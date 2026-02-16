¡È½¾Íè¤Î¤ä¤êÊý¡É¤«¤é¡ÈAI¤È¤Î¶¦Â¸¡É¤Ø -¿Í¼êÉÔÂ»þÂå¤Ë¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤Î¡ÖÀ¸»ºÀ²þÁ±¤ÎºÇÅ¬²ò¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
RPA¡¦AI¤Ê¤É¼«Æ°²½¥Äー¥ë¤Î³èÍÑ¤ò¥×¥í¤¬È¼Áö¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡ÖRobo Runner¡Ê¥í¥Ü¥é¥ó¥Êー¡Ë¡×¡¢¥°¥ëー¥×Îß·×700ËüÌ¾¤ÎDX¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬ÅÐÏ¿¤¹¤ë¡ÖDX Boost¡×Åù¡¢AI¡¦RPAÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÊñ³çÅª¤ÊDX¿ä¿Ê»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëPeaceful Morning³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Á°ÅÄ Íªµ®¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥¹¼çºÅ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ö¿Í¼êÉÔÂ»þÂå¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯À®Ä¹¤ÈÀ¸»ºÀ²þÁ±¤Î¼Â¸½¤È¤Ï¡©ROI¤ò¹â¤á¤ëAI³èÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òDX¤Î¥×¥í¤¬²òÀâ¡×¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ï¡¢ËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤äºÎÍÑÆñ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢AI¤ò¡ÈÂåÂØ¼êÃÊ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¿·¤¿¤ÊÏ«ÎÏ¡É¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÅê»ñÂÐ¸ú²Ì¡ÊROI¡Ë¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤È¼ÂÁ©¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ï¿½¹þ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü»²²Ã¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤â¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://pc-crowdworksconsulting.studio.site/workshop/260217?utm_medium=PMpr
¢£ ³«ºÅÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤äºÎÍÑÆñ¤Ï°ì»þÅª¤Ê²ÝÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹½Â¤Åª¤Ê·Ð±Ä¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Í¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¶ÈÌ³¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¡×
¡ÖºÎÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤éÀ®Ä¹¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬¾ïÂÖ²½¤¹¤ëÃæ¡¢¿Í¼ê¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿¶ÈÌ³¥â¥Ç¥ë¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î°Ý»ý¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢À¸À®AI¤ä¼«Æ°²½µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢AI¤ò¶ÈÌ³¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤àÁªÂò»è¤ÏµÞÂ®¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢
- ¤É¤³¤«¤éÃå¼ê¤¹¤Ù¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤
- ¼«¼Ò¤ËºÇÅ¬¤ÊDX¤Î¿Ê¤áÊý¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤
- Ã±¤Ê¤ë¥Äー¥ëÆ³Æþ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤«¤é¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤´ë¶È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢DX¿ä¿Ê¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ÂÌ³²È¤¬¡¢AI¤òÁÈ¿¥¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¡Ö»ýÂ³Åª¤ÊÀ®²Ì¤òÀ¸¤àÂÎÀ©¡×¤ØÅ¾´¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¦¥§¥Ó¥Êー³µÍ×
¢¡¥¿¥¤¥È¥ë
¿Í¼êÉÔÂ»þÂå¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯À®Ä¹¤ÈÀ¸»ºÀ²þÁ±¤Î¼Â¸½¤È¤Ï¡©
ROI¤ò¹â¤á¤ëAI³èÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òDX¤Î¥×¥í¤¬²òÀâ
¢¡Æü»þ
2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë12:00～12:40
¢¨ÅöÆü12»þ¤Þ¤Ç¼õÉÕ
¢¡³«ºÅ·Á¼°
Zoom¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
¢¡»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
¢¡¼çºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥¹
¢£ ¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡¢µ¡²ñÂ»¼º¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë
- DX¤ÎÉ¬Í×À¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«¼Ò¤ËºÇÅ¬¤ÊDX¤ä¶ÈÌ³ºÇÅ¬²½¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
- Â°¿ÍÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¹½Â¤¡¦¶ÈÌ³¹½Â¤¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢ÆÃÄê¸Ä¿Í¤Ë°ÍÂ¸¤»¤ºÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ç°ÂÄêÅª¤ËÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹ÁÈ¿¥¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤
¢£ ÅÐÃÅ¼Ô
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥¹
DX»ö¶ÈËÜÉô ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô ¥°¥ëー¥×¥Þ¥Íー¥¸¥ãー ÅÚº´ ¹¸Ê¿
ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤ÓÆüËÜ¤ÎIT´ë¶È¤Ë¤Æ¡¢À½Â¤¶È¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤«¤é¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢M&A¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¤Þ¤ÇÉý¹¤¯·Ð¸³¡£¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ª¤è¤ÓÀïÎ¬ÎÎ°è¤ÎÎ¾ÉôÌç¤Ç³èÌö¡£¸½ºß¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥¹¤Ë¤Æ¿·µ¬»ö¶È´ë²è¤äDXÀïÎ¬ºöÄê»Ù±ç¤ò¿ä¿Ê¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡·Ð±Ä³Ø¡ÊMBA¡Ë½¤Î»¡£
Peaceful Morning³ô¼°²ñ¼Ò
¥·¥Ë¥¢DX¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È º¬¸µ ¹¨ÂÀ
¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¾å¾ì´ë¶È¤òÃ´ÅöÃæ¤ËRPA¤È½Ð²ñ¤¤¡¢RPA¶È³¦¤ØÅ¾¿È¡£RPA¡¦AIÀ½ÉÊ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸½¾ì¼çÆ³·¿DX¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂ¿¿ô¿ä¿Ê¡£¼ÂÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿AI³èÍÑ¤È¶ÈÌ³²þ³×»Ù±ç¤ò¶¯¤ß¤È¤¹¤ë¡£
¢£Peaceful Morning³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥¹¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Peaceful Morning³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖInnovation Engine ～À®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤ë～¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢RPA¡¦AI¡¦¥íー¥³ー¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¼«Æ°²½¡¦DX¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖBUSINESS HACK(https://rpahack.com/)¡×¡¢RPA/AI¿Íºà°éÀ®»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖRobo Runner(https://robo-runner.com/)¡×¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖDX Boost(https://dx-pro.net/boost/)¡×¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤òÊñ³çÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://peaceful-morning.com
Åö¼Ò¤Ï¡¢UiPath Training Partner Award of the Year¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
