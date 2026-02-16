TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¤È¡Ö¾ÆÆùÎäÌÍ¤ä¤Þ¤Ê¤«²È¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬·èÄê¡ª¤ä¤Þ¤Ê¤«²È¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤¿ÉðÆ»¤¿¤Á6¿Í¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥¹¥¿¥ß¥ÊÈ´·²¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¡¦À½ºî¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦Ãæ³°¹Û¶È³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉô¤Ï¡¢¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¡ß¡Ö¾ÆÆùÎäÌÍ¤ä¤Þ¤Ê¤«²È¡×¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Æ¿·¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦ÄÌÈÎ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/tokyorevengers_yamanakaya/
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¤È¡Ö¾ÆÆùÎäÌÍ¤ä¤Þ¤Ê¤«²È¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª
¤ä¤Þ¤Ê¤«²È½é¤Î¥¢¥Ë¥á¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ëËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¤ä¤Þ¤Ê¤«²È¤ÎÀ©Éþ¤òÃåÍÑ¤·¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅ¹Æâ¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤ä¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤âÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ¾ðÊó
¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¡ß¡Ö¾ÆÆùÎäÌÍ¤ä¤Þ¤Ê¤«²È¡×¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡×
¡¦³«ºÅÆü»þ¡¡2026Ç¯3·î1Æü(Æü)～3·î31Æü(²Ð)
¡¦³«ºÅÅ¹ÊÞ¡¡¾ÆÆùÎäÌÍ¤ä¤Þ¤Ê¤«²È¡¡Á´Å¹¡Ê·×41Å¹ÊÞ¡Ë
¡¦¥³¥é¥ÜÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡https://yamanakaya.jp/tokyorevengers2026/
¡¦ÄÌÈÎ¡¦¾¦ÉÊ°ÆÆâ¡¡¡¡https://www.chugai-contents.jp/blog/event/tokyorevengers_yamanakaya/
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¹ÊÞ¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー
¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤´ÃíÊ¸ÆÃÅµ
¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ò1ÅÀ¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¡¢
ÆÃÅµ¥³ー¥¹¥¿ー(Á´6¼ï)¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Þ¤Ê¤«²È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー
Ç®¤¯¤Ê¤ì¡¢Îä¤¿¤¯¿©¤¨¡£Åì¥ê¤ÙÎäÌÍ¥»¥Ã¥È¡ÊÀÇ¹þ3,980±ß¡Ë
EC¥á¥Ë¥åー¤´ÃíÊ¸ÆÃÅµ
³ºÅö¤ÎEC¥á¥Ë¥åー¤ò1ÅÀ¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¡¢
ÆÃÅµ¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Æ¬ÈÎÇä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º
¢£¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¡¤ä¤Þ¤Ê¤«²È¥³¥é¥Üver.¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1¸Ä 550±ß(ÀÇ¹þ)¡¿1SET[6¸ÄÆþ]3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§²Ö³À ÉðÆ»¡¢º´Ìî Ëü¼¡Ïº¡¢¾ìÃÏ ·½²ð¡¢¾¾Ìî ÀéÅß¡¢»°ÅÓ ½ÕÀéÌë¡¢¹õÀî ¥¤¥¶¥Ê¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
¢¨¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¼ïÎà¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥Ý¥é¥·¥ç¥Ã¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¤ä¤Þ¤Ê¤«²È¥³¥é¥Üver.¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1Ëç 500±ß(ÀÇ¹þ)¡¿1SET[6ËçÆþ]3,003±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¼ïÎà¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¡¡¤ä¤Þ¤Ê¤«²È¥³¥é¥Üver.¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§2,200±ß(ÀÇ¹þ)
¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¹ØÆþÆÃÅµ
¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡ß¤ä¤Þ¤Ê¤«²È¡Ù´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò3,000±ß(ÀÇ¹þ)¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÄÌÈÎ¤Ç¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨À½ÉÊ¤ÎÀ¼Á¾å¡¢µ©¤ËBOX¡¦SET¤ÇÁ´¼ïÎàÂ·¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌÈÎ¼è°·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡ÊChugaionline¡Ë
¢£¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥»¥Ã¥È¡¡¤ä¤Þ¤Ê¤«²È¥³¥é¥Üver.
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,980±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¥¹¥¿¥ó¥É¡¡¤ä¤Þ¤Ê¤«²È¥³¥é¥Üver.
ÈÎÇä²Á³Ê¡§4,950±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§ÇØ·Ê¡§ÌóW240¡ßW130mm ÂæºÂ¡§ÌóW240¡ßH90mm ¥¥ã¥é¡§ÌóH120mm°ÊÆâ
¢£ÆùÊÁ¥Ýー¥Á¡¡¤ä¤Þ¤Ê¤«²È¥³¥é¥Üver.
ÈÎÇä²Á³Ê¡§2,750±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥Þ¥ë¥Á¥¯¥í¥¹¡¡¤ä¤Þ¤Ê¤«²È¥³¥é¥Üver.
ÈÎÇä²Á³Ê¡§2,200±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
WebÈÎÇä
Chugaionline¡ÊÃæ³°¹Û¶È¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉôEC¥µ¥¤¥È¡Ë
https://www.chugai-contents.jp/shopbrand/ct225/
Í½Ìó´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î1Æü(·î)10:00～3·î31Æü(²Ð)23:59
È¯Á÷Æü¡§2026Ç¯6·î°Ê¹ß½ç¼¡È¯Á÷Í½Äê
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¢ÍøÉ½µ¡¦´ØÏ¢¾ðÊó
¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û
(C)ÏÂµ×°æ·ò¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥¢¥Ë¥á¡ÖÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ú´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡Û
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://tokyo-revengers-anime.com/
¾ÆÆùÎäÌÍ¤ä¤Þ¤Ê¤«²È ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://yamanakaya.jp/
Chugaionline¡ÊÃæ³°¹Û¶È³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉô±¿±ÄEC¥µ¥¤¥È¡Ë
https://www.chugai-contents.jp/
Ãæ³°¹Û¶È¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉô ¸ø¼°X
https://x.com/chugaionline