¡Ø¡ÚºÆÊüÁ÷¡ÛÁ´¤Æ¤Î¶È³¦¤ÇÉÑÈ¯¤¹¤ë¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤ÏEDR¤À¤±¤Ç¤ÏËÉ¤²¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ

¢£¥¢¥µ¥Ò¥°¥ëー¥×HD¤È¥¢¥¹¥¯¥ë¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤Ç¤Ï¡¢Éüµì¤¬Ä¹´ü²½
¶áÇ¯¡¢¥¢¥µ¥Ò¥°¥ëー¥×HD¤ä¥¢¥¹¥¯¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶È³¦¡¦µ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤¬Áê¼¡¤®¡¢¶ÈÌ³Ää»ß¤ä½Ð²ÙÃÙ±ä¡¢¼Ò²ñÅª¿®ÍÑ¤Î¼ºÄÆ¤Ê¤É¡¢»ö¶È·ÑÂ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¤´¤È°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Éüµì¤ËÄ¹»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¸å¤òÀä¤¿¤º¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤À¤±¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¤¢¤é¤æ¤ë¥Çー¥¿¤¬°Å¹æ²½¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤òÁÛÄê¤·¤¿ÂÐºö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¹¶·â¼Ô¤Ï¥µー¥Ðー¤äPC¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÁõÃÖ¤½¤Î¤â¤Î¤ä´ÉÍý¥³¥ó¥½ー¥ë¤òÁÀ¤¤·â¤Á¤Ë¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Çー¥¿¤ò°Å¹æ²½¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢Â¦¤ÎÂÐºö¤ä±¿ÍÑ¥ëー¥ë¤ËÊÐ¤ê¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤È¤ÎÏ¢·ÈÀß·×¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Þ¤Þ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ËÉüµì¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢»ö¶ÈÄä»ß´ü´Ö¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ïー¥É¤È¥½¥Õ¥È¤ÎºÇÅ¬Ï¢·È¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×µ¡Ç½¤È¿×Â®¥ê¥«¥Ð¥ê
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Securitier EDR¤ÈAbsolute¤¬Ï¢·È¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ò°ìÂÎ¤Ë¤·¤ÆÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²»þ¤Ç¤â¿×Â®¤ÊÉüµì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¹½À®¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤Ë²Ã¤¨¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿×Â®¤Ê¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÄ´ºº¡¦¸¶°øÊ¬ÀÏ¤Î¿Ê¤áÊý¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Î»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é²òÀâ¤·¡¢¼«¼Ò´Ä¶¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
