¡ÚSMNÄ´ºº¡Û2026Ç¯1·îÅÙ¥Æ¥ì¥ÓCMÊüÁ÷²ó¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½
SMN³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§¸¶»³Ä¾¼ù¡¢°Ê²¼SMN¡Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¥á¥¿¥Çー¥¿¤ÎÀ¸À®¡¦ÈÎÇä¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥ÓCM¥á¥¿¥Çー¥¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿2026Ç¯1·îÅÙ¤Î¼çÍ×5ÂçÅÔ»Ô·÷¢¨¡ÊÃÏ¾åÇÈ25¶É¡¢BSÊüÁ÷6¶É¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓCM¤ÎÊüÁ÷²ó¿ô¤òÄ´ºº¡¦½¸·×·ë²Ì¤ò²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨ 5ÂçÅÔ»Ô·÷¡§Åìµþ¡¢Âçºå¡¢°¦ÃÎ¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¡¢Ê¡²¬¡¢ËÌ³¤Æ»¡Ê»¥ËÚ¡Ë
¢£Ä´ºº³µÍ×
¡ÚÄ´ºº´ü´Ö¡Û
2026·î1·î1Æü～1·î31Æü
¡ÚÂÐ¾Ý¡Û
ÈÖÁÈÀëÅÁ¤ò½ü¤¤¤¿5ÂçÅÔ»Ô·÷(Åìµþ¡¢Âçºå¡¢°¦ÃÎ¡¢Ê¡²¬¡¢ËÌ³¤Æ»)¤ÎÃÏ¾åÇÈ25¶É¡¢BSÊüÁ÷6¶É¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM
¡ÚÄ´ººÊýË¡¡Û
SMN¤ÎÆ°²èÇ§¼±¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓCM¼«Æ°Ç§¼±¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Æ¼èÆÀ¤·¤¿ÊüÁ÷ÍúÎò¾ðÊó¤ò´ð¤ËÄ´ºº
¢£2026Ç¯1·îÅÙ¡¡¾¦ÉÊÊÌ¥Æ¥ì¥ÓCMÊüÁ÷²ó¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°
～½Õ¤Î¼ûÍ×´ü¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÀè¼è¤ê½Ð¹Æ¡×¤È¡Ö¼«Ê¬Ëá¤¡×ÁÊµá¤ÎÎ¾ÎØ～
2026Ç¯ºÇ½é¤Î1¤«·î¤ÏÁ°·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬Âç¤¤¯Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£±°Ì¤ÎÅìµþ³¤¾å¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÂ»³²ÊÝ¸±¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¾¦¹æÊÑ¹¹°Ê¹ß¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÄêÃå¤òÌÜÅª¤Ë·ÑÂ³Åª¤ÊÂçÎÌ½Ð¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬¼ó°Ì³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦·Á¤ËÉ½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢9°Ì¤ÎÆüËÜ¥¬¥¤¥·¡ÖNGK¡×¤ä18°Ì¤ÎÂè°ìÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡ÖDaiichi Life Group¡×¤â¡¢2026Ç¯4·î¤Î¼ÒÌ¾¡¦¾¦¹æÊÑ¹¹¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Ç§ÃÎ³ÈÂç¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò»Ô¾ì¤Ë¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡¢ÀïÎ¬Åª¤ÊÀè¹ÔÅê»ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
3·î¤Î°ú¤Ã±Û¤·¡¦¿Ê³Ø¥·ー¥º¥ó¤È¤¤¤¦ºÇÂç¤Î¼ûÍ×´ü¤òÁ°¤Ë¡¢ 2°Ì¤Î¥ê¥¯¥ëー¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ö¥¹ー¥â¡×¡¢11°Ì¤ÎCHINTAI¡¢20°Ì¤Î¥¨¥¤¥Ö¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÆ°»º´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤¬¸®ÊÂ¤ß½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸¡Æ¤½é´üÃÊ³¬¤Î1·î¤«¤é½¸ÃæÅª¤Ë½Ð¹Æ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¡Ö½ã¿èÁÛµ¯¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¾õÂÖ¡Ë¡×¤ò³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë²¦Æ»Åª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£
5°Ì¤Ë¤Ï¥æー¥¥ã¥ó¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·Ç¯¤òµ¡¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö»ñ³Ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¥æー¥¶ー¿´Íý¤òÅª³Î¤ËÆÍ¤¤¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¨ÀáÀ¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£2026Ç¯1·îÅÙ ¥¨¥ê¥¢ÊÌ¥Æ¥ì¥ÓCMÊüÁ÷²ó¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°
2026Ç¯1·î¤Î¥¨¥ê¥¢ÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¾¦ÉÊÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»÷¤¿·¹¸þ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¡²¬ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¥¿¥«¥ä¥Þ¡Ö¹â»³¼ÁÅ¹¡×¤¬°µÅÝÅª¤Ê½Ð¹ÆÎÏ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»¥ËÚÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç20°Ì¤À¤Ã¤¿APAMAN¡Ö¥¢¥Ñ¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤¬1°Ì¤ËÌö¿Ê¡£ ½Õ¤Î¿Ê³Ø¡¦½¢¿¦¤ò¹µ¤¨¤¿¤³¤Î»þ´ü¡¢ÆÃ¤ËÄÂÂß¼ûÍ×¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤ëËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤Ë¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò¹Ê¤ê¡¢¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¤Î½¸Ãæ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¿·µ¬¸ÜµÒ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Æ¥ì¥ÓCM¥á¥¿¥Çー¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥½¥Ëー¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓCM¥á¥¿¥Çー¥¿À¸À®¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢Á´¹ñ¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ÎÊüÁ÷¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²òÀÏ¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤ÎÊüÁ÷ÍúÎò¥Çー¥¿¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÌó20Ç¯´Ö¤Î±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢10Ëü·ï°Ê¾å¤ÎCM¥á¥¿¥Çー¥¿¤È5000Ëü·ï°Ê¾å¤Î²áµîÊüÁ÷ÍúÎò¥Çー¥¿¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¨»þÀ¤Î¹â¤¤¥Çー¥¿¤Ï¡¢Web¹¹ð¤Î·Ç½Ð¥È¥ê¥¬ー¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤È¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤Î²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹ÂçÎÌ¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë¥Çー¥¿¤Ï¡¢¼«¼ÒCM¤ÎÊüÁ÷³ÎÇ§¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Î½Ð¹Æ¾õ¶·Ä´ºº¤Î¤Û¤«¡¢Web¹¹ð¤ä¹ØÇã¥Çー¥¿¡¦¥¹¥Þー¥È¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¼èÆÀ¤Ç¤¤ë»ëÄ°¥í¥°¥Çー¥¿¤Ê¤É¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤È¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ê¬ÀÏ¤Ë¤â¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ SMN³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
2000Ç¯3·î¤ËÀßÎ©¡£¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½ÑÎÏ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öµ»½ÑÎÏ¤Ë¤è¤ë¡¢¸ÜµÒ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê¤Î²ò·è¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿½èÍý¤È¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÏ¢·È¤·¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢DSP¡ÖLogicad¡×¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖVALIS-Cockpit¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¥Çー¥¿³èÍÑ¹¹ðÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖTVBridge¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê²ò·è¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
