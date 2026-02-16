¡Ø¡ÚºÆÊüÁ÷¡ÛÀ¸À®AI³èÍÑ¤Ç¹â¤Þ¤ë¡ÈPC¤«¤é¤Î¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¥ê¥¹¥¯¡É¤ò¤É¤¦ËÉ¤°¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¢£À¸À®AI³èÍÑ¤Î³ÈÂç¤Ç¡¢PCÃ¼Ëö¤Ë»Ä¤ë¶ÈÌ³¥Çー¥¿¤Î°·¤¤¤¬½ÅÍ×¤Ë
À¸À®AI¤Î¶ÈÌ³ÍøÍÑ¤¬µÞÂ®¤Ë¹¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢Copilot ¤Ê¤É¤Î¥Äー¥ë¤ØÆþÎÏ¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤ÎÅýÀ©¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï PC Ã¼Ëö¤Ë¶ÈÌ³¥Çー¥¿¤¬»ÄÂ¸¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤Î¥Çー¥¿¤¬ AI ¤ËÅÏ¤ë¤Î¤«ÇÄ°®¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤Î PC Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢´ûÂ¸¥ëー¥ë¤ÎÅ°Äì¤À¤±¤Ç¤Ï¥æー¥¶ー¹ÔÆ°¤ò´°Á´¤ËÀ©¸æ¤Ç¤¤º¡¢AI ³èÍÑ¤Î³ÈÂç¤È¤È¤â¤Ë¡È¥íー¥«¥ë¥Çー¥¿¤¬µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¡É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ã¼Ëö¤Ë¥Çー¥¿¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¥Çー¥¿¥ì¥¹±¿ÍÑ¤È¡¢OneDrive ¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥¦¥É½¸Ìó¤Ë¤è¤ëÅýÀ©¶¯²½¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PC ËÜÂÎ¤Ë¶ÈÌ³¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ã¼ËöÊ¶¼º¡¦¸Î¾ã»þ¤ÎÏ³¤¨¤¤¥ê¥¹¥¯¤¬¾ï¤Ë»Ä¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Copilot ÍøÍÑ»þ¤Ë¤É¤Î¥Çー¥¿¤¬ÆþÎÏÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«ÅýÀ©¤Ç¤¤º¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î·ê¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢OneDrive ¤ä¶¦Í¥Õ¥©¥ë¥À¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÊÝÂ¸Àè¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â´ÉÍý¤ä¥í¥°¼èÆÀ¤¬ÈÑ»¨¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾ð¥·¥¹¤¬°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤¥Çー¥¿ÍøÍÑ¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±¿ÍÑ¥ëー¥ë¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤â¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ïº¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸½¾ì¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¥íー¥«¥ëÊÝÂ¸¤¬²¹Â¸¤µ¤ì¡¢·ë²ÌÅª¤Ë AI »þÂå¤Î¾ðÊó´ÉÍý¤ËÉ¬Í×¤ÊÅý¹çÅª¤Ê²Ä»ë²½¤ÈÅýÀ©¤¬À®Î©¤·¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡È¥Çー¥¿¥ì¥¹PC ¡ß Åý¹çÅª¤Ê±¿ÍÑ¡É¤ÇCopilot ÍøÍÑ´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢PC ¤Ë¥Çー¥¿¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¥Çー¥¿¥ì¥¹¹½À®¤È OneDrive ½¸Ìó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅýÀ©¤·¤ä¤¹¤¤ AI ³èÍÑ´ðÈ×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢PC±¿ÍÑ´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¾ð¥·¥¹ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£OneDrive ¤Ø¤Î°ì¸µ½¸Ìó¤Ë¤è¤ê¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æ¡¦¥í¥°¼èÆÀ¡¦¥Çー¥¿Ãª²·¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Copilot ¤Ø¤Î°ÂÁ´¤Ê¥Çー¥¿¶¡µë¤È¸íÅêÆþ¤ÎÍÞÀ©¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¡¢AI ÍøÍÑ¤ò°Â¿´¤·¤Æ¿ä¿Ê¤Ç¤¤ë´Ä¶¹½ÃÛ¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
