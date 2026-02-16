¡Ø¥Çー¥¿¤Î°ÂÁ´À¡Ê²þ¤¶¤ó¡¢¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·Åù¤ÎÍÌµ¡Ë¡¢¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/mdis3-20260225/M1D
¢£¶ÈÌ³¤ÎDX²½¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤µ¡Ç½¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡ÖÅÅ»Ò½ðÌ¾¡×
¸½ºß¡¢µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ä¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¢¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤ÎÉáµÚ¡¢DX¿ä¿Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡ÖÅÅ»Ò½ðÌ¾¡×¤ÎÍøÍÑ¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢·ÀÌó¶ÈÌ³¤ÎÅÅ»Ò²½¤¬¹¤¯ÉáµÚ¤·¡¢½¾Íè¤Î»æ¥Ùー¥¹¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ä¥³¥¹¥Èºï¸º¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½Â¤¡¦°åÎÅ¡¦¶âÍ»¡¦¸ø¶¦¤Ê¤É³Æ¼ïÆÃÍ¤Î¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÅÅ»Ò½ðÌ¾¡×¤ÎÍøÍÑÎã¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ³Æþ¤Ë¤¢¤¿¤ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢À½Â¤¶È¤Ç¤ÏÀè»ÈÍÑ¤Î¾Úµò¡Ê¾ÚÀ×¡Ë¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÆÃµö¸¢¤Î³ÎÊÝ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÅÅ»Ò½ðÌ¾¡×¤Î¼ÂÁõ¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Àß·×¡¦³«È¯¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿ÞÌÌ¥Õ¥¡¥¤¥ëÅù¤¬Æü¡¹¹¹¿·¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÅÅ»Ò½ðÌ¾¡×¤ò¤É¤¦¼ÂÁõ¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¼«¼Ò¼ÂÁõ¤Ç¤Ï½ðÌ¾µ¡Ç½¤ÎÉé²Ù¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂç¤¤¤
ÅÅ»Ò½ðÌ¾¤Ïµ¬³Ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡Èºî¤ì¤Ê¤¤¡É¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂÌ³¤Ç¤Ï½ðÌ¾ÉÕÍ¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¡¢¸¡¾Ú¡¢¥í¥°¡¢Ä¹´üÊÝ´É¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿Àß·×¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¤³¤³¤Ç¼êÌá¤ê¤äÃÙ±ä¤¬µ¯¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂÐ¾Ý¤¬PDF¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëCAD¥Çー¥¿¤ä3D¿ÞÌÌ¤Ê¤ÉÂçÍÆÎÌ¥Çー¥¿¤Ë¹¤¬¤ë¤È¡¢¼ÂÁõ¡¦±¿ÍÑ¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬°ìÃÊ¾å¤¬¤ê¡¢Í×·ïÀ°Íý¤ä¹©¿ô¸«ÀÑ¤ê¤Î»þÅÀ¤Ç»ß¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö¼«¼Ò¤ÇÊú¤¨¤ë¤Ë¤Ï½Å¤¤¤¬¡¢³°¤»¤Ê¤¤µ¡Ç½¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁÈ¹þ¤ß³«È¯¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½ðÌ¾¡¦¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¡¦¸¡¾Ú¤ò¡È¥¼¥í¤«¤éºî¤é¤º¡ÉÁÈ¤ß¹þ¤à
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅÅ»Ò½ðÌ¾¡×¤ò¹½À®¤¹¤ëÍ×ÁÇ¡Ê½ðÌ¾¡¦¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¡¦¸¡¾Ú¡Ë¤ò²þ¤á¤ÆÀ°Íý¤·¡¢½ðÌ¾µ¡Ç½¤ò¡È¼«¼Ò¤Ç¥¼¥í¤«¤é³«È¯¤»¤º¡ÉÉôÉÊ¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤à¤¿¤á¤Î¼ÂÁõ¼ê½ç¤È¹Í¤¨Êý¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥µー¥Ðー¤òÎ©¤Æ¤ë¤Ù¤¤«¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤ÊÁªÂò»è¤«¤é¡¢°Å¹æµ»½Ñ¤ÎÁªÄê¤ä°ÂÁ´À¤Î°Ý»ý¡¢ºÇ¿·¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ±þ¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î±¿ÍÑÉé²Ù¤ä¥³¥¹¥È¤Ê¤É¤òÀ°Íý¤·¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÍî¤·½ê¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÅ»Ò½ðÌ¾¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö»Ô¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÅÅ»Ò½ðÌ¾¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬¼«¼Ò¤ËºÇÅ¬¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
»°É©ÅÅµ¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/mdis3-20260225/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¥»¥ß¥Êー¤Î¸ø³«»ñÎÁ¡¢Â¾¤ÎÊç½¸Ãæ¥»¥ß¥Êー¤Ï▶¤³¤Á¤é(https://majisemi.com?el=M1D)¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
¤ªÌä¹ç¤»¡§ https://majisemi.com/service/contact/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]