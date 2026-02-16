AIÁ°Äó¤Î³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤Ø¥Áー¥à¤òÊÑ¤¨¤ë¡ØAI¶îÆ°³«È¯¥Áー¥à¤Îºî¤êÊý¡¦°é¤ÆÊý À¸»ºÀ20ÇÜ¥¢¥Ã¥×¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¡ÙÈ¯´©
¹ÔÀ¯¡¦´ë¶È¤Î¶ÈÌ³ÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Õ¥¡ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐ°æÂçÃÏ¡¢°Ê²¼¡Ö¥°¥é¥Õ¥¡ー¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î15Æü¤ËÆü·ÐBP¤«¤éÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ç¤¢¤ëÀÐ°æÂçÃÏÃø¤Î¿·´©½ñÀÒ¡ØAI¶îÆ°³«È¯¥Áー¥à¤Îºî¤êÊý¡¦°é¤ÆÊý¡¡À¸»ºÀ20ÇÜ¥¢¥Ã¥×¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¡Ù¤òÈ¯´©¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢À¸À®AI¤ÎµÞÂ®¤Ê¿Ê²½¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Î¸½¾ì¡Ê¤ª¤ª¤à¤Í¿ô¿Í～½½¿ô¿Íµ¬ÌÏ¤Î¡Ö¥Áー¥à¡×¡Ë¤¬¡ÖAI¶îÆ°³«È¯¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢¼ÂÌ³¤ÇºÆ¸½À¹â¤¯À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¡¢»Ø¿Ë¤È¶ñÂÎÅª¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÂÎ·Ï²½¤·¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£¥Áー¥àÆâ¤ÎAI³èÍÑ¤ò¼ç´ã¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ³«È¯ÁÈ¿¥¡¦´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¿ÍºàÀïÎ¬¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤Å¤¯¤ê¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤âÆ§¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Ãø¼Ô¥³¥á¥ó¥È
É®¼Ô¤Ï¤³¤³ºÇ¶á¡¢AIÁ°Äó¤Î³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢AI¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿³«È¯¥×¥í¥»¥¹¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖAI¶îÆ°³«È¯¡×¤Ë´Ø¤·¤ÆÂ¿¿ô¤Î¹Ö±é¤ä¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬¡¢ËÜ½ñ¤ò¼¹É®¤¹¤ëÆ°µ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ½ñ¤ò¼¹É®¤·¤¿ÌÜÅª¤Ï¡¢´ë¶ÈÆâ¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Áー¥à³«È¯¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢AI¶îÆ°³«È¯¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢¼ÂÁ©¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤½¤Î»Ø¿Ë¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ï¡¢AI¶îÆ°³«È¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Áー¥à¤ÎÀ¸»ºÀ¤Ï¿ôÇÜ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿ô½½ÇÜ¤Ë¤Þ¤Ç¹â¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¤¤Þ¤À½½Ê¬¤Ë³«Âó¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó»ä¼«¿È¤â¡¢³«È¯¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ÏÆ»È¾¤Ð¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³°Éô¤«¤é°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¥°¥é¥Õ¥¡ー¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿AI¶îÆ°³«È¯¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢¸½¾ì¤Ç³«È¯¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Áー¥à¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤ÎÀ¤³¦¤¬¤µ¤é¤Ë¿ÊÊâ¤¹¤ë°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¼¡
¤Ï¤¸¤á¤Ë
Âè1¾Ï¡¡À¸À®AI³×Ì¿¤Î¸½ºßÃÏ
Âè2¾Ï¡¡AI»þÂå¤Î¿·¤¿¤Ê³«È¯¼êË¡
Âè3¾Ï¡¡ÇúÈ¯Åª¤ËÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ë¡ÖAIÉðÁõ¥Áー¥à¡×¤ÎÁÈ¿¥±¿±Ä½Ñ
Âè4¾Ï¡¡AIÉðÁõ¥Áー¥à¤òÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë
Âè5¾Ï¡¡AI¶îÆ°³«È¯¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤È²óÅú
¤ª¤ï¤ê¤Ë
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÀÐ°æ ÂçÃÏ¡Ê¤¤¤·¤¤ ¤À¤¤¤Á¡ËÃø
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Õ¥¡ー¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¿ÁÏ¶È¼Ô
ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¸å¡¢Ê¸³ØÉô¤ËÅ¾¤¸Â´¶È¡£2011Ç¯¤ËÂè48²óÊ¸éº¾Þ(²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¼çºÅ)¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥Ó¥åー¡£Ê£¿ô¼Ò¤Îµ¯¶È¡¦·Ð±Ä¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤Î»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²Åù¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥á¥Ç¥£¥¢¡õ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óSBU¤Ë¤Æ¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¤ÎºöÄêµÚ¤Ó¹ñÆâ³°¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Ø¤Î»ö¶È³«È¯Åê»ñ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Á¡¢2017Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Õ¥¡ー¤òÁÏ¶È¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶¨²ñÍý»ö¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥ë¥ÓºâÃÄ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡£
½ñÀÒ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØAI¶îÆ°³«È¯¥Áー¥à¤Îºî¤êÊý¡¦°é¤ÆÊý À¸»ºÀ20ÇÜ¥¢¥Ã¥×¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¡Ù
Ãø¼Ô¡§ÀÐ°æÂçÃÏ
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î15Æü
ËÜÂÎÄê²Á¡§2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ISBN¡§978-4296210114
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Õ¥¡ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥°¥é¥Õ¥¡ー¤Ï¡¢¡ÖWe Remove Steps.¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£À¸À®AI¤Î³èÍÑ»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶ÈÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖGraffer AI Solution¡×¤ä¡¢»ÔÌ±¤È¹ÔÀ¯¿¦°÷¤ÎÍøÊØÀ¤òÄÉµá¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¹ÔÀ¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÔÀ¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÏÁ´¹ñ200°Ê¾å¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Ç¤ÎÆ³ÆþÎ¨¤Ï70%¤Ç¤¹¡£2021Ç¯10·î¤Ë¤Ï·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡ÖJ-Startup2021¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ë¶È¾ðÊó
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥±Ã«1-5-8
ÂåÉ½¼Ô¡§ÀÐ°æ ÂçÃÏ
ÀßÎ©¡§2017Ç¯7·î18Æü
»ñËÜ¶â¡§1,544,977,927±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
URL¡§https://graffer.jp
ÊóÆ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§pr@graffer.jp
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î¸µµ»ö
https://graffer.jp/news/(https://graffer.jp/news/7137)7137(https://graffer.jp/news/7137)
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£