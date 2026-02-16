¡Ú¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥¢¥ïー¥É2025¡Û¼õ¾ÞÃÄÂÎ¤¬·èÄê¡Ã¶â¾Þ4¼«¼£ÂÎ¡¢¶¨»¿¼Ò¾Þ¤ò´Þ¤àÁ´18ÃÄÂÎ¤Î¿³ºº¥³¥á¥ó¥È¤òÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·Ð±Ä¶¨²ñ¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢²ñÄ¹¡§¹â¸¶ ¹ëµ×¡Ë¤¬»öÌ³¶É¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥¢¥ïー¥É2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥¢¥ïー¥É¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢¶â¾Þ4ÃÄÂÎ¤ò´Þ¤àÁ´18ÃÄÂÎ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆü¤è¤êÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¿³ºº°÷¤ª¤è¤Ó¶¨»¿¼Ò¤Ë¤è¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
▶¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥¢¥ïー¥ÉÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://noma.citypromotionaward.com/
¢£ ¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥¢¥ïー¥É¤È¤Ï
ÃÏ°è¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¡¹¤Î¡Ö¹¬¤»¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅª³Î¤Ê¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃÏÊý¼«¼£ÂÎÅù¤ò¾Î¤¨¡¢±þ±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ëÃÎÌ¾ÅÙ¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½»Ì±¤Î°¦Ãå¾úÀ®¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿»öÎã¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ø¤½¤ÎÃÎ¸«¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼õ¾ÞÃÄÂÎ°ìÍ÷
º£Ç¯¼õ¾Þ¤·¤¿ÃÄÂÎ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¶â¾Þ¡Û
¡üÌ¾Ä¥»Ô¡Ê»°½Å¸©¡Ë ¡Ö¤Ê¤Ð¤é¤Ö»Ø¿ô¡×¤Ë¤è¤ë½»Ì±Ç®ÎÌ¤Î¿ôÃÍ´ÉÍý
¡ü¿¿²¬»Ô¡ÊÆÊÌÚ¸©¡Ë¡¡MIT¼çºÅ¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¼õ¾Þ¤ò·Àµ¡¤È¤·¤¿ÃÏ°è¤Î¼ã¼Ô¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¸þ¾å
¡ü¹ãÁã»Ô¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¡¡ÄêÎÌ»ØÉ¸¡ÖmGAP¡×¤È»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿PDCA
¡ü¶¹»³»Ô¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¡¡¼ã¼ê¿¦°÷¤ÎÃÏ°è»²²è¤«¤é¹¤¬¤ë¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
¡Ú¶ä¾Þ¡Û
- ÈôÂÍ»Ô¡Ê´ôÉì¸©¡Ë
- É±Ï©»Ô¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë
- ²ÏÆâÄ¹Ìî»Ô¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë
- ¾ïÁí»Ô¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë
¡Ú¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡Û
- ³ô¼°²ñ¼ÒÎëÌÚ¥Ïー¥Ö¸¦µæ½ê
- ÆüËÜ°ì¤Î¸Ð¤Î¤Û¤È¤ê¤Ë¤¢¤ë³¹¤ÎÏÃ
¢¨¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡§´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ÎÄ¬Î®¤òÀ¸¤ó¤ÀÃÄÂÎ¤Ë¼øÍ¿
¡Ú¾©Îå¾Þ¡Û
- Ì¾¸Å²°»Ô¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë
- ¿ðÏ²»Ô¡Ê´ôÉì¸©¡Ë
- ±ö¿¬»Ô¡ÊÄ¹Ìî¸©¡Ë
- ¿ù¸ÍÄ®¡Êºë¶Ì¸©¡Ë
- ÅÐÊÆ»Ô¡ÊµÜ¾ë¸©¡Ë
- ¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë
- Tapaz
- ²¼´Ûµþ»Õ²ñ
https://noma.citypromotionaward.com/module/web_page/414188/0
¢£¶¨»¿¼Ò¾Þ¤â·èÄê
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤è¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¶¨»¿¼Ò¾Þ¡×¼õ¾ÞÃÄÂÎ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
- ¥¦¥¤¥ó¥°¥¢ー¥¯¾Þ
¹ãÁã»Ô¡Êºë¶Ì¸©¡Ë
- ¸ø¶¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¸¦µæ½ê¾Þ
Ì¾Ä¥»Ô¡Ê»°½Å¸©¡Ë
- À¯ºö»Ù±ç¾Þ
¶¹»³»Ô¡Êºë¶Ì¸©¡Ë
- ÃÏÊý¸øÌ³°÷¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¾Þ¡¢LOCUS BRiDGE¾Þ
ÈôÂÍ»Ô¡Ê´ôÉì¸©¡Ë
- Nakamasagas¾Þ
²ÏÆâÄ¹Ìî»Ô¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë
- ¡É¤æ¤ë¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡É¾Þ¡Ê¾®ÅÄµÞ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¡¦¤æ¤ë¤µ¤ÈLabo¡Ë
¿ù¸ÍÄ®¡Êºë¶Ì¸©¡Ë
¢£ 2025Ç¯ÅÙ¤Î¿³ºº·¹¸þ
ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï¡Ö¥í¥¸¥Ã¥¯¤ÎÌÀ²÷¤µ¡×¤È¡Ö»ÔÌ±¤ÎÇ®ÎÌ¤Î²Ä»ë²½¡×¤¬Âç¤¤Ê¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¶â¾Þ¼õ¾ÞÃÄÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÄêÎÌ»ØÉ¸¤òÍÑ¤¤¤¿PDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¹½ÃÛ¤ä¡¢À¸À®AI¤Î³èÍÑ¡¢ÁÈ¿¥ÊÑ³×¤òÈ¼¤¦¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×·¿¤Î³èÆ°¤Ê¤É¡¢Â¾ÃÄÂÎ¤ÎÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ë³×¿·Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¿³ºº¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ø³«
ËÜÆü¸ø³«¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ë¹ÖÉ¾¤ª¤è¤Ó¡¢¶¨»¿´ë¶È¤«¤é¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¥³¥á¥ó¥È¤òÁ´Ê¸·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õ¾ÞÃÄÂÎ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®¸ùÍ×°ø¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://noma.citypromotionaward.com/module/web_page/414188/0
¢£ ¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿·ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¿·¤·¤¤¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥¢¥ïー¥ÉÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¼õ¾ÞÃÄÂÎ¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤ä¿³ºº°÷¹ÖÉ¾¡¢²áµî¤Î¼õ¾Þ»öÎã¤Ê¤É¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºþ¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¿·¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://noma.citypromotionaward.com/
¢¨µì¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿·¥µ¥¤¥È¤Ø°Ü¹Ô¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·Ð±Ä¶¨²ñ¡ÊNOMA¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾¼ÏÂ24Ç¯¡Ê1949Ç¯¡Ë¤Ë¡ÖÆüËÜ»öÌ³Ç½Î¨¶¨²ñ¡×¤È¤·¤ÆÁÏÎ©°ÊÍè°ì´Ó¤·¤Æ¡¢¤ï¤¬¹ñ·Ð±Ä¤Î¶áÂå²½¤È¸úÎ¨²½¤Î¤¿¤á¤Î·¼È¯ÉáµÚ¤ò³èÆ°¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ðËÜÍýÇ°
NOMA¤Ï¡¢·Ð±Ä¡¦¿Í´Ö¡¦²Ê³Ø ¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
Â¸ºß°ÕµÁ
ÌÀÆü¤ÎÆüËÜ¤Î·Ð±Ä¤ò¸ÜµÒ¤È¤È¤â¤Ë£É£î£î£ï£ö£á£ô£é£ï£î¤·Â³¤±¤ë¡£
¸ø¼°HP:https://www.noma.or.jp/