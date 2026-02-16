¡ÖÍ½Ìó¡×¤ÇÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¿·¡¦¥¹¥Úー¥¹ÂÎ¸³Í½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡ÖYoyappin¡×³«»Ï¡ª2026Ç¯3·î³«»Ï¡ª
¡¡¡ÖÍ½Ìó¤ÇÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¥¤¥·ー¡Ê°Ê²¼¡¢¥¹¥Ú¥¤¥·ー¡Ë¤Ï¡¢¿·¥¹¥Úー¥¹¡¦ÂÎ¸³Í½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡ÖYoyappin¡Ê¥è¥ä¥Ã¥Ô¥ó¡Ë¡×¤ò2026Ç¯3·î¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤Î¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹Í½Ìó¡Ö+PLACE¡×¤È¥¹¥Ú¥¤¥·ー¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Úー¥¹Í½Ìó¡ÖSPACEE¡×¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñÌó1.4Ëü¥«½ê¡Ê¢¨3·î»þÅÀ¡Ë¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤ò¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ò¤È¤Ä¤Ç´ÊÃ±Í½Ìó¡£WESTER¥Ý¥¤¥ó¥È&Yoyappin¥Þ¥¤¥ë¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ë³ÍÆÀ¡×¤¬¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡Ê¢¨¾ò·ï¤¢¤ê¡Ë¡£
º£¸å¤Ï¥¹¥Úー¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤âÍ½Ìó¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥Úー¥¹¡¦ÂÎ¸³Í½Ìó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ø¿Ê²½¤·¡¢Í½Ìó¤òÄÌ¤·¤ÆÊØÍø¡¦°Â¿´¡¦¥ï¥¯¥ï¥¯¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
²ò·è¤·¤¿¤¤¼Ò²ñ²ÝÂê¤ÈÄó¶¡²ÁÃÍ
£±. ¶õ¤²È¡¢Í·µÙ»ÜÀß¤ÎÍ¸ú³èÍÑ
¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤¬»ý¤ÄÍ·µÙ»ÜÀß¡¦¶õ¤²È¡¦¹â²Í²¼¤Ê¤É¤ÎÅ´Æ»´ØÏ¢»ÜÀß¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¡¢Ê¡»ã¡¦¶µ°é¡¦ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡Ö¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
£². ÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î²ò¾Ã
JRÀ¾ÆüËÜ¤ÎÍÎÁÃåÀÊ¥µー¥Ó¥¹¡ÖSUWALOCA¡Ê¤¹¤ï¤í¤«¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»öÁ°Í½Ìó¤Ë¤è¤ë¡Ö³ÎÌó¡×¤Î°Â¿´¤¬¼Ò²ñÅª¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ø¤ä½ÐÄ¥Àè¡¦°ÜÆ°Àè¤Ç»Å»ö¾ì½ê¡¢¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤ÎµÙ·Æ¾ì½ê¡¢Î¹¹ÔÀè¤Ç¤Î¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«ー¤Ê¤É¡¢³Î¼Â¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¥·ー¥ó¤Ç¡¢Í½Ìó¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡Ö³ÎÌó¡×¤È¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¡¦ÉÔ°Â²ò¾Ã¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
£³. ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÀ²½
¶õ¤¥¹¥Úー¥¹¤òÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦½¬¤¤»ö¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢Â¿ºÌ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ä¸òÎ®¤ò±þ±ç¡£¿Í¤È¿Í¡¢¿Í¤È¤Þ¤Á¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ß¥é¥¤¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
£´. Â¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼Â¸½¥µ¥Ýー¥È
¡¡¡¡¥Æ¥ì¥ïー¥¯¡¢Éû¶È¡¢¼ñÌ£¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ê¤É¡¢É¬Í×¤Ê¾ì½ê¡¦¤â¤Î¤òÉ¬Í×¤Ê»þ¤À¤±Í½Ìó¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÊÎã¡§ÃÏ¸µ¤Ç¤Î1Æü¥«¥Õ¥§¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÅù¡Ë¤¬¤¹¤°·Á¤Ë¤Ê¤ë¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÂÎ¸³¤È»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¼Ò²ñ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
£µ. ±Ø¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¸þ¾å
¡¡±Ø¼þÊÕ¤ÎÉ¬Í×¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ä¶õ´Ö¡ÊÎã¡§¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¡¢°û¿©Å¹¡¢¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ëÅù¡Ë¤ò¥¢¥×¥ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç´ÊÃ±»öÁ°Í½Ìó¡£±Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ä°ÜÆ°¤Î¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤â¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤³¤È¤ÇËä¤á¤Æ¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¡£±Ø¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡ÈÄÌ²áÅÀ¡É¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Î¶õ´Ö¤äÂÎ¸³¤òÍ½Ìó¤Ç¤¤ë¡ÈÂÎ¸³¤Îµ¯ÅÀ¡É¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î³ÈÂçÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ Yoyappin¤Ï¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¥µー¥Ó¥¹¶¯²½¤ò¿Ê¤á¡¢2030Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏGMV¡ÊÎ®ÄÌ¼è°úÁí³Û¡Ë20²¯±ß°Ê¾å¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§ー¥º1
Á´¹ñ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Úー¥¹¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¥¹¥Úー¥¹Í½Ìó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤Î´ðÈ×¶¯²½
¡¡2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËÌó3Ëü¥«½ê¤Ø¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¡¢Í·µÙÃÏ¤Ê¤ÉÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤ò·ÇºÜ¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢»Å»ö¤âÎ¹¤âÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡¢¡ÈÉ¬Í×¤Ê¾ì½ê¡É¤¬¤¹¤°¸«¤Ä¤«¤ë¡¢ÊØÍø¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§ー¥º2
Í½Ìó¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³ÈÂç¤·¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÍ½ÌóÂÎ¸³¤ò½¸Ìó¤·¤¿Í½Ìó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¿Ê²½
¡¡¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«ー¡¢¥«¥Õ¥§¤ÎºÂÀÊ¡¢ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡Ö¥¹¥Úー¥¹°Ê³°¡×¤âÍ½Ìó²ÄÇ½¤Ë¿Ê²½¡£À¸³èÆ°Àþ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÂÎ¸³¤ò¥¢¥×¥ê¤Ò¤È¤Ä¤ÇÍ½Ìó´ÉÍý¤·¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò³ÎÌó¤Ç¤¤ë¡¢°Â¿´¤Ç³Ú¤·¤¤¥ß¥é¥¤¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§ー¥º3
¥Çー¥¿¤òÃßÀÑ¤·¡¢AI¡ß¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤ÊÂÎ¸³Äó°Æ
¡¡¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¥Çー¥¿¡¢WESTER¸ÜµÒ´ðÈ×¡¢°ÜÆ°¥Çー¥¿Åù¤ò³èÍÑ¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤ÊÂÎ¸³¥ì¥³¥á¥ó¥É¤ò¼Â¸½¡£ÅÅ¼Ö¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤ä¡¢°ÜÆ°¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¾ì½ê¡¦ÂÎ¸³¤¬¥µ¥Ã¤ÈÍ½Ìó¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Yoyappin¤Î³µÍ×¡¦µ¡Ç½¾Ò²ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±¡¥ ¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
¡¡¡ÖYoyappin¡Ê¥è¥ä¥Ã¥Ô¥ó)¡×¤Ï¡¢¡ÉÍ½Ìó¡ÊYoyaku¡Ë¡É¤È¡ÈPin¡É¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£¡ÖÍ½Ìó¡×¤Ï¾ì½ê¤ä»þ´Ö¡¢ÂÎ¸³¤ò¡É¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ³ÎÊÝ¤¹¤ë¡É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»Ø¤·¡¢Pin¤Ï¡É¤³¤³¤À¡ª¤È»Ø¤·¼¨¤¹¥Ô¥ó¡É¤ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ðÊó¤äÍ½Äê¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¥Ô¥ó¡È¡¢¡É¥Ô¥ó¤Ã¤È¤¤¿¤é¤¹¤°¤ËÍ½Ìó¤Ç¤¤ëÄ¾´ÑÀ¡É¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥ ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Yoyappin¡Ê¥è¥ä¥Ã¥Ô¥ó¡Ë¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤ò¡¢ºÇÃ»15Ê¬¤«¤é»þ´ÖÃ±°Ì¤ÇÍ½Ìó¤Ç¤¤ëÍ½Ìó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Âß²ñµÄ¼¼¤ä¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ùー¥ÈÍøÍÑ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»öÁ°Í½Ìó¤ÇÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¾Ê¤¡¢ËÜÍè¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¦¡¢¥¹¥Úー¥¹¤ò¼Ú¤ê¤Æ¼ñÌ£¤ä¥Ñー¥Æ¥£¤Ê¤É¿·¤·¤¤µÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤ò³Ú¤·¤à¤Ê¤É¡¢Í½Ìó¤òÄÌ¤·¤Æ½¼¼Â¤·¤¿Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£³¡¥+PLACE¤«¤é¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ
£±. ·ÇºÜ¥¹¥Úー¥¹¤¬Ìó17ÇÜ¤Ë³ÈÂç
¡¡+PLACE¤Ç¤ÏÌó800¥«½ê¤Î¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤òÍ½Ìó²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Yoyappin¤Ç¤ÏÌó14,000¥«½ê¤ÈÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥¹¥Úー¥¹¤âÍ½Ìó²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢WESTER²ñ°÷¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
£². ¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½
¡¡Yoyappin¥¢¥×¥ê¡ÊiOS¡¦Android¡Ë¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë´ÊÃ±¤Ë¥¹¥Úー¥¹¤Î¸¡º÷¡¦Í½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£´¡¥SPACEE¤«¤é¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ
£±. WESTER²ñ°÷¤ÈJR¶å½£Web²ñ°÷¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½
¡¡¡¡¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ë²Ã¤¨¡¢WESTER ID¤â¤·¤¯¤Ï¡¢JR¶å½£Web²ñ°÷ID¤Ç²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Å´Æ»ÍøÍÑ¥æー¥¶ー¤¬°ÜÆ°¤Î¹ç´Ö¤Ë¼ê·Ú¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¡¦¥¹¥Úー¥¹Í½Ìó¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÍ½ÌóÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£². WESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤Þ¤ë
¡¡WESTER ID¤Ç¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¡¢¤â¤·¤¯¤Ï´ûÂ¸¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËWESTER ID¤òÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇWESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´ÍøÍÑ¶â³Û110±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç1¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÅ´Æ»Í½Ìó¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£µ¡¥Í½Ìó¤Ç¤¤ë¥¹¥Úー¥¹¤Î¾Ò²ð¡¡
ÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖSTATION WORK¡×¤È¡Ö¥Æ¥ì¥¥åー¥Ö¡×¤ò·ÇºÜÍ½Äê¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡ÖYoyappin¡Ê¥è¥ä¥Ã¥Ô¥ó¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢½ÐÄ¥»þ¤ä³°½ÐÀè¤Ç¤Î¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ÎÍøÍÑ¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤È¤¤¤¦ÆÃ¿§¤ò³è¤«¤·¡¢Å´Æ»´ØÏ¢¤È¤·¤ÆÇÑÀþÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÍ¸ÆîÄ®»°¹¾ÀþÅ´Æ»¸ø±à ¸ý±©±Ø¸ø±à¡ÊµìJR»°¹¾Àþ¸ý±©±Ø¡Ë ¡×¤ä¡¢ËüÇî¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¸½ºß¤â¿Íµ¤·ÑÂ³Ãæ¤Î¡ÖDothealth¥«¥é¥ÀÂ¬Äê¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÎÍ½Ìó³«»Ï¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6. ·ÇºÜ»ö¶È¼Ô¤ÎÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖYoyappin¡Ê¥è¥ä¥Ã¥Ô¥ó¡Ë¡×¤Ë·ÇºÜ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ö¶È¼Ô¤µ¤Þ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¡ÊÂß²ñµÄ¼¼¡¢¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¡¢¸Ä¼¼¥Öー¥¹Åù¡Ë
¡¦¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Úー¥¹¡Ê¥Ñー¥Æ¥£¥ëー¥à¡¢Âß¥µ¥í¥ó¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀßÅù¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¡¢³èÍÑÊýË¡¤Ë¤ªº¤¤ê¤Î¥¹¥Úー¥¹¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ä¡¢¡Ö»öÁ°Í½Ìóµ¡Ç½¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤ÀßÈ÷¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ª»ý¤Á¤Î»ö¶È¼Ô¤µ¤Þ¤âÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Yoyappin¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
£±. JRÀ¾ÆüËÜ¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¥¤¥·ー¤È¤Î¶¦Æ±±¿±Ä¤Ë¤è¤ë°Â¿´¤Î±¿±ÄÂÎÀ©
£². µðÂç¤Ê¸ÜµÒ´ðÈ×¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥·ー²ñ°÷¡¢WESTER²ñ°÷¡¢JR¶å½£Web²ñ°÷¡Ë¤Ë¤è¤ë½¸µÒÎÏ
£³. WESTER¥Ý¥¤¥ó¥È³èÍÑ¤Ë¤è¤ë½¸µÒ¤ä¥ê¥Ôー¥ÈÂ¥¿Ê
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¢¦¥µー¥Ó¥¹Á´ÈÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
yoyappin@westjr.co.jp
¢¦·ÇºÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
sales@spacee.jp
¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È
¡ÖÍ½Ìó¡×¤ÇÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö²¿¤«¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¡¢
¤½¤ì¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢ºÇÃ»µ÷Î¥¤Ç¤Ä¤Ê¤°
¥¹¥Úー¥¹¡¦ÂÎ¸³Í½Ìó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬ Yoyappin¡Ê¥è¥ä¥Ã¥Ô¥ó¡Ë¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¸Ä¼¼¡¢
Ãç´Ö¤È¾Ð¤¤Å¾¤²¤ë¥Ñー¥Æ¥£ー¥ëー¥à¡¢
¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Þ¤Ç¡£
¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢
¥¹¥Þ¥Û¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡ÈÍ½Ìó¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥Ô¥óÎ±¤á¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¥ï¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ò¡Ö¤Ç¤¤ë¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¢¡¢¡ÈÍ½Ìó¡É¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÈÑ¤ï¤·¤¤¥¢¥ì¥³¥ì¤òÌµ¤¯¤·¤Æ¡¢
Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë»þ´Ö¤ò 1 Ê¬¤Ç¤â 1 ÉÃ¤Ç¤âÄ¹¤¯¡£
Ã¯¤â¤¬¾¯¤·Àè¤Î¡¢ÌóÂ«¤µ¤ì¤¿Ì¤Íè¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëËèÆü¤ò¡¢
»ä¤¿¤Á¤Ï Yoyappin ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£