥·¥«¥ë¤Ê¼èÁÈ ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡Ö´ë¶È¤Î¥¨¥·¥«¥ëÄÌ¿®Êí¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ÔÌ±¸þ¤±¤ÎÄ´ºº¡¦¾ðÊóÈ¯¿®¡¦·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£