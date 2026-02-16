³ô¼°²ñ¼ÒMOCHI ¡ß ¥Õ¥£¥·¥ë¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¶ÈÌ³Äó·È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
2026Ç¯2·î13Æü - ³ô¼°²ñ¼ÒMOCHI¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸Í»ÞÎÉÂÀ¡Ë¤ª¤è¤Ó¥Õ¥£¥·¥ë¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡§Í¿¼Õ½¨ºî¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü¡¢¿·¤¿¤Ê¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê
³ô¼°²ñ¼ÒMOCHI¤Ï¡¢´ë¶È¤Î³Ø½¬¡¦ÁÈ¿¥³«È¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î³Ø¤Ó¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥Õ¥£¥·¥ë¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼´¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¶áÇ¯¤ÏHR Tech¤ÎÎÎ°è¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥·¥ë¥³¥à¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¤ª»î¤·Å¾¿¦¡×¤Ï¡¢Àµ¼°¤ÊºÎÍÑ¡¦¸ÛÍÑ·ÀÌóÁ°¤Ë´ë¶È¤Èµá¿¦¼Ô¤¬°ìÄê´ü´Ö¼ÂºÝ¤Î»Å»ö¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÎÍÑ¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ò·Ú¸º¤·ÁÐÊý¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò¹â¤á¤ë¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î½ñÎà¡¦ÌÌÀÜÃæ¿´¤ÎºÎÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¼ÂÌ³ÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¯É¾²Á¡×¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Äó·ÈÆâÍÆ
ËÜÄó·È¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢HR TechÎÎ°è¤Ç¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹ÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¶¨ÎÏ¹àÌÜ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
HR Tech¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¶¦ÁÏ
¡¡MOCHI¤Î´ë¶È¸þ¤±¶µ°é¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¡¢¥Õ¥£¥·¥ë¥³¥à¤Î¡Ö¤ª»î¤·Å¾¿¦¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂÎ¸³·¿ºÎÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ºÎÍÑ～°éÀ®～ÇÛÂ°¤Î°ìµ¤ÄÌ´Ó»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê¿Íºà¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦°éÀ®»Ù±ç
¡¡¡Ö¤ª»î¤·Å¾¿¦¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÂÎ¸³¥í¥°¤ä¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤ò¶µ°é¡¦³Ø½¬¥Çー¥¿¤ÈÅý¹ç¤·¡¢¿Íºà¤ÎÅ¬À¤ä³Ø½¬¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÍºàÇÛÃÖ¡¦À®Ä¹ÀïÎ¬¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¸þ¤±ºÎÍÑ¡¦°éÀ®»Ù±ç¤ÎºÇÅ¬²½
¡¡¥ê¥¢¥ë¤Ê¿¦Ì³ÂÎ¸³¤È³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Î¾¯¤Ê¤¤ºÎÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤äÆþ¼Ò¸å¤Î³èÌö¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Äó·È¤ÎÁÀ¤¤
Î¾¼Ò¤Ï¡¢ËÜÄó·È¤òÄÌ¤¸¤ÆHR TechÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ºÎÍÑ～°éÀ®～¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î³ÆÃÊ³¬¤Ç¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯ºÇÅ¬²½¤ò¹Ô¤¤¡¢´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë¿Íºà²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Î¾¼Ò¤Î¸ÜµÒ´ðÈ×¤òÁê¸ß³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë³×¿·Åª¤ÊHRÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒMOCHI¤È¥Õ¥£¥·¥ë¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¡Ö²ÁÃÍ¤¢¤ë³Ø¤Ó¡×¤È¡Ö¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¿Íºà³èÌö¡×¤ò½Å»ë¤·¡¢HR TechÎÎ°è¤Ç¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒMOCHI¡§https://mochicorp.com/
¥Õ¥£¥·¥ë¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡§https://www.ficilcom.jp/