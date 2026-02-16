¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡Û ¥é¥Ê¥á¥ê¥µ¡¢½é¤Î¼«¼ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÌ¥¤»¤¿ÅÇÂ©¤Þ¤Ç¥Ö¥ëー¥¸ー¤Ê²ÎÀ¼¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ
text by ¤Õ¤¯¤ê¤å¤¦(²»³Ú¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å)
2003Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢²£ÉÍ°é¤Á¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¢¥é¥Ê¥á¥ê¥µ¡£ÀÅ¤«¤ËÐÊ¤ß¡¢ÌÜÀþ¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Ç¶õµ¤¤ÎÌ©ÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì¥ªー¥é¤òÊü¤Ä¿·À¤Âå¤ÎºÍÇ½¤À¡£¥°¥é¥ßー¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤¿¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡È¾å¼ê¤µ¡É¤òÄ¶¤¨¡¢»þÂå¤Îº®ÆÙ¤òÀÚ¤êÎö¤¯¥Ê¥¤¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ê±Ô¤µ¤È¡¢½ý¸ý¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤à¥Ö¥ëー¥¹¤ÎÂÎ²¹¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ä¡£
https://www.youtube.com/watch?v=BT2NQqRyWd8
2026Ç¯2·î13Æü¡¢½ÂÃ«¡¦TOKIO TOKYO¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½é¤Î¼«¼ç´ë²è¥é¥¤¥Ö¡ØÂÀÍÛ¤ËÅÊ¤«¤ì¤Æ Vol.1¡Ù¡£¤½¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Ìë¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¸½ºßÃÏ¤ÈÌ¤Íè¿Þ¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë¹ï¤ß¹þ¤à¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ü½½ÌÀ¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡¢¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê½ø¾Ï
¤Þ¤º¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå¤Ç¤Î¥µー¥¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿¤È¤¤¤¦¥²¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½½ÌÀ¡Ê¤È¤¢¤«¡Ë¡£¥¹¥¥ë¥Õ¥ë¤Ê¥ー¥Üー¥É¤È¥É¥é¥à¤òÍÊ¤·¤¿3¿ÍÊÔÀ®¤Ç¡¢¶õ´Ö¤ò°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¼«Ê¬¿§¤Ø¤ÈÀ÷¤á¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£RADWIMPS¤ÎÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¡ÖNEW ERA¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÆ¤±¤ë¥Óー¥È¤È·Ú¤ä¤«¤Ç±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¥Üー¥«¥ë¤¬¸òº¹¤·¡¢¥Õ¥í¥¢¤Î²¹ÅÙ¤ò¤°¤Ã¤È°ú¤¾å¤²¤¿¡£
https://www.youtube.com/watch?v=TNmJssiNMTY
¡È¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢º£Æü¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡É
Âè°ìÀ¼¤«¤é²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¸å¤âÉñ¤¦¤è¤¦¤Ë²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢±ÇÁüÅª¤Ç¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Ê¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥Ã¥×¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È´ÑµÒ¤òÍ¶¤¦¡£¥Ý¥Ã¥×¥Á¥åー¥ó¡Ö·¯¤Î¥Òー¥íー¡×¤Ç¤Ï¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß¡¢¡ÖGRAY¡×¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤«¤Ä¥Éー¥×¤Ê²»Áü¤Ç½½ÌÀ¥ïー¥ë¥É¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÌë¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥é¥Ê¥á¥ê¥µ¤Ø¤È¥Ð¥È¥ó¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ü¥é¥Ê¥á¥ê¥µ¡¢³Ð¸ç¤ÎÂè°ìÀ¼
Å¾´¹¤ò·Ð¤Æ¡¢¥é¥Ê¥á¥ê¥µ¤¬ñ¥ÁÖ¤ÈÅÐ¾ì¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Ö°¦¤Ç¤Æ¤è¥Ù¥¤¥Ùー¡×¡£¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿²ÎÀ¼¤¬Êü¤¿¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢´ÑµÒ¤Î¿´¤Ï°ìµ¤¤ËÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£
https://www.youtube.com/watch?v=JKIo7GcT61s
¤½¤ÎÀ¼¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¾þ¤é¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢´¶¾ð¤ÎÀ¸¡¹¤·¤µ¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Êー¤Î±üÄì¤Ë¤¢¤ëµ²±¤äÄË¤ß¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
MC¤Ç¤Ï¡¢¡È¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤Þ¤¹¤«¡© ¤³¤³¤«¤é¤Ï»ä¤Î¥¿ー¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡É¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£¼«¼ç´ë²è¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä³Ð¸ç¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é¤Ë¤¸¤à¡£
¥Ö¥ëー¥¸ー¤Ç¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡ÖDATE¡×¤Ç¤Ï¡¢¿¼¤¯ÄÀ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤òÈäÏª¡£Â³¤¯¡Ö³¹Åô¤ËÎø¤·¤¿¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ñー¥«¥Ã¥·¥ô¤Ê¥Óー¥È¤Ë¾è¤»¤¿¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Á¥åー¥ó¤Ç¡¢ÅÔ»Ô¤Î¸ÉÆÈ¤ÈÈù¤«¤Ê´õË¾¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£°ì½Ö¡¢Ç¾Î¢¤ò¤è¤®¤ë¤Î¤Ï¡È¥Ö¥ëー¥¹¤ÎºÆÍè¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£¤·¤«¤·Èà½÷¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢²áµî¤Î»ö¾Ý¤äÃ¯¤«¤ÎºÆ¸½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þÂå¤ÈÆ±¤¸Â®ÅÙ¤Ç½ý¤Ä¤¡¢Æ±¤¸²¹ÅÙ¤ÇÇ³¤¨¾å¤¬¤ë¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ü¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¸å¡¢½é¤Î¼«¼ç´ë²è¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ
¡È¤¢¤é¤¿¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼ç´ë²è¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏËÜÅö¤Ë½é¤á¤Æ¤Ç¡£µîÇ¯¤Î11·î¤«¤é¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡É
¾¯¤·¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¸ì¤ë»Ñ¤Ë¡¢22ºÐ¤Î¥ê¥¢¥ë¤¬½Å¤Ê¤ë¡£¤À¤¬²Î¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÍÄ¤µ¤Ï±Æ¤òÀø¤á¤ë¡£
¡ÖÅÅ¿®Ãì¤µ¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¤òÇÁ¤«¤»¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥Óー¥Ê¡×¤Ç¤Ï¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÄ·¤Í¤ë¥Óー¥È¤¬¹âÍÈ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£Èà½÷¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤¤¡£¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«´í¤¦¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÀÚ¼Â¤À¡£
¡ü°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
ºÆ¤Ó½½ÌÀ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢¥³¥é¥Ü¥³ー¥Êー¤Ø¡£¤³¤³¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½½ÌÀ¤Î³Ú¶Ê¡Ö·îÊÂ¡×¡£Æó¿Í¤Ë¤è¤ë¥Ç¥å¥ª¥Üー¥«¥ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÌë¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡Ò·ç¤±¤¿¤Þ¤Þ Ëþ¤Á¤ë¤³¤È¤ÏÌµ¤¤ ¤¿¤À ·¯¤ÎÀ¸³è¤ËÃÖ¤¤¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡Ó¡£¥Ïー¥â¥Ëー¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤¬¿Ì¤¨¤¿¡£¸ß¤¤¤ÎÀ¼¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò¤è¤êÁ¯ÌÀ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÇòÈý¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
½½ÌÀ¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¸å¡¢¡ÈËþÂ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡É¤È¡¢¥Ë¥«¤Ã¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥é¥Ê¥á¥ê¥µ¡£²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¤³¤à¡£
¡üÄË¤ß¤â¡¢ÉÔ¿®¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ²Î¤Ë¤¹¤ë
¡Ö²Æ°ìÊÕÅÝ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ë±Ô¤¤¥Ï¥¤¥Èー¥ó¤òÆÍ¤»É¤·¡¢´ÑµÒ¤Î¶»¤òÂÇ¤Ä¡£Â³¤¯¡¢¥Ç¥Ó¥åーºî¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¾Æ¤±¤ëÈ©¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤äÉÔ°Â¤òÀÖÍç¡¹¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£ÅÜ¤ê¤È¤âÄü¤á¤È¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬¡¢¥Ö¥ëー¥¸ー¤ÊÅÇÂ©¤È¤È¤â¤ËÊü¤¿¤ì¤ë¡£¤½¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤³¤½¤¬¡¢Èà½÷¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤À¡£
https://www.youtube.com/watch?v=VcIE5fSMwtA
¡È¤¢¤È2¶Ê¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ä¡Ä¤¢¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡© ³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿1Æü¤Ç¤·¤¿¡É
¤É¤³¤«Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÀ®¸ù¤ò³ú¤ßÄù¤á¤ëËÜ²»¤¬Æ©¤±¤ë¡£¥í¥Ã¥¯¿§¤Î¶¯¤¤¡ÖÃ¥¤¤°¦¡×¤Ç¥Õ¥í¥¢¤òºÆ¤ÓÇ®¶¸¤ØÆ³¤¡¢ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤ÏÁ°¶Ê¤ËÂ³¤¤¤ÆÌ¤È¯É½¶Ê¤Ç¤¢¤ë¥¥éー¥Á¥åー¥ó¡ÖBAD°¦¡×¡£¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ç¥Ý¥Ã¥×Ç»ÅÙ¤Î¹â¤¤¡¢Èà½÷¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈÊõÊª¡É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤À¡£¸÷¤È±Æ¤òÊú¤¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÈÊâ¤à·è°Õ¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡üÌ¤Íè¤ØÂ³¤¯¡ØÂÀÍÛ¤ËÅÊ¤«¤ì¤Æ¡Ù
ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ì¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ë±þ¤¨¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥é¥Ê¥á¥ê¥µ¡£¡È¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÂÀÍÛ¤ËÅÊ¤«¤ì¤Æ¡ÙÂçÀ®¸ù¤Ç¤¹¡ª 4·î¤ËÂè2²ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª¡É
Ëþ°÷¤Î¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¡¢Çï¼ê¤Çµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¹â¤é¤«¤ÊÀë¸À¤Î¸å¡¢SNS¤Ç¿ôÉ´ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëÏÃÂê¤ÎÌ¤È¯É½¶Ê¡Ö¥¨¥í¥¹¡×¤òÎÏ¶¯¤¯²Î¾§¡£¤à¤½Ð¤·¤Î´¶¾ð¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊü¤¿¤ì¤ë¡£
https://www.youtube.com/watch?v=HR4GbDED1Lw
ÅÇÂ©¤Þ¤Ç¥Ö¥ëー¥¸ー¡£À¼¤½¤Î¤â¤Î¤¬Êª¸ì¤ò»ý¤Á¡¢´¶¾ð¤Î²¹ÅÙ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£ÂÎ´¶¤¹¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¡£Èà½÷¤¬²ò¤Êü¤Ä¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢³Î¤«¤ËËÜÊª¤À¡£2026Ç¯¡£¥é¥Ê¥á¥ê¥µ¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê·Ê¿§¤Ø¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢¤¼¤ÒÌÜ·â¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¡£
¢£LIVE
¥é¥Ê¥á¥ê¥µ presents¡ÖÂÀÍÛ¤ËÅÊ¤«¤ì¤ÆVol.2¡×
Æü»þ¡§2026Ç¯4·î9Æü¡ÊÌÚ¡ËOPEN 19:00 / START 19:30
²ñ¾ì¡§TOKIO TOKYO
¥²¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§Êæ¥Î²Â
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¼õÉÕÃæ¡§https://eplus.jp/sf/detail/4454110001-P0030002?P6=001&P1=0402&P59=1(https://eplus.jp/sf/detail/4454110001-P0030002?P6=001&P1=0402&P59=1)
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë22:00～2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59
¢£SNS
¥é¥Ê¥á¥ê¥µ Official YouTube Channel
https://youtube.com/@lana_melyssa?si=jMWcA46UjXtdEqpB
https://www.instagram.com/lana_melysss?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/lana_melysss?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
TikTok
https://www.tiktok.com/@lana_melysss?_r=1&_t=ZS-91WSieRR0oS(https://www.tiktok.com/@lana_melysss?_r=1&_t=ZS-91WSieRR0oS)
X
https://x.com/Lana_Melysss?t=GYxmNLA2FzCsf3OiYeDTRQ&s=09(https://x.com/Lana_Melysss?t=GYxmNLA2FzCsf3OiYeDTRQ&s=09)
¥é¥Ê¥á¥ê¥µ_STAFF X
https://x.com/LanaMelyssa_mgr?t=LK4XvsyP-OY6S_N1Os4YDw&s=09(https://x.com/LanaMelyssa_mgr?t=LK4XvsyP-OY6S_N1Os4YDw&s=09)
¥Õ¥©ー¥é¥¤¥Õ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯ ¥é¥Ê¥á¥ê¥µ
http://www.forlife.co.jp/artist/fl01570/