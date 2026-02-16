¡ÚÂìÀî»Ô¡ÛTSUTAYA BOOKSTORE ÂìÀî¤Ç¥á¥¿¥Ðー¥¹ÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ¡£ÉÁ¤¤¤¿³¨¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÅ¸¼¨¡ª
ËÌ³¤Æ»ÂìÀî»Ô¤ÎDAO¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ö¤á¤¿¤Û¤ó¤À¡×¤µ¤ó¤Ï¡¢2026Ç¯1·î18Æü¡¢TSUTAYA BOOKSTORE ÂìÀî¤Ë¤Æ¥á¥¿¥Ðー¥¹ÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤¬Ë¬¤ì¡¢²¾ÁÛ¶õ´Ö¡ÖTakikawaVerse¡Ê¤¿¤¤«¤ï¥Ðー¥¹¡Ë¡×¤òÂÎ¸³¡£¼«Ê¬¤ÎÉÁ¤¤¤¿³¨¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¶Ã¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤à¥á¥¿¥Ðー¥¹¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤É½¸½¤Î¾ì
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤ë¤ä¤¦¤à¡ÊËÜ¼Ò¡§»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¡§È«ÃæÇî¾½¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâDAO¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÂìÀî»Ô¤ØÃåÇ¤¤·¡¢¸½ºß¤ÏÆ±»Ô¤ÎÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ°÷¡¢¤ª¤è¤ÓDAO¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡Ö¤á¤¿¤Û¤ó¤À¡×¤µ¤ó¡£º£²ó¤ÎÂÎ¸³²ñ¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬µ¤·Ú¤Ë²¾ÁÛ¶õ´Ö¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥á¥¿¥Ðー¥¹ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤ÎÉÁ¤¤¤¿³¨¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Ïµ±¤¡¢1ÁÈ¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ10Ê¬¤Û¤ÉÂÚºß¡£¥¹¥¿¥ÐÁ°¤Î¿ÍÄÌ¤ê¤ÎÃæ¤«¤éÂ¤ò»ß¤á¤¿5ÁÈ¤Î¿Æ»Ò¡Ê¤³¤É¤â7Ì¾¡Ë¤¬¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¤È¤¤¤¦Ì¤ÃÎ¤Î¶õ´Ö¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÉ½¸½¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ¸³¤·¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÇ½é¤Ï±ó¤¤Â¸ºß¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿µ»½Ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò´Ö¶á¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÈ¿±þ¤ò¶½Ì£¿¼¤¯¸«¼é¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÀ¤«¤éÀþ¤Ø¡£Â³¤¯µï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¤ÎÂè°ìÊâ
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢°ìÅÙ¤¤ê¤ÎÂÎ¸³¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤á¤¿¤Û¤ó¤À¡×¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤É¤â¤ÈÂç¿Í¤¬°ì½ï¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëÂìÀîÈ¯¤Î¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¡ÖTakikawaVerse¡Ê¤¿¤¤«¤ï¥Ðー¥¹¡Ë¡×¤òÄÌ¤¸¡¢Ëè½µ·îÍËÆü16»þ¤«¤éÌó30Ê¬´Ö¡¢Äê´üÅª¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸òÎ®¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÍÆ¤Ï¤¢¤¨¤Æ·è¤á¤¹¤®¤º¡¢¡ÖºÇ¶á¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ë¡×¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤µ¤ËÊü²Ý¸å¤Î¤¿¤Þ¤ê¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂìÀî»ÔDAO¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤á¤¿¤Û¤ó¤À¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤¹¤°¤Ë´·¤ì¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¼¤Ò¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Ç¤Îµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¤âÂìÀî¤Î¿Æ»Ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ßÃÏ°è¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø
»Ò°é¤ÆDAO in Takikawa ¥¢¥¤¥³¥ó
¡Ö»Ò°é¤ÆDAO in Takikawa¡×¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÉã¿Æ¡¦Êì¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ´Ø¤ï¤ì¤ëµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çº¤ß¤äÉÔ°Â¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÂÐÏÃ¤Î¾ì¡¢¾ðÊó¸ò´¹¤Î¾ì¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ¤¿¤Á¤Î¸ÉÎ©¤òËÉ¤®¡¢»Ù¤¨¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂìÀî»Ô¤â¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°ÅÄ¹¯µÈ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¶õ´Ö¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Ê¶õ´Ö¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â³èÍÑ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Îµï¾ì½êµÚ¤ÓÉã¿Æ¡¦Êì¿Æ¤Îµï¾ì½ê¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º£¸å¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ê¥¢¥ë¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢ÃÏ°è¤Î¿Æ»Ò¤¬°Â¿´¤·¤Æ½¸¤Þ¤ì¤ë**¿·¤·¤¤µï¾ì½ê¤Î·Á**¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò°é¤ÆDAO in Takikawa
¡Ö»Ò°é¤ÆDAO in Takikawa¡×¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ÂìÀî»Ô¤Ç2025Ç¯6·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òWeb3¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤Ä¤¯¤ë¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£Ä®Ì±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂìÀî»Ô¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤ÄÁ´¹ñ¤ÎÊý¡¹¤¬»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³ÆÃÏ°è¤ÎDAO¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏ°è¤ä¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤ÎDAO¤Ë¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤ë¤ä¤¦¤à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DAO¤äNFT¤Ë¤è¤ëÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇNFT¡¿´Ñ¸÷NFT/ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâDAO¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë»¥ËÚÈ¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡£
ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Î¤»¤¿NFT¤ò¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÃÏ°è¤ÇDAO¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤Êºâ¸»¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ä´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¤Ë·Ò¤²¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡Ö¤¢¤ë¤ä¤¦¤à¡×¤Ï¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤Çº£Æü¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡£º£Æü¡¢¤¤¤Þ¤¹¤°¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤¤¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤ËNFT¤È¤¤¤¦ÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢±þ±ç¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤ë¤ä¤¦¤à ²ñ¼Ò¾ðÊó
- ²ñ¼ÒÌ¾¡¡ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤ë¤ä¤¦¤à
- ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§È«Ãæ Çî¾½
- ½êºßÃÏ¡¡ ¡§»¥ËÚ»ÔËÌ¶èËÌ38¾òÀ¾6ÃúÌÜ2ÈÖ23 ¥«¥È¥é¥óËãÀ¸302¹æ¼¼
- ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡§2020Ç¯11·î18Æü
- »ñËÜ¶â¡¡ ¡§1²¯6449Ëü±ß¡Ê½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
- »ö¶ÈÆâÍÆ ¡§NFT¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏÊýÁÏÀ¸¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦³«È¯
