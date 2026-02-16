ºÎÅÀ¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤éÅú°Æ¤Å¤¯¤ê¤ò³Ø¤Ó¡¢¹âÆÀÅÀ¤òÁÀ¤¦ ¨¡¨¡ £Ô£Ï£Í£Á£Ó¡ÖºÇÆñ´ØÂçµ½ÒÆÃ·±¡×
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥½ー¶µ°é¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Å·Ë·¿¿É§¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò£Ô£Ï£Í£Á£Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä®ÅÄ¿Î¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯£³·î¤è¤ê¡¢¿·¹â£²¡¦¹â£³¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¹ÖºÂ¡ÖºÇÆñ´ØÂçµ½ÒÆÃ·±¡×¤ò³«¹Ö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅìµþÂç³Ø¡¢µþÅÔÂç³Ø¡¢°ì¶¶Âç³Ø¡¢Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¤Ê¤É¤ÎºÇÆñ´ØÂç³Ø¹ç³Ê¤ò¤á¤¶¤¹¿·¹â£²¡¦¿·¹â£³À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ëè½µÅÚÍË¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÆñ´ØÂçµ½ÒÆÃ·±¡£ºÇÆñ´ØÂç¤ÎÆþ»î¤Ç¤Ï¡¢Àµ³Î¤ÊÃÎ¼±¤È¡¢½ÐÂê¤Î°Õ¿Þ¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÅú°Æ¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤ëÉ½¸½ÎÏ¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢²òÅú¡¦²òË¡¤¬¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇÆñ´ØÂçµ½ÒÆÃ·±¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËµÄÏÀ¤ò¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÅú°Æ¤òÈæ³Ó¸¡Æ¤¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éºÎÅÀ¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ò³Ø¤Ð¤»¡¢¤è¤ê¹âÆÀÅÀ¤òÁÀ¤¨¤ëÅú°Æ¤Å¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀÚâøÂöËá¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇÆñ´ØÂçµ½ÒÆÃ·±¤Î£³¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
£±¡¥´ðÁÃ¤«¤éÆþ»î¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇºÇÃ»µ÷Î¥¤Ç¹ç³Ê¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥Æþ»î¤ËÂ¨±þ¤·¤¿¸ú²ÌÅª¤«¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¡£
£³¡¥¡Ö¶µ¤ï¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ß¤¤¤Ë¡Ö³Ø¤Ó¤¢¤¦¡×¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥éー¥Ë¥ó¥°¼ø¶È¡£
¢£¹ç³Ê¤Î¤¿¤á¤Î²ÊÌÜÊÌ³Ø½¬¥«¥ê¥¥å¥é¥à
¡Ú±Ñ¸ì¡Û ¡ÖÆÉ¤à¡×¡ÖÊ¹¤¯¡×¡Ö½ñ¤¯¡×¤ÎÁí¹çÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë
¡¡Ê¸Ë¡¡¦¸ìË¡¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤äÃ±¸ì¤Î³µÇ°¤Ê¤É¤òÀµ³Î¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¾å¤Ç¡¢±ÑÊ¸¤òÏÀÍýÅª¤ËÆÉ¤ß¼è¤ëÎÏ¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¡¦¹Í¤¨¤òµ½Ò¤¹¤ëÎÏ¤òÃÃ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿ô³Ø¡Û °µÅÝÅª¤Ê·×»»ÎÏ¤È¡¢µ½ÒÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë
¡¡Ê¸·Ï¤ÈÍý·Ï¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤Ê·×»»ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î·×»»±é½¬¤ä¡¢Æþ»îÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Î³Ø½¬¡¦±é½¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹ñ¸ì¡Û ¡ÖÆÉ¤á¤ë¡×¤«¤é¡ÖÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¡×¤Ø
¡¡Ê¸·Ï¤ÈÍý·Ï¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÆþ»îÂÐºö¤È¤·¤ÆÆÉ²òË¡¡¦²òÂêË¡¤Î³Ø½¬¤È±é½¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼õ¹Ö¼Ô¤ÎÀ¼
¡¦T.T.¤µ¤ó¡ÊÅìÂç Ê¸²Ê»°Îà¹ç³Ê¡Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¤ª¸ß¤¤¤ËÈ¯É½¤·¤ÆÀÚâøÂöËá¡×
¡¡¤³¤ÎÆÃ·±¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¾¯¿Í¿ô¥°¥ëー¥×¼ø¶È¤ÎÄ¹½ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢Â¾¿Í¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¤é¤Î»×¹Í¤òÀöÎý¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤¹Ãç´Ö¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¿É¤¤¤È¤¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÊÙ¶¯¤Ë¥Þ¥ó¥Í¥ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¿Í¡¢¼«Ê¬¤Î³ØÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤ÎÆÃ·±¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¦Y.Y.¤µ¤ó¡ÊÅìÂç¡¡Íý²ÊÆóÎà¹ç³Ê¡Ë¡ÖÅìÂç¤òÌÜ»Ø¤»¤ëÀ®ÀÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¹»¤¬¡¢ÅìÂç¤Ë²¿¿Í¤â¹ç³Ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³Ø¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÆÃ·±¤Ç¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¿Í¤È¶¥¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆÃ·±¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÊÙ¶¯¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥Úー¥¹¤Ê¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ·±¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÉ½ÌÌÅª¤ÊÍý²ò¤·¤«¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢À®ÀÓ¤â¤½¤ì¤Û¤ÉÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆÃ·±¤Ë»²²Ã¤·¤ÆÅìÂç¤òÉáÄÌ¤ËÌÜ»Ø¤»¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ®ÀÓ¤Þ¤Ç¤Ë¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼Â»Ü³µÍ×
¡¦ÂÐ¾Ý¡§ºÇÆñ´ØÂç¤ò»ÖË¾¤¹¤ë¼õ¸³À¸¡Ê¿·¹â£²¡¦¿·¹â£³¡Ë
¡¦ÆüÄø¡§¸¶Â§¤È¤·¤ÆËè½µÅÚÍËÆü
¡Ú¿·¹â£³¡Û2026Ç¯ 3/14(ÅÚ)～21(ÅÚ),4/11(ÅÚ)～7/18(ÅÚ),8/7(¶â),9/5(ÅÚ)～12/12(ÅÚ)
¡Ú¿·¹â£²¡Û¾åµ¤Ë²Ã¤¨¤Æ2027Ç¯1/9(ÅÚ),1/23(ÅÚ)～2/13(ÅÚ)
¡¦²ñ¾ì¡§ÃÓÂÞËÜÉô£µ³¬¡Ê¢©171-0022 ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ£±ÃúÌÜ£±£¶－£²£²¡Ë
¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§ÅÓÃæ¤«¤é¤Î»²²Ã¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë 0120-65-1359¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê10:00～20:00/·î～ÅÚ¡Ë¡£
¡üTOMAS²ñ°÷¤ÎÊý¤Ï¤ªÄÌ¤¤¤Î¹»¼Ë¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò£Ô£Ï£Í£Á£Ó
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÌÜÇò£³ÃúÌÜ£±ÈÖ40¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ä®ÅÄ¿Î
´ë¶ÈURL¡§https://www.tomas.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦´°Á´£±ÂÐ£±¤Î¿Ê³Ø¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¡Ö£Ô£Ï£Í£Á£Ó¡×¤Î±¿±Ä
¡¦°å³ØÉôÀìÌç¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¡Ö¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯£Ô£Ï£Í£Á£Ó¡×¤Î±¿±Ä
¡¦¿Ê³Ø½ÎÍ»¹ç·¿±Ñ¸ì¥¹¥¯ー¥ë¡Ö¥¤¥ó¥¿ー£Ô£Ï£Í£Á£Ó¡×¤Î±¿±Ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥½ー¶µ°é¥°¥ëー¥×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÌÜÇò£³ÃúÌÜ£±ÈÖ40¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Å·Ë·¿¿É§
´ë¶ÈURL¡§https://www.riso-kyoikugroup.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡Ö£Ô£Ï£Í£Á£Ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿Ê³Ø¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¤Î¤Û¤«¡¢£·¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¡¢²ÈÄí¶µ»ÕÇÉ¸¯¡¢ÍÄ»ù¶µ°é¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î³Ø½¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¡¢¶µ°éÎ¹¹Ô»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«
