Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡¢´ä¼ê¶ä¹Ô¤È¶ÈÌ³Äó·È¤ò³«»Ï¡¡¡ÖÊä½õ¶â¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÇÃÏ°èÃæ¾®´ë¶È¤ÎºÇÅ¬¤ÊÊä½õ¶â³èÍÑ¤ò»Ù±ç
Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒStayway¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£ ½ß¡¢°Ê²¼¡ÖStayway¡×¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤ä»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò´ä¼ê¶ä¹Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§´ä¼ê¸©À¹²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòÆ¬¼è¡§´ä»³ Å°¡¢°Ê²¼¡Ö´ä¼ê¶ä¹Ô¡×¡Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¤Ï´ä¼ê¶ä¹Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÊä½õ¶â¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è´ë¶È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¤ÊÊä½õ¶â¾ðÊóÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±¹Ô¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¼«¼Ò¤ËºÇÅ¬¤ÊÊä½õ¶â¤òµ¤·Ú¤Ë¿ÇÃÇ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÇØ·Ê
´ä¼ê¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î°Ê¹ß¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÂçÉý°ú¤¾å¤²¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë»Ù±ç¶â27²¯±ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÊäÀµÍ½»»°Æ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Ë¸þ¤±¤Æ´ë¶È¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤äÀ®Ä¹Åê»ñ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Êä½õ¶â¤ä³Æ¼ï»Ù±çºö¤Î¶¯²½¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»Ù±çºö¤ò³èÍÑ¤·¤¿·Ð±Ä´ðÈ×¤Î¶¯²½¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×À¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Êä½õ¶âÀ©ÅÙ¤Ï¸½ºß8,000¼ïÎà°Ê¾å¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¼«¼Ò¤ËÅ¬¤·¤¿À©ÅÙ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¤Ï2025Ç¯2·î¤ËÅìËÌ»Ù¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢ÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°èÃæ¾®´ë¶È¤ÎÊä½õ¶â³èÍÑ¤ò¼´¤È¤·¤¿·Ð±Ä»Ù±çÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢´ä¼ê¶ä¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Êä½õ¶â¤òÃæ¾®´ë¶È»Ù±ç¤Î½ÅÍ×¤ÊÃì¤Î°ì¤Ä¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢»Ù±çÂÎÀ©¤Î½¼¼Â¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¤È´ä¼ê¶ä¹Ô¤Ï¡¢ÃÏ°èÃæ¾®´ë¶È¤¬¼«¼Ò¤ËºÇÅ¬¤ÊÊä½õ¶â¤ò¤è¤ê¼ê·Ú¤ËÇÄ°®¡¦³èÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÈÌ³Äó·È¤Î³µÍ×
ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢´ä¼ê¶ä¹Ô¤Ï¡¢±Ä¶ÈÅ¹¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è´ë¶È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¤ÊÊä½õ¶â¾ðÊóÄó¶¡¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢´ä¼ê¶ä¹Ô¤¬Äó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¤¤¤ï¤®¤ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ýー¥¿¥ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¤Î¡ÖÊä½õ¶â¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÃÏ°èÃæ¾®´ë¶È¤¬¼«¼Ò¤ËÅ¬¤·¤¿Êä½õ¶â¤ò¼ê·Ú¤Ë¿ÇÃÇ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ä¼ê¶ä¹Ô¤¬¤ªµÒÍÍ¤ØÊä½õ¶â¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¡Ö¤¤¤ï¤®¤ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ýー¥¿¥ë¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¼Ò¤ËÅ¬¤·¤¿Êä½õ¶â¤ò¸¡º÷¤·¡¢¿½ÀÁ¤ò´õË¾¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¤È´ä¼ê¶ä¹Ô¤¬Äù·ë¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¡¢Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¤Ë¤è¤ë¿½ÀÁ»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
StaywayÂåÉ½¼èÄùÌò º´Æ£½ß¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢´ä¼ê¸©Æâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¯¸Ç¤ÊÃæ¾®´ë¶È¤È¤Î´Ø·¸´ðÈ×¤ò»ý¤Ä´ä¼ê¶ä¹ÔÍÍ¤È¶ÈÌ³Äó·È¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¿´¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Î¼Â¾ð¤ò½ÏÃÎ¤·¡¢Æü¾ïÅª¤ËÃÏ°è´ë¶È¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿´ä¼ê¶ä¹ÔÍÍ¤Î»Ù±çÂÎÀ©¤È¡¢Åö¼Ò¤Î¡ÖÊä½õ¶â¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°èÃæ¾®´ë¶È¤¬¼«¼Ò¤ËÅ¬¤·¤¿Êä½õ¶â¤Ø¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¼Â¸úÀ¤Î¹â¤¤Êä½õ¶â³èÍÑ»Ù±ç¤ò¹¤²¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊä½õ¶â¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¤Ï
¡ÖÊä½õ¶â¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¡×¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
£±.24»þ´Ö¡¢ÌµÎÁ¤ÇÊä½õ¶â¿ÇÃÇ¤¬²ÄÇ½
¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´ÊÃ±¤Ê¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶È¼Ô¤Ë¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÊä½õ¶âÅù¤ò¿ÇÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
£².¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½
³èÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÊä½õ¶âÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤ÏÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÁêÃÌ¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢Éý¹¤¤Êä½õ¶â¤ËÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¹âºÎÂòÎ¨¤Ç¤ÎÊä½õ¶â¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¡¢»Î¶È¤Î¤¿¤á¤ÎÊä½õ¶â¿½ÀÁDX¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ëÊ£»¨¤ÊÊä½õ¶âÅù¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¡¦°ì¸µ²½¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾ðÊóÄó¶¡¤ä¡¢¥Çー¥¿¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿²Ä»ë²½¡¦Ê¬ÀÏ¡¦¸úÎ¨²½¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÃæ¾®´ë¶È¤¬Êä½õ¶â¤òÄÌ¤¸¤Æ¸øÊ¿¤ÊÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ò»ý¤Æ¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Êµ¡Ç½¡¢ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.hojyokincloud.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒStayway¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Deloitte½Ð¿È¤Î¸øÇ§²ñ·×»Î¤Ë¤è¤ê¹½À®¤µ¤ì¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£M&A¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¶ÈÌ³¡¢ºâÌ³DD¡¢¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¡¢IPO»Ù±ç¤Ê¤É¤òÂç¼ê¥Õ¥¡ー¥à¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÝÂê¤¬Â¿¤¤Êä½õ¶â¡¦½õÀ®¶âÎÎ°è¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤ä»Î¶È¡¢»ö¶È²ñ¼ÒÅù¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍÑ¤¤¤Æ¸úÎ¨²½¤ò¿Ê¤á¤ëÊä½õ¶â¥Æ¥Ã¥¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÍ»Ä£¤äÆü·Ð¿·Ê¹¤ÎÁª¤ÖFintech¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÁªÈ´¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Êhttps://stayway.co.jp/news/1367¡Ë
¢£¼Ò Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒStayway
¢£Âå É½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò º´Æ£½ß¡Ê¸øÇ§²ñ·×»Î / Ç§Äê»Ù±çµ¡´Ø¡Ë
¢£ÀßÎ©Æü¡§ 2017Ç¯7·î7Æü
¢£URL¡§https://stayway.co.jp/
¢£µòÅÀ¡§
ÂçºåËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èËÜÄ®4-2-12 ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¸æÆ²¶ÚËÜÄ®¥Ó¥ë 8F
ÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³ý¾ìÄ®2-8-1 BRICK GATE ³ý¾ìÄ®
ÀçÂæ»Ù¼Ò¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶èÃæ±û£´ÃúÌÜ£´－£±£¹YUI NOS ¥æ¥¤¥Î¥¹
ーーー
Â¾µòÅÀ¡§»¥ËÚ¡¦¿·³ã¡¦ÀÅ²¬¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Ê¡²¬¡¦¿À¸Í¡¦²¬»³
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
£±.Êä½õ¶âDX»ö¶È
£².BPaaS¡ÊBPO¡ßSaaS¡Ë»ö¶È
£³.¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¢£¼ç¤Ê±¿±Ä¥µー¥Ó¥¹¡§
