Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¡¦º£Â¼æÆ¸ã¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¾®Àâ TV¥¢¥Ë¥á¡Ö²Ð¶ôÄ» ±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡×¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê ¤Ü¤ó¤´¡×¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬·èÄê¡ª
¡Ö²Ð¶ôÄ»¡×¡ß¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê ¤Ü¤ó¤´¡×¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥á¥Ë¥åー
Ê¿ÁÇ¤è¤ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²¼µ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö²Ð¶ôÄ» ±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡×¤ÎÂ³Êó¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êCBC/TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¡Ö¥¢¥¬¥ë¥¢¥Ë¥á¡×ÏÈ¡ÊÆüÍËÌë11»þ30Ê¬～¡Ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ö²Ð¶ôÄ» ±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ
Âç¿Íµ¤¤ÎÅ¹ÊÞ¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê ¤Ü¤ó¤´¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ö²Ð¶ôÄ»¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¡Ö¤Ü¤ó¤´¡×¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³«È¯¤·¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åー¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¤â¤ì¤Ê¤¯¡Ö¥³¥é¥Ü¶ÒÃå¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¤Þ¤¿¡¢Âè6ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò²ò¶Ø¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¤ä¸ø¼°X¡Ê@hikuidori_pj¡Ë¤Ë¤Æ¡¢º£¸å¤â¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
TV¥¢¥Ë¥á&Ì¡²è¡Ö²Ð¶ôÄ» ±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡×¤ËÀ§Èó¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°Ê¾å¡¢ËÜ¾ðÊó¤Î¤´·ÇºÜ¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö²Ð¶ôÄ»¡×¡ß¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê ¤Ü¤ó¤´¡×¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ
¡Ú´ü´Ö¡Û
2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡Ë～³«»Ï¡¡¢¨½ªÎ»ÆüÌ¤Äê
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
¤ª¤Ë¤®¤ê ¤Ü¤ó¤´
ÅìµþÅÔËÅç¶èËÌÂçÄÍ2-27-5
https://www.onigiribongo.info/
¡Ú¥³¥é¥Ü¤ª¤Ë¤®¤ê¡Û
¡¦¾¾±Ê¸»¸ã¥¤¥áー¥¸¡¡¡ÖÌÀÂÀ»Ò¡Ü¤·¤é¤¹¡×¤ª¤Ë¤®¤ê
¾ðÇ®¤È±ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê
¡¡¡¦¿¼Àã¥¤¥áー¥¸¡Ö¤¿¤¯¤ï¤ó¡ÜÅâÍÈ¤²¡×¤ª¤Ë¤®¤ê
Æ¯¤¯¿Í¤Ë¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¦Ä»±Û¿·Ç·½õ¥¤¥áー¥¸¡Öºú¡Ü¾Æ¤¤¿¤é¤³¢¨ÀÄ¥·¥½¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤ª¤Ë¤®¤ê
¿·¾±ÈÍ½Ð¿È¤Î¼ã²Ð¾Ã¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê
¡¦Âç²»´ª¶åÏº¥¤¥áー¥¸¡Öº«ÉÛ¡Ü¤ª¤«¤«¡×¤ª¤Ë¤®¤ê
²Ã²ìÆÐ¤Î¹õ°ì¿§¤Î°áÁõ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê
¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥»¥Ã¥È¡Û
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,500±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¤ª¤Ë¤®¤ê2¸Ä¡Ê¥³¥é¥Ü¤ª¤Ë¤®¤ê¤«¤é2¤Ä¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡¿¤È¤¦¤Õ½Á¡¿¤ª¤·¤ó¤³
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥»¥Ã¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡Ö²Ð¶ôÄ»¡ß¤Ü¤ó¤´¥³¥é¥Ü¶ÒÃå¡×ÉÕ¤
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥»¥Ã¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡Ö²Ð¶ôÄ»¡ß¤Ü¤ó¤´¥³¥é¥Ü¶ÒÃå¡×
¢§Âè6ÏÃ¡Ö²Ð¾Ã¤ÎËÜÊ¬¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡Ê2/22ÊüÁ÷¡Ë
¶õµ¤¤¬´¥¤¡¢ËÌÉ÷¿á¤¤¹¤µ¤Ö¹¾¸Í¤ÎÅß¡¢Âç²Ð¤¬»Í¥ÄÃ«¤ÎÄ®¤ò½±¤¦¡ª¡¡¡È¤Ü¤íÆÐÁÈ¡É¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¹¾¸Í°ìÈÖ¤Î¿Íµ¤¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë²Ð¾ÃÁÈ¡¢¡È²Ã²ìÆÐ¡É¡£
¡Ö»û¼Ò¤ò¼é¤ë¤Î¤¬²æ¤é¤Î¸Ø¤ê¡×¡ÖÌ¿¤ò¼é¤ë¤Î¤¬¡¢²Ð¾Ã¤ÎËÜÊ¬¤À¡ª¡×·ãÆÍ¤¹¤ëÆó¤Ä¤Î¿®Ç°¡£Ç³¤¨¤ë»æÌä²°¤Ø¤ÈÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¸»¸ã¤Ë¡¢¿´¤Î½ý¤È¤Ê¤Ã¤¿²Ð¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤¬ºÆ¤Ó½±¤¤¤«¤«¤ë¡ª
Å¾¤¬¤ë¡È¾â¡É¤¬±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë¡£
¢§Àè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¢§¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¤½¤ÎÂç²Ð¤ò¤¯¤¤¤È¤á¤¿²Ð¾Ã»ø¤ò¿Í¤Ï¤³¤¦¸Æ¤ó¤Àーーーー²Ð¶ôÄ»
¤«¤Ä¤Æ¡Ö²Ð¶ôÄ»¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¹¾¸Í¿ï°ì¤Î²Ð¾Ã»ø¡¦¾¾±Ê¸»¸ã¡£
Ìõ¤¢¤Ã¤Æ²Ð¾Ã¤ò¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³¿·¾±ÈÍ¤«¤é»Å´±¤ÎÍ¶¤¤¤¬Íè¤ë¡£
¿·¾±ÈÍ¤Î²Ð¾ÃÁÈ¤Ï¡¢¶â¤âÌµ¤¯¡¢¿Íºà¤â¤ª¤é¤º¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤µ¤²¤¹¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÊ¡¦¿¼Àã¤Î¸å²¡¤·¤â¤¢¤ê¡¢¸»¸ã¤ÏÆ¬¼è¤È¤·¤ÆÊø²õ¤·¤¿²Ð¾ÃÁÈ¤òºÆ·ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ëÃç´Ö¤ò½¸¤á¡¢¡ã¤Ü¤íÆÐ¡ä¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤É¤ó¤ÊÌ¿¤âµß¤¦¤Î¤À¡×¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¸»¸ãÃ£¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢
¹¾¸Í¤Ç¤Ï¡Ö¸Ñ²Ð¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤ÎÏ¢Â³ÉÔ¿³²Ð¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Ç÷¤ê¤¯¤ëºÒ¤¤¤Ë¡¢Äü¤á¤Î°¤¤²Ð¾ÃÃ£¤¬ËÛÁö¤¹¤ë¡¢¥¨¥ó¥¿¥á³è·à¤¬³«Ëë¡ª
¢§ÊüÁ÷¾ðÊó
CBC/TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¡Ö¥¢¥¬¥ë¥¢¥Ë¥á¡×ÏÈ¡ÊÆüÍËÌë11»þ30Ê¬～¡Ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÊÔÀ®¤ÎÅÔ¹ç¤Ê¤ÉÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
AT-X¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË20»þ00Ê¬～ÊüÁ÷
¢¨¥ê¥Ôー¥ÈÊüÁ÷¤¢¤ê
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
¡¦Ëè½µ·îÍËÆü1»þ～3Æü´ÖÀè¹ÔÇÛ¿®
U-NEXT¡¿¥¢¥Ë¥áÊüÂê
¡¦Ëè½µÌÚÍË0»þ～½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï
Prime video¡¿d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¿d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ ¥Ë¥³¥Ë¥³»ÙÅ¹¡¿d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ for Prime Video¡¿DMM TV¡¿wowow¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¿Jcom STREASM¡¿TELASA¡¿milplius¡¿ponta¥Ñ¥¹¡¿ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¿¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹¥¿¡¿FOD¡¿Hulu¡¿Lemino¡¿Netflix
¡¦ºÇ¿·ÏÃ´ü´Ö¸ÂÄê ÌµÎÁÇÛ¿®
Abema¡¿TVer
¡¦¥ì¥ó¥¿¥ëÇÛ¿®
HAPPY!Æ°²è¡¿J:Com STREAM¡¿milplius¡¿TELASA¡¿VIDEX¡¿¥Ó¥Ç¥ª¥Þー¥±¥Ã¥È¡¿¥«¥ó¥Æ¥ì¥Éー¥¬¡¿music.jp¡¿¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¿¥àー¥Óー¥Õ¥ëPlus
¢§À©ºî¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
´ÆÆÄ¡§È¬¶ù ¹¨
´ÆÆÄ¤Î¸æÆ¬¡§µµ³À °ì
¥·¥êー¥º¹½À®¡§¿¹ Î¶²ð
µÓËÜ¡§¿¹ Î¶²ð¡¿Ê¡ÅÄ ¾½Ê¿¡¿ÉÚÅÄ Íê»Ò¡¿À¾Â¼ ¹ÌÊ¿
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§BILBA
CG´ÆÆÄ¡§âÃÅÄ ÃÝ»Ö
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÅÄÃæ ¾Ï´î
²»³Ú¡§¹âÍü ¹¯¼£
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§SynergySP
¢§½Ð±é¼Ô¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
Çß¸¶ Íµ°ìÏº¡Ê¾¾±Ê ¸»¸ãÌò¡Ë
ÇßÅÄ ½¤°ìÏ¯¡ÊÄ»±Û ¿·Ç·½õÌò¡Ë
ÌÚÂ¼ Úå¡ÊÆÒ¼¡ÏºÌò¡Ë
Åçºê ¿®Ä¹¡ÊÉ§ÌïÌò¡Ë
¾®Ìî ¸¾Ï¡Ê²Ã»ý À±½½ÏºÌò¡Ë
»°µÈ ºÌ²Ö¡Ê¿¼ÀãÌò¡Ë
Í·º´ ¹ÀÆó¡ÊÀÞ²¼ º¸ÌçÌò¡Ë
¿ÛË¬Éô ½ç°ì¡ÊÂç²» ´ª¶åÏºÌò¡Ë
¢§WEB´ØÏ¢
¡¦¸ø¼°HP¡§https://hikuidori-project.com/
¡¦¸ø¼°X¡§https://x.com/hikuidori_pj¡¡¡Ê@hikuidori_pj¡Ë
¡¦¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#²Ð¶ôÄ»¡¡¡ô¤Ü¤íÆÐ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ß¥åー¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ß¥åー¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤Ï¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥°¥ëー¥×¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢IP¤Î´ë²è³«È¯¡¢±¿ÍÑ¤ò¼´¤ËÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÁÏºî¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹Ô¤¦¿·¤·¤¤·Á¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö²Ð¶ôÄ»¡×¤Ï¥¢¥ß¥åー¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬À½ºî¤¹¤ëÂè1ÃÆ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ß¥åー¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âÍÍ¡¹¤ÊIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ø¼°HP¡§https://amuse-creative-studio.jp/