¡Ø½¾¶È°÷¤Î°Õ¼±¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡Ö¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤¿¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¶µ°é¡×¤ò¤É¤¦²þÁ±¤¹¤Ù¤­¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ

¢£¡Ö·Á³¼²½¡×¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶µ°é¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°Õ¼±¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤
¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ÍÍ²½¡¦¹âÅÙ²½¤·¤¿¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¼°Ò¤Ï¾ï¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶µ°é¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÂ³Ø¸¦½¤¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ËË³¤·¤¯Í¸úÀ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ËÂÐ¤¹¤ëÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤¬Çö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶µ°é¤ò·«¤êÊÖ¤·¼Â»Ü¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÁý¤¨¤ë±¿ÍÑÉé²Ù¤ä²ÝÂê¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¸½¼Â
¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥áー¥ë·±Îý¤Ê¤É¼ÂÁ©Åª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶µ°é¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±¿ÍÑÉé²Ù¤Î·Ú¸º¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Ò³°¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£±¿ÍÑ¤ä¸¦½¤Ã´Åö¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¤´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Ç¹Í¤¨¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¥Í¥¿¤¬¿Ô¤¤¿¤ê¡¢¼Â»Ü¤¹¤ë¤´¤È¤Ë±¿ÍÑÉé²Ù¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¿Í¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤ÎÁýÂç¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î±¿ÍÑÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶µ°é¤Î±¿ÍÑ²ÝÂê¤Î²ò·èºö¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¢£¸ú²ÌÅª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶µ°é¤Î¼ÂÁ©ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡Ö¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¡×¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤ò²òÀâ
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶µ°é¤Î¼Â»Ü¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¼Ô¤Î¥ê¥½ー¥¹¤È¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ëÁ´¼Òµ¬ÌÏ¤Ç¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶µ°é¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡¢¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°Êý¼°¡ÊÂÎ¸³·¿¡Ë¤Ë¤è¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶µ°é¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥»¥¥å¥¢¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î²èÌÌ¥¤¥áー¥¸¤ò¸ò¤¨¤Æ¤´¾Ò²ð¡£¡Ö½¸¹ç·¿¸¦½¤¤Î¼Â»Ü¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¶µ°éÂÐ¾Ý¿Í¿ô¤¬Â¿¤¯¤Æ¥³¥¹¥È¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¼õ¹Ö¼Ô¤ÎÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
