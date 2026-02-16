¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¡ÚÃæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¸þ¤±¡Û¼«¼Ò¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÊ¸²½¡¢º¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¤½¤ÎÀ®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¤é¹Í¤¨¡¢Æ°¤¡¢Ä©Àï¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡ÖÊÑ²½¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Ä©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÁÈ¿¥Ê¸²½¤¬º¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ç¤¹¡£
¢£ ´¶³ÐÏÀ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÊ¸²½
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¦¤Á¤ÏÄ©Àï¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÉ÷ÄÌ¤·¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶³ÐÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÊ¸²½¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÇ§¼±¤È¸½¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ä°Õ»×·èÄê¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÉ½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢
¡¦²ñµÄ¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¿Í¤·¤«È¯¸À¤·¤Ê¤¤
¡¦¿·¤·¤¤°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ºÈÝÄê¤ä¥ê¥¹¥¯»ØÅ¦¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡¦Ä©Àï¤·¤Æ¤âÀ®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤ÐÉ¾²Á¤µ¤ì¤º¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤âÆÃ¤Ë¾Î»¿¤µ¤ì¤Ê¤¤
¡¦¸½¾ì¤ËºÛÎÌ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾åÁØÉô
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢É½¸þ¤¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¼Ò°÷¤ÎÄ©Àï°ÕÍß¤Ï½ù¡¹¤Ë¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÁÈ¿¥¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ÈËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡É¤òÆÃÄê¤¹¤ë
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²¿¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤«Ê¬¤«¤é¤º¤ËÇº¤à·Ð±Ä¼Ô¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÈ¿¥¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤ò¿ÇÃÇ¤¹¤ë¡Ö¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÈ¿¥¥µー¥Ù¥¤¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ù¥¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÁË³²¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤ò¹½Â¤Åª¡¦ÄêÎÌÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é²Ä»ë²½¤·¡¢ÁÈ¿¥¤¬¼è¤ë¤Ù¤¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÊ¸²½¤Ï¡¢Àº¿ÀÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ÅÁÈ¤ß¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´¶³ÐÏÀ¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢¡ÖÄ©Àï¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢°Õ¸«¤¬¸À¤¨¡¢ºÛÎÌ¤¬»ý¤Æ¤ëÁÈ¿¥¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼ÂÀÓ¤ÈÀìÌçÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÊ¸²½¾úÀ®¤Î»Ù±ç
¥·¥¹¥Æ¥à¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¹ñºÝµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖISO56001¡×¤ÎÇ§¾Ú¤ò¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¼èÆÀ¤·¤¿´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·Ð¸³¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥µー¥Ù¥¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¼ÂÁ©¤ÈÄêÃå¤Ë¸þ¤±¤¿Êñ³çÅª¤Ê»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ISO56001¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃÃÎ¼±¤Î½¬ÆÀ»Ù±ç¤«¤é¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤äµÏ¿Ê¸½ñ¤ÎÀ°È÷¡¢¤µ¤é¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê±¿ÍÑÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦ÁÈ¿¥¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤¬¡¢²¿¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Êý
¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¤ÍýÍ³¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¤¤Êý
¡¦¼Ò°÷¤Î¼çÂÎÀ¤äÄ©Àï°ÕÍß¤ò¹â¤á¤¿¤¤Êý
¡¦·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÁÈ¿¥Ê¸²½¤ËËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤Êý
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
¥Þ¥¸¥»¥ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
