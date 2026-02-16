°å³ØÉôÆþ»î¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤È¹ç³Ê¤Ø¤Î¶ñÂÎºö¤ò ¨¡¨¡ ¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯£Ô£Ï£Í£Á£Ó¤Ë¤è¤ë°å³ØÉôÆþ»î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡Ö2026Ç¯ÅÙ°å³ØÉôÆþ»îÊ¬ÀÏ¡Ê¹ñ¸øÎ©¡¦»äÎ©Áí¹çÊÔ¡×³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥½ー¶µ°é¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Å·Ë·¿¿É§¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò£Ô£Ï£Í£Á£Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä®ÅÄ¿Î¡Ë¤Ï¡¢11·î£¹Æü(Æü)¤Ë¡¢°å³ØÉô¼õ¸³ÀìÌç¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¡Ö¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯£Ô£Ï£Í£Á£Ó¡×¤Ë¤è¤ë°å³ØÉôÆþ»î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡Ö2026Ç¯ÅÙ°å³ØÉôÆþ»îÊ¬ÀÏ¡Ê¹ñ¸øÎ©¡¦»äÎ©Áí¹çÊÔ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°å³ØÉôÆþ»î¤Î¶¹¤Ìç¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¥«¥®¤Ï¡Ö¾ðÊó¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯£Ô£Ï£Í£Á£Ó¼çºÅ¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÆþ»î¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ðÊó¤òÆÉ¤ß²ò¤¤Ê¤¬¤é¡¢³ÆÂç³Ø¤Î¹çÈÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºöË¡¤Ê¤É¼õ¸³À¸¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ÈµÞ½ê¡É¤Ë¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç²òÀâ¡£¹ç³Ê¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¾ðÊó¤¬É¬¤ºÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹¥É¾¤Î¸½Ìò°åÂçÀ¸¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¡¢³è¤¤¿¹ç³Ê¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¡£¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§
¡Ú»Ô¥öÃ«¡Û2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～12:00
¡Ú²£ÉÍ¡Û2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë14:00～16:00
¡¦²ñ¾ì¡§¡Ú»Ô¥öÃ«¡Û¥¢¥ë¥«¥Ç¥£¥¢»Ô¥öÃ«¡¢¡Ú²£ÉÍ¡ÛAP²£ÉÍ
¡¦ÂÐ¾Ý¡§°å³ØÉô¤ò¤á¤¶¤¹Êý¡¡¢¨ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¡¦»²²ÃÊýË¡¡§¤³¤Á¤é(https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nhnj-lfnelj-93fa8ad0de234b23a2097a6fdfc3ec6f)¤ÎÀìÍÑ¤Î¥áー¥ë¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æþ¾ìÀ°Íý·ô¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¤ªµÒÍÍ¤¬ÌÂÏÇ¥áー¥ëÂÐºöÅù¤Ç¡¢¥É¥á¥¤¥ó»ØÄê¼õ¿®¤òÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢¥áー¥ë¤¬Àµ¤·¤¯ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¥É¥á¥¤¥ó¤ò¼õ¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄê¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö@ms.tomas.jp¡×
¢£¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯£Ô£Ï£Í£Á£Ó¤Ï¤³¤³¤¬°ã¤¦
£±¡¥Ì´¤Î»ÖË¾¹»·èÄê
¸½»þÅÀ¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÎÏÁê±þ¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ÖÌ´¤ÎÂè°ì»ÖË¾¹»¡×¤òÂÅ¶¨¤Ê¤¯Áª¤Ö¡£¤½¤ì¤¬¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯£Ô£Ï£Í£Á£Ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£
£²¡¥¹ç³ÊµÕ»»¥«¥ê¥¥å¥é¥à
»ÖË¾¹»¤Î¹ç³Ê¥ì¥Ù¥ë¤È¸½¾õ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î³ØÎÏ¤Îº¹¤òËä¤á¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÊÌ¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡×¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥À¸ÅÌ£±¿Í¤ËÀèÀ¸£±¿Í¤Î´°Á´£±ÂÐ£±¸ÄÊÌ»ØÆ³
¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯£Ô£Ï£Í£Á£Ó¤ÏÀ¸ÅÌ£±¿Í¤ËÀèÀ¸£±¿Í¤Î´°Á´£±ÂÐ£±¸ÄÊÌ»ØÆ³¤Ç¤¹¡£°å³ØÉô¼õ¸³¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥×¥í¹Ö»Õ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¼ø¶È¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
£´¡¥T.A¤Ë¤è¤ë±é½¬»ØÆ³
¸½Ìò°åÂçÀ¸¤¬T.A.¡Ê¥Æ¥£ー¥Á¥ó¥°¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë¤È¤·¤Æ¼ÁÌäÂÐ±þ¤ä±é½¬»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Ìò¤Î°åÂçÀ¸¤À¤«¤é¤³¤½ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ç³Ê¤Î¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¡¢²òÅúÊýË¡¤òÅÁ¤¨¡¢¼ÂÀïÎÏ¤òÃÃ¤¨¾å¤²¤Þ¤¹¡£
£µ¡¥£±Ã±¸µ£±²ÊÌÜ¤«¤é¤â¼õ¹Ö²Ä¡¢²ó¿ô¡¦ÍËÆü¤â¼«Í³
£±Ã±¸µ£±²ÊÌÜ¤«¤é¼õ¹Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ó¿ô¤äÍËÆü¤â¼«Í³¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÌµÍý¡¦ÌµÂÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯£Ô£Ï£Í£Á£Ó¤È¤Ï
¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯£Ô£Ï£Í£Á£Ó¤Ï¡¢¿Ê³Ø¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î£Ô£Ï£Í£Á£Ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿´°Á´£±ÂÐ£±¸ÄÊÌ»ØÆ³¤Î¡Ö°å³ØÉô¼õ¸³¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡×¿Ê³Ø½Î¤Ç¤¹¡£°å³ØÉôÆþ»î¤ËÀºÄÌ¤·¤¿Àº±Ô¤Î¥×¥í¹Ö»Õ¿Ø¤¬¡¢À¸ÅÌ£±¿Í¤ËÀèÀ¸£±¿Í¤Î¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ø¶È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¹Ö»Õ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢°å³ØÉô¼õ¸³¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿ÀìÂ°¤ÎÃ´Ç¤¼Ò°÷¤âÀ¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¡¢¼õ¸³¹»Áª¤Ó¤äÌÌÀÜ¡¢¾®ÏÀÊ¸¡¢½Ð´ê½ñÎàÂÐºö¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²ÝÂê¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Æ¡¢Ì´¤ÎÂè°ì»ÖË¾¹»¹ç³Ê¤ØÀ¸ÅÌ¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò£Ô£Ï£Í£Á£Ó
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÌÜÇò£³ÃúÌÜ£±ÈÖ40¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ä®ÅÄ¿Î
´ë¶ÈURL¡§https://www.tomas.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦´°Á´£±ÂÐ£±¤Î¿Ê³Ø¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¡Ö£Ô£Ï£Í£Á£Ó¡×¤Î±¿±Ä
¡¦°å³ØÉôÀìÌç¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¡Ö¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯£Ô£Ï£Í£Á£Ó¡×¤Î±¿±Ä
¡¦¿Ê³Ø½ÎÍ»¹ç·¿±Ñ¸ì¥¹¥¯ー¥ë¡Ö¥¤¥ó¥¿ー£Ô£Ï£Í£Á£Ó¡×¤Î±¿±Ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥½ー¶µ°é¥°¥ëー¥×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÌÜÇò£³ÃúÌÜ£±ÈÖ40¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Å·Ë·¿¿É§
´ë¶ÈURL¡§https://www.riso-kyoikugroup.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡Ö£Ô£Ï£Í£Á£Ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿Ê³Ø¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¤Î¤Û¤«¡¢£·¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¡¢²ÈÄí¶µ»ÕÇÉ¸¯¡¢ÍÄ»ù¶µ°é¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î³Ø½¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¡¢¶µ°éÎ¹¹Ô»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«
