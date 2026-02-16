¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° Ani-Art ¤à¤Ë¤à¤Ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®¡Ë¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí¤ò2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)
https://amnibus.com/products/title/1183?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1183?utm_source=press)
¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° Ani-Art ¤à¤Ë¤à¤Ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
¥Õ¥êー¥ì¥ó¡¢¥Õ¥§¥ë¥ó¡¢¥·¥å¥¿¥ë¥¯¡¢¥¶¥¤¥ó¡¢¥Ò¥ó¥á¥ë¡¢¥Ï¥¤¥¿ー¡¢¥¢¥¤¥¼¥ó¤ò¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤·¡¢¤à¤Ë¤à¤Ë¤È¤·¤¿½À¤é¤«¤¤¼ê¿¨¤ê¤Î¡¢¤³¤í¤ó¤È´Ý¤¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤á¤ÆÊÂ¤Ù¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡ÖAni-Art¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÉ½¸½¤ÇÉÁ¤¤¤¿AMNIBUS¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§Ã±ÉÊ \990(ÀÇ¹þ), BOX \7,920(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡¡¡§Á´8¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë¹â¤µ50¡ßÉý70¡ß±ü¹Ô¤50mm
ÁÇºà¡¡¡§ËÜÂÎ¡§À¸ÃÏ¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë90¡ó+¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó10¡ó¡¡Ãæ¡§¥Óー¥¹¡§EPS
https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Òarma bianca
½»½ê¡§¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3－35－13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë 3F
¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://armabianca.com/contact
Ã´Åö¡§óîÆ£Ä¾¼ù
Mail¡§support@amnibus.com
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
È¯¹Ô¸µ¡¡³ô¼°²ñ¼Ò arma bianca
Web¡¡¡¡https://armabianca.com/
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
(C)»³ÅÄ¾â¿Í¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡¿¾®³Ø´Û¡¿¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ