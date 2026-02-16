¶âÍ»¡¦ÊÝ¸±¶È¤Î¹Ö½¬¡¦¸¦½¤¡¦¸¡Äê¤ÎDX²þ³×¨¡¨¡¼¡À¤Âå¤ÎAI e¥éー¥Ë¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡ØONLINE FACE(R)¡Ù¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤¬ËÜ³Ê»Ù±ç³«»Ï!!
¥¢¥«¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÆÃÓ »²¡Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎAIÆÃµöµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ëe¥éー¥Ë¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØONLINE FACE(R)¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¡Ù¤ò³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ª¤è¤ÓÊÝ¸±¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦½¤¡¦Ë¡Äê¹Ö½¬¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤Î»Ù±ç¤òËÜ³Ê³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÍ»µ¡´Ø¡¦ÊÝ¸±¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¸ÜµÒ»ñ»º¤ä¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¼è¤ê°·¤¦À¼Á¾å¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¡¢ÉÔÀµËÉ»ß¡¢¥Þ¥Íー¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°ÂÐºö¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¹âÅÙ¤ÊÃÎ¼±¤È¸·³Ê¤Ê¶ÈÌ³¿ë¹Ô¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ë¡Îá¤ä¶È³¦¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë´ð¤Å¤¯¸¦½¤¤Î¼Â»Ü¤¬É¬¿Ü¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¦½¤¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÍú½¤¤ÏÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¤Îº¬´´¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢À©ÅÙ²þÀµ¤äÉÔÀµ¼ê¸ý¤Î¹âÅÙ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¸¦½¤ÆâÍÆ¤ÏÇ¯¡¹Ê£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤ÎÂ¿Ë»¤µ¤äµòÅÀÊ¬»¶¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢ÂÐÌÌ¸¦½¤¤Î¼Â»Ü¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËÜ¿Í¤¬³Î¼Â¤Ë¼õ¹Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¼õ¹Ö¤¬·Á¼°Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸¦½¤¤Î¿®ÍêÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÍ»¡¦ÊÝ¸±¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦½¤¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¼ÒÆâ¶µ°é¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢´ÆÆÄ´±Ä£¤ä³°Éô´Æºº¤Ø¤ÎÀâÌÀÀÕÇ¤¤È¤âÌ©ÀÜ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëü¤¬°ì¡¢ÉÔÀµ¼õ¹Ö¤ä·Á³¼²½¤·¤¿¸¦½¤¤¬È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÁÈ¿¥¤Î¿®ÍÑÄã²¼¤ä¹ÔÀ¯»ØÆ³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼õ¹Ö¤Î¿¿ÀµÀ¤ÈÍú½¤¾õ¶·¤ÎÆ©ÌÀÀ¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡ØONLINE FACE(R)¡Ù¤Ï¡¢´éÇ§¾Ú¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Â¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¤òºÎÍÑ¤·¡¢¼õ¹Ö³«»Ï»þ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼õ¹ÖÃæ¤â¥é¥ó¥À¥à¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÂåÍý¼õ¹Ö¤äÆ±»þ»ëÄ°¡¢¤Ê¤¬¤é¼õ¹Ö¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤òÍÞ»ß¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Ä¶²¼¤Ç¤âÂÐÌÌ¸¦½¤¤ÈÆ±Åù¤Î¸·³ÊÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¦½¤ÍúÎò¤ä½¤Î»¾õ¶·¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆâÉô´Æºº¤ä³°Éô´Æºº¡¢Êó¹ðÂÐ±þ¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØONLINE FACE(R)¡Ù¤Ï¡¢¶âÍ»¡¦ÊÝ¸±¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦½¤¤ò¡Ö·Á¼°Åª¤ÊµÁÌ³¡×¤«¤é¡ÖÀ©ÅÙ¿®Íê¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¥×¥í¥»¥¹¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¶µ°éDX´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØONLINE FACE(R)¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¡Ù¤È¤Ï
¡ØONLINE FACE(R)¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦½é¤ÎÆÈ¼«AIÆÃµöµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Ä¶²¼¤Ç¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§¤ÈÉÔÀµÂÐºö¤ò¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¨¤ëe¥éー¥Ë¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
³Æ¾ÊÄ£¤ÎÄê¤á¤ë°ìÄê¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¹ñ²È»ñ³Ê´ØÏ¢¤ÎË¡Äê¹Ö½¬¤ä»î¸³¡¢¤Þ¤¿¡¢¹©¾ì¤ä·úÀß¸½¾ì¤Ê¤É¤ÎÆþ¹½¼Ô¶µ°é¤ä°ÂÁ´¶µ°é¡¢¼ÒÆâ¸¦½¤¤ÎDX¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤ËÉý¹¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¤è¤¦¤ÊÅÔÅÙ¤Î³«ºÅ¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ä»ØÆ³°÷¤Î»þ´Ö³ÎÊÝ¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë¼õ¹Ö¼Ô¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤Ê¤É¤â¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢·ÐÈñ¤Îºï¸º¤È¶¦¤ËÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤òÁí¹çÅª¤Ë¿Þ¤ì¤ë¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤â¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://onlineface.jp
¡ØONLINE FACE(R)¡Ù¤ÎÆÈ¼«ÆÃµöµ»½Ñ
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼õ¹ÖÃæ¡¢ËÜ¿ÍÇ§¾Ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢°ìÄê´Ö³Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÈ¼«¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊ£¿ô²ó¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
1 Ê¬´Ö¤Ë2²ó¡¢3²ó¤ÈÇ§¾Ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢3Ê¬´Ö¤Ë1²ó¤Î¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢Ç§¾Ú¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¼õ¹Ö¤¹¤ëÅÙ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õ¹Ö¼Ô¤Ï¡¢¤¤¤Ä¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇËÜ¿ÍÇ§¾Ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤âÅ¬ÅÙ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¸·Àµ¤Ë¶µ½¬¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ëü°ì¡¢Î¥ÀÊ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¼õ¹Ö¡¢µïÌ²¤êÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥æー¥¶ー²èÌÌ¤ËÇ§¾Ú¥¨¥éー·Ù¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£À©¸Â»þ´ÖÆâ¤ËºÆÇ§¾Ú¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢°ì»þÃæÃÇ¤µ¤ì¤ë¡¢¹ÖµÁ¤Î»Ï¤á¤ËÌá¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤ÏºÇ½ªÇ§¾ÚÀ®¸ùÃÏÅÀ¤Þ¤ÇÌá¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØONLINE FACE(R)¡Ù¤ÎÆÈ¼«ÉÔÀµËÉ»ßµ¡Ç½
¡üÉÔÀµ¥Ö¥é¥¦¥¶Áàºî
¥æー¥¶ー¤¬¼õ¹ÖÃæ¤Ë¡¢YouTube¤ä¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¡¢ ´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¥Úー¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢ÊÌ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Çºî¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÊ£¿ôÃ¼Ëö¤Ë¤è¤ëÆ±»þ¥í¥°¥¤¥ó¡¦Æ±»þ»ëÄ°
Æ±°ì¿ÍÊª¤¬¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¡¦¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤ÎÊ£¿ô¤ÎÃ¼Ëö¤Ç¡¢ Æ±»þ¥í¥°¥¤¥ó¡¢°Û¤Ê¤ë¹ÖµÁ¤òÆ±»þ¤Ë¼õ¹Ö¤¹¤ë¤³¤È¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÇÜÂ®ºÆÀ¸
¥æー¥¶ー¤Î¼õ¹Ö³«»Ï»þ¹ï¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥ó¥É¤ÇµÏ¿¤·¡¢ ½ªÎ»»þ¹ï¤È¾È¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼õ¹Ö»þ´Ö¤ËËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÈ½Äê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü´é¼Ì¿¿ÉÔÀµÍøÍÑ
ÆÈ¼«¤ÎAIÉÔÀµ¸¡ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¿¼ÁØ³Ø½¬¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢ ´é¼Ì¿¿¤ä¥â¥Ë¥¿ー¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤¿¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ÎÂåÍý¼õ¹Ö¤ä¡¢ ¿â¤ìÎ®¤·¼õ¹Ö¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö ¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û ¡×¡Ö Êâ¤¥¹¥Þ¥Û ¡×
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Õ¥§¥¤¥¹¤ÏËÜ¿ÍÇ§¾Ú¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ç§¾Ú¥¥ã¥×¥Á¥ã¼Ì¿¿¤ÎÇØ·Ê¤òAI¤ÇÊ¬ÀÏÈ½Äê¡¢°ÜÆ°Ãæ¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼õ¹ÖÅù¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØONLINE FACE(R)¡Ù¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹
¡üÆÈ¼«AIµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¹âÀºÅÙ¡¦¼«Æ°ËÜ¿Í³ÎÇ§¤ÈÉÔÀµÂÐºö
¡ü¤ª¿½¹þ¤ß¡¦·èºÑ¡¦¼õ¹Ö¡¦»î¸³¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤Î»¾Ú¤Þ¤Ç¤ò°ì³ç´ÉÍý²ÄÇ½
¡üÉ¬Í×µ¡Ç½¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡¢´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎCSV¡¦APIÏ¢·È¤Ë¤âÂÐ±þ
¡üÀìÍÑµ¡´ï¡¦ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÉÔÍ×¤ÇÆ³Æþ¤¬ÍÆ°×
¡üÁ´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¼õ¹Ö²ÄÇ½¤Ç¡¢ÃÏÊýºß½»¼Ô¤Ë¤â¶ÑÅù¤Ê³Ø½¬µ¡²ñ¤òÄó¶¡
¡üÅ·¸õ¡¦ºÒ³²¡¦´¶À÷¾ÉÅù¤ÎÍ»ö¤Ë¤â°ÂÄê±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½
¡ü½ÀÆð¤Ê¼õ¹Ö´Ä¶¤¬³Ø½¬´°Î»Î¨¤ÈËþÂÅÙ¤ò¸þ¾å
¡ü±¿±Ä¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥Èºï¸º¤È¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Î»ýÂ³Åª¸þ¾å
¥¢¥«¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¢¥«¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ5-3-3 ÃÛÃÏÉÍÎ¥µÜ¥Ó¥ë
ÀßÎ©Æü¡§2018Ç¯9·î11Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò µÆÃÓ »²
»ñËÜ¶â¡§10,000,000±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§WEB¡¦AI¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¹¹ð¡¦PR¶È
Web¥µ¥¤¥È¡§https://akamedia.jp
