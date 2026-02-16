³ô¼°²ñ¼Ò¥¥«¥¬¥¯¡¢¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë¹â Í¦¿Í¡ÊCMO¡Ë¤ÈÌÚ²¼ ÎÃ¡Ê¸¦µæ³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤¬½¢Ç¤¡£·Ð±ÄÂÎÀ©¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢DX¡¦AI ¶µ°é»ö¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®
AI¡¦µ¡³£³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÎDX¸¦½¤¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¥«¥¬¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âçºê ¾´²¡Ë¤Ï¡¢¼¹¹ÔÌò°÷ CMO¡ÊºÇ¹â¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Ë¹â Í¦¿Í¡¢¤ª¤è¤Ó¼¹¹ÔÌò°÷ ¸¦µæ³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô ·ó ¿·µ¬»ö¶È³«È¯¼¼Ä¹¤ËÌÚ²¼ ÎÃ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ½¢Ç¤¤ÎÇØ·Ê
¥¥«¥¬¥¯¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤Ù¤¶µ°é¤Ç¿Í¤ÎÎÏ¤ò²òÊü¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç 20Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¼õ¹ÖÀ¸¡¢Ìó 1,000 ¼Ò¤Î DX¡¦AI¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ÎÅÙ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ç¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¿¼¤¤ÃÎ¸«¤ò»ý¤Ä¹â¤È¡¢AI ÎÎ°è¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡¦¼ÂÌ³¤ÎÎ¾ÌÌ¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÌÚ²¼¤¬·Ð±ÄÂÎÀ©¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Äó¶¡²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤È¡¢ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤ AI »Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿·µ¬»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¤ò¤è¤ê°ìÁØ²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿·¼¹¹ÔÌò°÷¤Î¾Ò²ð
¼¹¹ÔÌò°÷ CMO¡¡¹â Í¦¿Í¡Ê¤¿¤« ¤Ï¤ä¤È¡Ë
¿·Â´¤Ç P&G ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¤ØÆþ¼Ò¡£ÆüËÜ¤ª¤è¤Ó¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëµòÅÀ¤Ë¤Æ¡¢Â¿¹ñÀÒ¥Áー¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Î¥»¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2025 Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¥«¥¬¥¯¤ØÆþ¼Ò¡£¼¹¹ÔÌò°÷ CMO ¤È¤·¤ÆÁ´¼Ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ÎºöÄê¡¦¼Â¹Ô¤òÅý³ç¤·¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹»ö¶ÈÉôÌç¤ò´É¾¸¡£
¡Ú½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¸½ºß¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËAI¤È¤¤¤¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î²¸·Ã¤òÃ¯¤â¤¬µý¼õ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡Ö¶µ°é¡×¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥«¥¬¥¯¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¼Á¤Î¹â¤¤¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÎÏ¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ØÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¤é¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¤¢¤ë¤Ù¤¶µ°é¤Ç¿Í¤ÎÎÏ¤ò²òÊü¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢Ë°¤¯¤Ê¤Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¹¹ÔÌò°÷ ¸¦µæ³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô ·ó ¿·µ¬»ö¶È³«È¯¼¼Ä¹¡¡ÌÚ²¼ ÎÃ¡Ê¤¤Î¤·¤¿ ¤ê¤ç¤¦¡Ë
¡ÚÎ¬Îò¡Û ÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³ØÂç³Ø±¡ Çî»Î¸å´ü²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀºÑÂà³Ø¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¸¦µæ¼¼¡Ë¤ò·Ð¤Æ2021Ç¯¥¥«¥¬¥¯¤ØÆþ¼Ò¡£µ¡³£³Ø½¬¹Ö»Õ¡¦¶µ°é¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¸¦½¤¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡¢¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀß·×¡¦ÅÐÃÅ¡¢¼õÂ÷³«È¯¤Ë·È¤ï¤ë¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥³ー¥¹Àß·×¡¦ºîÀ®ÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Á¡¢¸½ºß¤Ï¼¹¹ÔÌò°÷¤È¤·¤Æ¸¦µæ³«È¯¤ª¤è¤Ó¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ÎÁÈ¿¥¤ò¸£°ú¡£
¡Ú½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
AI µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¿Í¤ÎÌò³ä¤ÎÂåÂØ¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡Ö¿Í¤ÎÎÏ¤ò²òÊü¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ï¤è¤ê½ÅÍ×À¤òÁý¤·¡Ö¤¢¤ë¤Ù¤¶µ°é¡×¤òºÆ¹Í¤¹¤ë»þµ¡¤¬ÅþÍè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¥¥«¥¬¥¯¤Îºâ»º¤È¸ÜµÒ¤È¤ÎÂÐÏÃ¡¦¼ÂÁ©¤ò´ðÈ×¤ËÌ¤Íè¤Î¡Ö¤¢¤ë¤Ù¤¶µ°é¡×¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¸÷¤òÈ¯¸«¤·¡¢¶µ°é¤Ç¼Ò²ñ¤ËÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤ò´Ô¸µ¤Ç¤¤ëÆü¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¥«¥¬¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Mission¡Ö¤¢¤ë¤Ù¤¶µ°é¤Ç¿Í¤ÎÎÏ¤ò²òÊü¤¹¤ë¡×
»ä¤¿¤Á¤Ï¶µ°é¤ò¼´¤Ë¿ÍºàÎÎ°è¤Ç´ë¶È¤Î DX ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç 20 Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¼õ¹ÖÀ¸¡¢Ìó 1,000 ¼Ò¤Î DX¡¦AI¿ä¿Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶È¤Î DX¡¦AI ¿ä¿Ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿Íºà¤ÎÍ×·ïÄêµÁ¤«¤é°éÀ®¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤ÎºöÄê¡¢¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¡¦¥¹¥¥ë²Ä»ë²½¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢AI ¥â¥Ç¥ë¤Î¼õÂ÷³«È¯¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢AI¡¦¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ËÆÃ²½¤·¤¿¼Ò²ñ¿Í¸þ¤±¥¹¥¯ー¥ë¤â±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ë¤Î±¿±Ä¤ª¤è¤Ó¿·µ¬³«¹»¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É»ö¶ÈÎÎ°è¤ò¹¤²¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¡¢¶µ°é¡¦°éÀ®ÌÌ¤«¤é²ò·è¤ËÆ³¤¯¡Ö¶µ°é¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶ ²ñ¼Ò³µÍ×
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Âçºê ¾´²
ÀßÎ©¡§ 2017 Ç¯ 1 ·î 17 Æü
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ¢©150-0002 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ« 2-6-4 ½ÂÃ«¥¤ー¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥¹ 4F
URL¡§ https://www.kikagaku.co.jp/