¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦1MB Girls¡¢¥Ç¥Ó¥åー8¥ö·î¤ÇÀ¤³¦5°Ì¡£TikTok LIVE ALL Stars 2025¡Ö¥È¥ì¥ó¥ÉÉôÌç¡¦¥°¥ëー¥×LIVE¡×¼õ¾Þ¡¢¡Ö¿Íµ¤ÉôÌç¡×¥Î¥ß¥Íー¥È¡£
1MB Girls¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1MB Girls¤Ï¡¢TikTok¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
¹½ÁÛ¡¦½àÈ÷¤ËÌó1Ç¯È¾¤ò¤«¤±¡¢2025Ç¯4·î14Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¡£¥°¥ëー¥×LIVEÇÛ¿®¤È¤¤¤¦·Á¼°¤ò¼´¤Ë¡¢¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¦¥Èー¥¯¡¦ÈÖÁÈÀ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok LIVE¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTikTok LIVE Fest 2025¡×¤Ë»²²Ã¡£
Í½Áª¡¦ÃÏ°èÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎTikTok¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬»²²Ã¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇ½ª·èÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦5°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢TikTok LIVE¼çºÅ¤Î¡ÚTikTok LIVE ALL Stars 2025¡Û¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥È¥ì¥ó¥ÉÉôÌç¡Ê¥°¥ëー¥×LIVE¡Ë¡×¤ò¼õ¾Þ¡¢¡Ö¿Íµ¤ÉôÌç¡×¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢
¡¦TikTok¥¤¥Ù¥ó¥È Double Crown Non-PK Äë¹ñ¥Áー¥à 1°Ì
¡¦TikTok¥¤¥Ù¥ó¥È ¿·¿Í²¦2025¾åÈ¾´ü·èÄêÀï Çò¸×¥Áー¥à 10°Ì
¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒGlobal Growth/GGTK¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Â¿ÍÍ¤ÊºÍÇ½¤ò»Ù±ç¤·¡¢¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÊ¸²½¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¡£ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¸ÄÀË¤«¤ÊºÍÇ½¤òµ±¤«¤»¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¥êー¥É¤·¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤¥È¡Öe¥¹¥Ýー¥Ä¥Ë¥åー¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×/ ¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖGGTK LIVE¡×/ ¡¢ÆüËÜ¤Ç»Ï¤á¤Æ¤ÎTikTok LIVE¸þ¤±ÇÛ¿®¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖGGTKÅìµþÂè°ì¥¹¥¿¥¸¥ª¡×/ ¡¢¡ÖGGTKÀîºêKD¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤·¡¢±ÜÍ÷¼Ô¤Ë»É·ãÅª¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£TikTok LIVEÇÛ¿®¤Ë¤ª¤±¤ëÎß·×¥®¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°Áí³Û¤¬200²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç5,000Ì¾°Ê¾å¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤òÍÊ¤¹¤ë¡£
¡ÖÃ¯¤â¤¬»ý¤Ä²ÄÇ½À¤ò°é¤Æ¡¢Ìµ¸Â¤ÎÎÏ¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢TikTok LIVEÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª±¿±Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¡¢TikTok ShopÎÎ°è¤Ë¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºßGGTK¤Ç¤Ï¡¢²ÎÉ½¸½¤òËÜ³ÊÆ³Æþ¤·¤¿¥°¥ëー¥×¡Ú1MB Twinkle¡Û¡¢¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼´¤È¤·¤¿¥°¥ëー¥×¡Ú1MB DEAR¡Û¡¢ÀÄ½Õ·Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÚUNi Chuuu¡Û¡¢¥á¥ó¥º¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ú1TB Boiz¡Û¡¢¤½¤·¤Æ KADOKAWA DREAMS ¤È¶¦Æ±¤Î¥×¥í¥À¥ó¥µー¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÚK Dreams¡Û ¤Î¡¢·×5ÁÈ¤Î¥°¥ëー¥×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²æ¡¹¤¬ÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î·Á¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥ëー¥×LIVEÇÛ¿®¡×¤ò¼´¤Ë¡¢½¾Íè¤ÎÇÛ¿®¤ä¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒGlobal Growth
