¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¡¢¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó»ï¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¾Þ»¿¤µ¤ì¤ë´ë¶È¡×¤ÇÂè11°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó»ï¤Î¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¾Þ»¿¤µ¤ì¤ë´ë¶È¡×¥ê¥¹¥È¤ÇÂè11°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢13Ç¯Ï¢Â³¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Î¥¨¥É¡¦¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤Î½¾¶È°÷¤¬¾ï¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Î´üÂÔ°Ê¾å¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤ò¾ï¤ËÁ°¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ¹â¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Áー¥à¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ½¾¶È°÷¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÁ´¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤±¿¹Ò¤È¡Ö¤ª¤â¤¤¤ä¤ê¡×¤ÎÊ¸²½¤Ï¡¢²¿É´Ëü¿Í¤â¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é°ú¤Â³¤»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Î¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ÈÀ®²Ì
2025Ç¯¤ËÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤Ï¡¢ºòÇ¯Âçµ¬ÌÏ¤ÊÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î³×¿·¤È¸þ¾å¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ ¶È³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎWi-FiÅëºÜµ¡¿ô¤Èµ¡Æâ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
T-¥â¥Ð¥¤¥ë¡ÊT-Mobile¡Ë¤Ë¤è¤ëÌµÎÁ¹âÂ®Wi‑Fi¤ò1,000µ¡¤Î¹Ò¶õµ¡¤ËÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÁ´µ¡ºà¤ÎÌó75¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¥æー¥Á¥åー¥Ö¡ÊYouTube¡Ë¤ª¤è¤Ó¥¢¥Ë¥áÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Î¥¯¥é¥ó¥Á¥íー¥ë¡ÊCrunchyroll¡Ë¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ä¥¹¥«¥¤¥Þ¥¤¥ë²ñ°÷¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òµ¡Æâ¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ ¥¢¥×¥ê¤Î²þÁ±
¥¢¥×¥ê¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó7.0¤ª¤è¤Ó7.5¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¾ðÊó¹¹¿·¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¡¢¥»¥ë¥Õ¥µー¥Ó¥¹µ¡Ç½¤Ê¤É¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿µ»½Ñ³×¿·
AIÅëºÜ¤Î¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¡Ö¥Ç¥ë¥¿¡¦¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡ÊDelta Concierge¡Ë¡×¤Î¥Ùー¥¿ÈÇ¤ò¡¢¥¢¥×¥ê¤ÇÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥«¥¤¥Þ¥¤¥ë²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¥Ð¥²ー¥¸AI¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¾ðÊó¡¢ÍÂ¤±Æþ¤ì¼ê²ÙÊª¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¡¢¾è¤ê·Ñ¤®»þ´Ö¤Î¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼ê²ÙÊª±¿ÈÂ·¸¤ËºÇÅ¬¤Ê¥ëー¥È¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼ê²ÙÊª°ÜÆ°¸úÎ¨¤òÌó30¡ó²þÁ±¤·¡¢¼ê²ÙÊª¼è¤ê°·¤¤Á´ÂÎ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ µ¡Æâ¿©¤Î¸þ¾å
¥¹¥Ú¥¤¥óÎÁÍý¤Î¥·¥§¥Õ¡¢ ¥Û¥»¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡ÊJose Andres¡Ë¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¹âµé¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Æ¥¿¥ó¥¸¥§¡Ê Taittinger¡Ë¡× ¤È¤ÎÆÈÀê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡¢¥·¥§ー¥¯¥·¥ã¥Ã¥¯¡ÊShake Shack¡Ë¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤òÄó¶¡¤¹¤ëÏ©Àþ¤Î³ÈÂçÅù¤Ë¤è¤ê¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¿©»ö¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡Æâ¤Ç¿©»ö¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¶õ¹Á¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¿·Àß¤È³ÈÄ¥
2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥·¥¢¥È¥ë¶õ¹Á¡ÊSEA¡Ë¤Ë¡Ö¥Ç¥ë¥¿¡¦¥ï¥ó ¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤ò¿·Àß¤·¡¢2¤ÄÌÜ¤Î¡Ö¥Ç¥ë¥¿ ¥¹¥«¥¤¥¯¥é¥Ö¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¶õ¹Á¡ÊATL¡Ë¤È¥½¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¥·¥Æ¥£¶õ¹Á¡ÊSLC¡Ë¤Ë¿·¤·¤¤¡Ö¥Ç¥ë¥¿ ¥¹¥«¥¤¥¯¥é¥Ö¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡¢¥ªー¥é¥ó¥É¶õ¹Á¡ÊMCO¡Ë¤ª¤è¤Ó¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¶õ¹Á¡ÊPHL¡Ë¤Î¡Ö¥Ç¥ë¥¿ ¥¹¥«¥¤¥¯¥é¥Ö¡×¤ò³ÈÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ Ï©ÀþÌÖ¤Î³ÈÂç
2025Ç¯¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ー¥á¥ë¥Ü¥ë¥óÀþ¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿ー¥Þ¥é¥±¥·¥åÀþ¡¢¥½¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¥·¥Æ¥£ー¥ê¥ÞÀþ¡¢¥½¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¥·¥Æ¥£ー¥½¥¦¥ë¡Ê¿ÎÀî¡ËÀþ¤ò¿·µ¬½¢¹Ò¤·¡¢ÂçÀ¾ÍÎÏ©Àþ¤Ç¤Ï²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²Æµ¨¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò±¿¹Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¿ä¿Ê
2025Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¼¡À¤Âå¹Ò¶õµ¡¤Ø¤ÎÅê»ñ¡¢±¿¹Ò¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹Ò¶õÇ³ÎÁ¡ÊSAF¡Ë¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ ¶õ¹ÁÂÎ¸³¤Î¸þ¾å
Á´ÊÆ¤Î¥Ï¥Ö¶õ¹Á¤Ë¥Ç¥ë¥¿¡¦¥ï¥óÀìÍÑ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢¤ò³«Àß¡¢TSA ¥×¥ì¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥¿¥Ã¥Á¥ì¥¹ID¡ÊTSA PreCheck Touchless ID¡Ë¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥ï¥ó¡¦¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¤Ê¤É¤Îµ»½ÑÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤Î¹ñºÝÀþ¤Î¾è¤ê·Ñ¤®¤ò´ÊÁÇ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦ー¥Ðー¡ÊUber¡Ë¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¾¥é¥¬ー¥Ç¥£¥¢¶õ¹Á¡ÊLGA¡Ë¤È¥¢¥È¥é¥ó¥¿¶õ¹Á¡ÊATL¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î¹ß¼Ö¾ì¤òÀß¤±¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë¶õ¹ÁÆâ¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î»î¸³±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ê¥¦¥à¼Ò¤¬Áª¤Ö¡ÖËÌÊÆ¤ÇºÇ¤âÄê»þ±¿¹Ò¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡×¤Ç5Ç¯Ï¢Â³Âè1°Ì¡¢¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó»ï¤Î¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë´ë¶È100¼Ò¡×¤ÇÂè15°Ì¡¢¥Õ¥©ー¥Ö¥¹»ï¤Î¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿¸ÛÍÑ¼ç2025¡ÊWorld¡Çs Best Employers 2025¡Ë¡×¤ÇÂè2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¤â¾Þ»¿¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤ÎÁª½ÐÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó»ï¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¥³ー¥ó¡¦¥Õ¥§¥êー¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ºÌó1,500¼Ò¤Î¸õÊä¤«¤é¡¢31¥«¹ñ¤ÎÇä¾å¾å°Ì685¼Ò¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ß¡¢¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤Î·Ð±Ä´´Éô¡¢¼èÄùÌò¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¼«¿È¤¬½êÂ°¤¹¤ë¶È³¦Æâ¤Î´ë¶È¤ò¡¢9¤Ä¤ÎÉ¾²Á¹àÌÜ¡Ê·Ð±Ä¤Î¼Á¡¢À½ÉÊÉÊ¼Á¡¢¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶È³¦ÊÌ¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¶È³¦Ä´ºº¤Î¾å°ÌÈ¾Ê¬¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥Ã¥×50¼Ò¤ÎÁª½Ð¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¾å°Ì25¡ó¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿´ë¶È¡¢³Æ¶È³¦¤Ç3°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿´ë¶È¡ÊÈóÊÆ¹ñ´ë¶È¤Ï¾å°Ì4°Ì¡Ë¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¡ÊÁ´¶È³¦¡Ë¥ê¥¹¥È¤Ç50°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿´ë¶È¤Î¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¶È³¦¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ººÇ¤â¾Þ»¿¤¹¤ë´ë¶È10¼Ò¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ¾²Á¹àÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£