¡Ø¡ÚAI¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³ー¥Àー¡ÛÏ¿²»¾ðÊó¤À¤±¤Ç¥Ê¥ì¥Ã¥¸²½¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡© ¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/kcs-20260303/M1D
¢£²ñµÄ¡¦Êó¹ð¡¦¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢µÏ¿¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÆü¾ï
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤Ë¡ÖµÏ¿¡×¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½ÅÍ×¤Ê°Õ»×·èÄê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ñµÄ¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¾ÜºÙ¤Ê¶ÈÌ³Êó¹ð¡¢¥¯¥ìー¥à¤ä¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆü¡¹¡¢¼ÂÌ³¤ÎËµ¤éÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤ò½èÍý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤é¤òÀµ³Î¤Ë»Ä¤¹¥¿¥¹¥¯¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢µÏ¿¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï²»À¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñµÄ»ñÎÁ¤ä²èÌÌ¶¦Í¤ÎÆâÍÆ¡¢¸½¾ì¼Ì¿¿¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¥á¥â¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢µÏ¿ºî¶È¤Ï¡Ö¸å¤ÇÃ¯¤«¤¬¸«¤ÆÊ¬¤«¤ë·Á¡×¤ËÀ°¤¨¤ë¤Û¤É½Å¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Ôー¥É¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤É¡È»Ä¤¹¤Ù¤¾ðÊó¡É¤¬È´¤±Íî¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢µÏ¿¤ÎÉéÃ´¤È¶ÈÌ³¤ÎÉéÃ´¤¬Æ±»þ¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¿²»¤äÊ¸»úµ¯¤³¤·¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤â¡¢²»À¼¡¦Í×Ìó¡¦»ñÎÁ¡¦²èÁü¤¬ÊÌ¡¹¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¡ÖÃµ¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö·Ð°Þ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£²ñµÄ¤Î·èÄê»ö¹à¤ÏµÄ»öÏ¿¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤âº¬µò¤È¤Ê¤ë»ñÎÁ¤ò¼¨¤»¤Ê¤¤¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎÊó¹ðÅÅÏÃ¤ÏÏ¿²»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê¾õ¶·¤ò»Ä¤¹¼Ì¿¿¤ÏÊÌÊÝÂ¸¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬ÃÇ¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢·ë¶É¤ÏÅö»ö¼Ô¤Îµ²±¤ÈÀâÌÀ¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÏ¿¤¬¡È»È¤¨¤ë»ñ»º¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¥í¥°¡É¤È¤·¤ÆÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²»À¼¡ß²èÁü¡ß¥Æ¥¥¹¥È¤òÅý¹ç¤·»È¤¨¤ë¾ðÊó¤Ë
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢AI¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³ー¥Àー¤ò¡Ö²»À¼¡ßµÄ»öÏ¿ºîÀ®¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¸½¾ì¤Î´ØÏ¢¾ðÊó¤òÅý¹ç¤·¥Ê¥ì¥Ã¥¸²½¤Ç¤¤ë¡ÖPlaud Note¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó/¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÁÐÊý¤Î¥·ー¥ó¤ÇµÏ¿¤·¤¿¥Çー¥¿¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¡¢¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ëµ¡Ç½¤Ç"ÅÁ¤ï¤ë¡¦»È¤¨¤ë"¾ðÊó¤Ë³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë¤«¡¢¥æー¥¹¥±ー¥¹¤äÁàºî¥¤¥áー¥¸¤Ê¤É¤â¸ò¤¨¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖPlaud Note¡×¤Ç½¸¤á¤ÆÅý¹ç¤·¤¿¥Çー¥¿¤Ï¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤AI¤¬Ê¸Ì®¤òÍý²ò¤·¡¢Í×Ìó¡¦¹½Â¤²½¤Þ¤ÇÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µÏ¿¶ÈÌ³¤ÎÉé²Ù·Ú¸º¤ä¶ÈÌ³ÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
·ó¾¾¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
PLAUD³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/kcs-20260303/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¥»¥ß¥Êー¤Î¸ø³«»ñÎÁ¡¢Â¾¤ÎÊç½¸Ãæ¥»¥ß¥Êー¤Ï▶¤³¤Á¤é(https://majisemi.com?el=M1D)¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
¤ªÌä¹ç¤»¡§ https://majisemi.com/service/contact/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]