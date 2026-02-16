È¯Çä¸å¡ãÂ¨½ÅÈÇ¡äXOP½ñÀÒ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎAI¼Ò°÷¡×¤¬Amazon/Á´¹ñ¼çÍ×½ñÅ¹¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥óÂ³½Ð
BizOpsÀìÌç¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤È¶ÈÌ³¡ÊOps¡Ë¤ÎÍ»¹ç¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³²þÁ±»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥×¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæÎ¼Âç¡¢°Ê²¼XOP¡Ë¤Ï¡¢500¼Ò°Ê¾å¤ÎAIÆ³Æþ»Ù±ç¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¿·´©¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎAI¼Ò°÷¡§Ë»¤·¤¹¤®¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Î10Ê¬³×Ì¿¡Ù¤ò2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥¤ー¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¼Ò¤è¤ê´©¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢È¯Çä£±½µ´Ö¤Ç½ÅÈÇ·èÄê¤·¡¢Amazon¥«¥Æ¥´¥ê¡¢´ÝÁ±´Ý¤ÎÆâËÜÅ¹¡¢µª°Ë¹ñ²°½ñÅ¹ÇßÅÄËÜÅ¹¡¢´ÝÁ±Ì¾¸Å²°ËÜÅ¹¤Ê¤É¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â1°Ì¤Ëµ±¤¯¤Û¤É¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³Æ¼ï¥é¥ó¥¥ó¥°¾ÜºÙ
¢£ËÜ½ñ¤Î³µÍ×
Amazon¥Úー¥¸ :
¿ÀÅÄ¾»Åµ»á ¿äÁ¦¡ª
¡ÖAI³èÍÑ¡©¤³¤ì¤Ç¥À¥á¤Ê¤éÄü¤á¤í¡ª¡×
ËÜ½ñ¤ÏAI¤ÎÎò»Ë¤äÊØÍø¤Ê¾®¥Í¥¿¤ò¸ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¯¥íー¥ó¤È¤Ê¤ëAI¤òºî¤ê¡¢Æ¯¤Êý¤ÈÁÈ¿¥¤Î¤¢¤êÊý¤òº¬Äì¤«¤éÊÑ¤¨¤ë°ìºý¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ÒÄ¹¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎAI¥¯¥íー¥ó¤òÇÛÉÛ¤·¡¢ÍýÇ°¤¬¿»Æ©¤¹¤ë¶¯¤¤ÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¡£
¥È¥Ã¥×¥»ー¥ë¥¹¤Ê¤é¡¢±Ä¶È¥¯¥íー¥ó¤òÉô²¼¤Î¾¦ÃÌ¤ËÆ±ÀÊ¤µ¤»¡¢Çä¾å¤ò¿¤Ð¤»¤ë¡£
´ÉÍý¿¦¤Ê¤é¡¢¸¦½¤¥¯¥íー¥ó¤Ç¶µ°é¤ò»ÅÁÈ¤ß²½¤·¡¢Â°¿Í²½¤òÃ¦µÑ¤Ç¤¤ë¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤é¡¢FAQ¥¯¥íー¥ó¤Ç»¨Ì³¤äÈó¸úÎ¨¶ÈÌ³¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜ½ñ¤ÏÆÉ¤ó¤ÇËþÂ¤¹¤ëËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤ÎÆÉ¼ÔÆÃÅµ¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
ÆÉ¼ÔÆÃÅµ¤â³èÍÑ¤·¡¢Å°ÄìÅª¤ËËÜ½ñ¤ò»È¤¤ÅÝ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¡AI ¤Î¾ðÊó¤Î±²¤ËÅ®¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òµß¤¤¤¿¤¤
Âè£±¾Ï¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢A I ¤Ø¤Î´ª°ã¤¤¤òÀ§Àµ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤
Âè£²¾Ï¡¡Ä¶´ÊÃ±¡ªA I ¥¯¥íー¥ó¤Îºî¤êÊý
Âè£³¾Ï¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆ¯¤Êý¤â¡¢ÁÈ¿¥¤Îºß¤êÊý¤â·ãÊÑ¤¹¤ëAI ¥¯¥íー¥ó¤Î¶ñÂÎ¥·ー¥ó
Âè£´¾Ï¡¡ÀìÌçÃÎ¼±ÉÔÍ×¡ªA I ¥¯¥íー¥ó¤ÎÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤ëÊýË¡
Âè£µ¾Ï¡¡¤ä¤ë¤³¤ÈÌÀ³Î¡ªA I ¥¯¥íー¥ó¤òÁÈ¿¥¤Ëº¬ÉÕ¤«¤»¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×
Âè£¶¾Ï¡¡¤³¤ì¤À¤±¤ÏÍÞ¤¨¤ë¡ªA I ¥¯¥íー¥ó¤ÎÁÈ¿¥³èÍÑÃí°ÕÅÀ
Âè£·¾Ï¡¡¤³¤ì¤À¤±¤ÏÍÞ¤¨¤ë¡ªA I ¥¯¥íー¥ó¤ÎÁÈ¿¥³èÍÑÃí°ÕÅÀ
Âè£¸¾Ï¡¡¥¬¥ÁA I ¥¯¥íー¥ó¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¤Îºî¤êÊý¡×
¢£³Æ¾Ï¤ÎÈâ³¨¤òÆÃÊÌ¸ø³«
Amazon¥Úー¥¸ :
¢£ËÉÙ¤ÊÆÉ¼ÔÆÃÅµ
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/22617/table/279_1_db71e44ff035fba6aced85d2e3efedc6.jpg?v=202602160851 ]
ÅÄÃæ¡¡Î¼Âç¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤ê¤ç¤¦¤À¤¤¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥×¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO·óCAIO
ÆüËÜAI¶ÈÌ³³èÍÑ¶¨²ñ¡¡ÂåÉ½Íý»ö
·Ð±Ä³Ø½¤»Î¡ÊMBA¡Ë
ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆMyGPTs¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¤ò¼ê³Ý¤±¤¿À¸À®AI¥Ó¥¸¥Í¥¹³èÍÑ¤ÎÀìÌç²È¡£
1985Ç¯»³¸ý¸©Çë»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¿·Â´¤Ç³°»ñ·ÏÀ½Ìô´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¡£¤½¤Î¸å¤Ï¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î·Ð±Ä¼ÔÆ°²è¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤Î·Ð±Ä¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼Ò¤ÎÁÏ¶È¡¢¹ñ»º¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°AI¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¦M&AÇäµÑ¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯Ëö¤ËAI¡ß¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÍ»¹ç¤òÌÜÅª¤Ë¸½²ñ¼Ò¡ÊÆüËÜ½é¤ÎBizOps¡Ê¥Ó¥º¥ª¥×¥¹¡ËÀìÌç¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë¤òÀßÎ©¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾å¾ì´ë¶È¡¢¹ñÎ©µ¡´Ø¡¢¹ÔÀ¯¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤Ê¤É¤ò´Þ¤à500¼Ò°Ê¾å¤ËAIÆ³Æþ»Ù±ç¤ª¤è¤ÓBizOps/xOps¹½ÃÛ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹Ö±é³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æü·Ð»º¶È¿·Ê¹¥Õ¥©ー¥é¥à¡¢·Ð±Ä¹çÍý²½¶¨²ñ¡¢¹ÔÀ¯¡¦¶âÍ»µ¡´Ø¡¢Âç³Ø¤Ê¤É¤Ë¤âÅÐÃÅ¡£ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¤«¤é¤Ï¡¢¡È¼¡¤Ê¤ë1,000²¯±ß´ë¶È¡É¤È¤·¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ù¥ó¥Á¥ãー100¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎ¸«¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿Í°÷¤òÁý¤ä¤µ¤º¤Ë²áµîºÇ¹âÇä¾å¤ò¹¹¿·¡×¡Ö¶ÈÌ³À¸»ºÀ¤Î¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤Ê¤¯¡¢Æ¯¤¤¬¤¤¤âÂç¤¤¯¸þ¾å¤·¤¿¡×¡Ö¿ô½½²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ËÀ®¸ù¡×¡ÖÇ¯¾¦µ¬ÌÏ¤ÎÂçÉý³ÈÂç¡×¡ÖÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿DX¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¼Â¸½¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ®²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤»¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/22617/table/279_2_d1f1cad9fae62354faf09abc7c9c71b8.jpg?v=202602160851 ]
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥×¡ÊxOperation Group, Inc.¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-6-5 WeWork´Ý¤ÎÆâËÌ¸ý¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 9F
µò¡¡ÅÀ¡¡¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤3-7-1 WeWork¥ªー¥·¥ã¥ó¥²ー¥È¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ 7F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄÃæ Î¼Âç
ÀßÎ©·î¡¡¡§2016Ç¯9·î
»ö¶È³«»Ï¡§2022Ç¯10·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§BizOpsÀìÌç¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¡ß¶ÈÌ³¡ÊOps¡ËÍ»¹ç»Ù±ç
¡ÚAI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー»ö¶È¡ÛË¡¿Í¸þ¤±GPT¡ÖOps¡Ê¥ª¥×¥¹¡ËAI¡×³«È¯¡¢±¿±Ä
¡ÚBizOps¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È»ö¶È¡ÛBizOps/xOps¹½ÃÛ»Ù±ç
²ñ¼ÒHP ¡§https://x-opg.com/