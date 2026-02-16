¡È½¢³è¤·¤Ê¤­¤ã¡É¤«¤é¡È½¢³è¤·¤¿¤¤¡É¤Ø¡£ÀÅ²¬»ÔÆâ¤Ç½é³«ºÅ¡ªÌî³°¥Õ¥§¥¹·¿½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¹çÆ±´ë¶ÈÊ¸²½º×～Career Vision Fes in Shizuoka¡×

ÀÅ²¬»Ô

ÀÅ²¬»Ô¤¬¸å±ç¤¹¤ë¡¢³ØÀ¸¸þ¤±¥­¥ã¥ê¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¹çÆ±´ë¶ÈÊ¸²½º×～Career Vision Fes in Shizuoka¡×¤¬¡¢2026Ç¯£³·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥°¥é¥ó¥·¥Ã¥×¼ÇÀ¸¹­¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£



¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¹ー¥ÄÃåÍÑ¡¦ÃåÀÊ·¿¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢


´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÂÎ¸³·¿¥Öー¥¹¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¡ÖÌî³°¥Õ¥§¥¹·Á¼°¤Î½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ç¤¹¡£


¡¡²°³°¤Î³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢³ØÀ¸¤¬´ë¶È¤äÆ¯¤¯¿Í¤Èµ¤·Ú¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ÂÐÏÃ¤äÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÆ¯¤¯¤³¤È¡×¤ä¡Ö¼«Ê¬¤Î¾­Íè¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£






´ë¶È¤Î¡ÈÊ¸²½¡É¤Ë½Ð²ñ¤¦¡¢¿·¤·¤¤½¢³è¤Î¤«¤¿¤Á

¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Î´ë¶È¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ë¶È¤¬¼«¼Ò¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¿ÍÊÁ¡¢Æ¯¤¯Ê·°Ïµ¤¤ò¡¢Áõ¾þ¤ä´ë²è¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡³ØÀ¸¤Ï¡¢²ñ¾ìÆâ¤ò¼«Í³¤Ë½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥§¥¹¤Î¥Öー¥¹¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç´ë¶È¤È´Ø¤ï¤ê¡¢ÂÎ¸³¤äÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¿Í¤äÆ¯¤¯Ê·°Ïµ¤¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¡¡


¡¡ÅöÆü¤Ï´ë¶È¥Öー¥¹¤ä¥­¥Ã¥Á¥ó¥«ー¡¢¥«¥Õ¥§¥¹¥Úー¥¹¤Î¤Û¤«¡¢³ØÀ¸¤È´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½¢¿¦³èÆ°¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¥Õ¥§¥¹´¶³Ð¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



³«ºÅ³µÍ×

¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¹çÆ±´ë¶ÈÊ¸²½º×～Career Vision Fes in Shizuoka


Æü¡¡¡¡¡¡»þ¡§2026Ç¯£³·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡11¡§00～16¡§00¡¡¢¨±«Å·Ãæ»ß


²ñ¡¡¡¡¡¡¾ì¡§¥°¥é¥ó¥·¥Ã¥×¼ÇÀ¸¹­¾ì¡ÊÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶èÅìÀÅ²¬ÆóÃúÌÜ£³ÈÖ£±¹æ¡Ë


ÂÐ¡¡¡¡¡¡¾Ý¡§Âç³Ø¡¦Ã»Âç¡¦ÀìÌç¡¦¹âÀì¡¦¹â¹»À¸¡Ê³ØÇ¯ÉÔÌä¡Ë


½Ð¡¡¡¡¡¡Å¸¡§ÀÅ²¬¸©Æâ´ë¶È¡¡Ìó30¼Ò


Æâ¡¡¡¡¡¡ÍÆ¡§´ë¶È¥Öー¥¹¡¢¥­¥Ã¥Á¥ó¥«ー¡¢¥«¥Õ¥§¥¹¥Úー¥¹¡¢³ØÀ¸¤È´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Û¤«


¼ç¡¡¡¡¡¡ºÅ¡§¹çÆ±´ë¶ÈÊ¸²½º× Career Vision Fes ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê»öÌ³¶É¡§Â¼ÅÄ¥Üー¥ê¥ó¥°µ»¸¦³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë


´ë²è¡¦À©ºî¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Career Vision Lab


¸å¡¡¡¡¡¡±ç¡§ÀÅ²¬»Ô¡¢ÀÅ²¬»Ô¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢ÀÅ²¬¿·Ê¹¼Ò¡¦ÀÅ²¬ÊüÁ÷



