¡Ú¤³¤É¤â¤ÎµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¡Û¥Õ¥¡ー¥Ö¥ëº«Ãî¶µ¼¼¡¡～¥ª¥ª¥¯¥¯¥ï¥¬¥¿ÊÔ～
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥½ー¶µ°é¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Å·Ë·¿¿É§¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¹¥ï¥ó¶µ°é(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¼ãÌÜÅÄÁÔ»Ö)¤Ï¡¢2026Ç¯£³·î£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡Ö¥Õ¥¡ー¥Ö¥ëº«Ãî¶µ¼¼¡¡～¥ª¥ª¥¯¥¯¥ï¥¬¥¿ÊÔ～(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1793)¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º«Ãî¤ÎÀìÌç²È¤«¤é»ô°éÊýË¡¤äÀ¸ÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤ï¤ê¡¢¤½¤ÎÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤´¼«Âð¤Ç¥ª¥ª¥¯¥ï¥¬¥¿¤ò»ô°é¤·¤Þ¤¹¡£¶µ¼¼½ªÎ»¸å¤â¥Õ¥¡ー¥Ö¥ëÀèÀ¸¤Ø¼ÁÌä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥Õ¥©¥íー¤âËüÁ´¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æº«Ãî¤Î»ô°é¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤ª»ÒÍÍ¡¢º«Ãî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¤ª»ÒÍÍ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
1¡¥¤ª»ÒÍÍ¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥ª¥ª¥¯¥ï¥¬¥¿¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡¡Âç¤¤Ê¥Ï¥µ¥ß¡ÊÂç¤¢¤´¡Ë¤ò»ý¤Ä¥ª¥ª¥¯¥ï¥¬¥¿¡£ºÎ½¸¤ÏÆñ¤·¤¤º«Ãî¤Ç¤¹¤¬¡¢À³Ê¤Ï²º¤ä¤«¤Ç½é¤á¤Æ»ô°é¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
2¡¥º«Ãî¤ÎÀìÌç²È¤«¤é¶µ¤ï¤ë»ô°é¶µ¼¼¡ª
¡¡¥Õ¥¡ー¥Ö¥ëÀèÀ¸¤«¤é¥ª¥ª¥¯¥ï¥¬¥¿¤Î°·¤¤Êý¤ä»ô°é¤Î¥³¥Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£»ô°é¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤â»ý¤Áµ¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤ª»ÒÍÍ¼«¿È¤Ç»ô°é¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£³¡¥¥ª¥ª¥¯¥ï¥¬¥¿¤Î¤«¤¯¤ì¤¬ºî¤ê¡ª
¡¡¥ª¥ª¥¯¥ï¥¬¥¿¤Î½»¤ß¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤ë¡Ö¤«¤¯¤ì¤¬ºî¤ê¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ¼¼¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¥Õ¥¡ー¥Ö¥ëÀèÀ¸¤È°ì½ï¤Ë¡¢¶áÎÙ¤Î¸ø±à¤Ë¸Ï¤ìÍÕ¤ò½¸¤á¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¸Ï¤ìÍÕ½¸¤á¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Ë³èÆ°¤¹¤ëº«Ãî¤ÎÄ´ºº¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥¡ー¥Ö¥ëÀèÀ¸¤Î¤´¾Ò²ð
2003Ç¯¤è¤êº«Ãî¤ÎÌÌÇò¤µ¡¢ÉÔ»×µÄ¤µ¡¢Ì¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Æ»Ò¤ËÅÁ¤¨¤ë¡¢¥Õ¥¡ー¥Ö¥ëº«Ãî¶µ¼¼¤ò¼Â»Ü¡£ÄÌ»»Ìó10,000Ì¾°Ê¾å¤Î¿Æ»Ò¤ä»Ò¤É¤â¤¬»²²Ã¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡ー¥Ö¥ëÀèÀ¸¤Î¿®Ç°¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤Ê¤¼¤É¤¦¤·¤Æ¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÉÕ¤¹ç¤¦»ö¡×¡£Æü¡¹¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÀÜ¤·¤Ê¤¬¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹¥´ñ¿´¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥¡ー¥Ö¥ëº«Ãî¶µ¼¼¡¡～¥ª¥ª¥¯¥¯¥ï¥¬¥¿ÊÔ～¡¡³µÍ×
¡¡¡¦Î¹¹Ô·ÀÌó·ÁÂÖ¡§Êç½¸·¿´ë²èÎ¹¹Ô
¡¡¡¦ÆüÄø¡§2026Ç¯£³·î£¸Æü (Æü)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¿½¹þÄùÀÚÆü¡§2026Ç¯£³·î£³Æü(²Ð)¡Ë
¡¡¡¦ÂÐ¾Ý¡§Ç¯Ä¹～¾®£¶¡ÊÃË½÷¡Ë¢¨¥Ä¥¢ー½ÐÈ¯Æü¤Î³ØÇ¯¤Ç¤¹
¡¡¡¦³«ºÅÃÏ¡§ÅìµþÅÔÆâ¤Î²ñ¾ì¡ÊJRÌÜÇò±Ø¤Þ¤¿¤ÏÃÓÂÞ±Ø¼þÊÕ¡Ë
¡¡¡¦¿©»ö¡§Ãë£±²ó
¡¡¡¦¸òÄÌ¼êÃÊ¡§¸½ÃÏ½¸¹ç¡¦¸½ÃÏ²ò»¶
¡¡¡¦Î¹¹ÔÂå¶â¡§¡ÚÇ¯Ä¹¡¦¾®³ØÀ¸¡Û26,950±ß
¡¡¡¦Î¹¹ÔÂå¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡§¿©»öÂå¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂÎ¸³ÎÁ¡¦Î¹¹Ô½ý³²ÊÝ¸±ÎÁ
¡¡¡¦Äê°÷ 20Ì¾¡ÊºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í°÷¡§£·Ì¾¡Ë
¡¡¢¨Åº¾è°÷¤¬Á´¹ÔÄøÆ±¹Ô¡Ê°úÎ¨¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÀ¸ÅÌ£µ～£¸Ì¾¤Ë¤Ä¤£±Ì¾Æ±¹Ô¡Ë
¡¡¡¦¾ÜºÙURL¡§https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1793
¢£¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
£¹:30 ¸½ÃÏ½¸¹ç
¡ü¥ª¥ª¥¯¥ï¥¬¥¿¤Î»ô°é¶µ¼¼
¡ü²ñ¾ì¶áÎÙ¤ÎÀ¸ÂÖÄ´ºº
¡ü»ý¤Áµ¢¤ë¥ª¥ª¥¯¥ï¥¬¥¿¤Î±£¤ì²Èºî¤ê
¡üº«Ãî¥¯¥¤¥º
¡üº«Ãî¸¡Äê
16:00 ¸½ÃÏ²ò»¶
¢£STS¡Ê¥¹¥¯ー¥ë¥Ä¥¢ー¥·¥Ã¥×¡Ë¤È¤Ï
ÂÎ¸³·¿¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Í³Ê·ÁÀ®¡¦¾ðÁà¶µ°é¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀìÌç½Î¤Ç¤¹¡£¡Ö»Ò¤É¤âÃ£¤¬À¸¤¤ë¾å¤ÇËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê²»³Ú¤Ç¤â¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤â¡¢Í·¤Ó¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡£²¿¤«¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤Ò¤È¤Ä¸«¤Ä¤±¡ØÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ëÎÏ¡Ù¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¶µ²Ê½ñ¤Ç¤Ï³Ø¤Ù¤Ê¤¤°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ø¥×¥é¥¹¥ï¥ó¡Ù¤ò¤ß¤Ä¤±¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Âþº£¡¢¥Ä¥¢ー¤Î¿½¹þ¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ëÂÔ¤Á¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢ー¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ÊURL¡§STS ¥Ä¥¢ー¿½¹þ(https://sts.riso-plus1.co.jp/)¡Ë
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¹¥ï¥ó¶µ°é
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¹âÅÄ£³ÃúÌÜ32ÈÖ£±¹æ ÂçÅì¥Ó¥ë£µF
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¼ãÌÜÅÄÁÔ»Ö
´ë¶ÈURL¡§https://riso-plus1.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Í³Ê·ÁÀ®¡¦¾ðÁà¶µ°é¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡¡£³Æ¼ï½¬¤¤»ö¥¹¥¯ー¥ë¤Î±¿±Ä¡¢¤ª¤è¤Ó³Ø¹»¸þ¤±¶µ°éÎ¹¹Ô¶È
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥½ー¶µ°é¥°¥ëー¥×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÌÜÇò£³ÃúÌÜ£±ÈÖ40¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Å·Ë·¿¿É§
´ë¶ÈURL¡§https://www.riso-kyoikugroup.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡Ö£Ô£Ï£Í£Á£Ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿Ê³Ø¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¤Î¤Û¤«¡¢£·¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¡¢²ÈÄí¶µ»ÕÇÉ¸¯¡¢ÍÄ»ù¶µ°é¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î³Ø½¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¡¢¶µ°éÎ¹¹Ô»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥½ー¶µ°é¥°¥ëー¥×
¹¹ð¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡Ä¹Ìî
Email ¡§riso-pr@tomas.jp