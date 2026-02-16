¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¡È»ÅÁÈ¤ß¡É¤Ë¤¹¤ëÆþÌç¥·¥êー¥º
2026Ç¯2·î3Æü ¡¢ ³ô¼°²ñ¼Òmct¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Çòº¬±Ñ¾¼¡Ë¤Ï¡¢½ñÀÒ¡Ø¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ä¤µ¤·¤¤CX·Ð±Ä¤Î¶µ²Ê½ñ ¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¸«Ä¾¤·¡ÈÁª¤Ð¤ì¤ë²ñ¼Ò¡É¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ê»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø½ÐÈÇÉô¡Ë¤ò¸½¾ì¤ÎCX¼ÂÌ³¼Ô¸þ¤±¤ËÊ¿°×¤ËÀ°Íý¤·¤¿¡ØCX·Ð±Ä¥¹¥¿ー¥È¥¬¥¤¥É¡§¸½¾ì¤ÇÆ°¤¯CX¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ù¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://mctinc.jp/cxm/startguide(https://mctinc.jp/cxm/startguide)
¢£ ÇØ·Ê¡§CX¤¬¸½¾ì¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÝÂê
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¸ÜµÒÂÎ¸³¡ÊCX¡Ë¤Î½ÅÍ×À¤òÇ§¼±¤·¡¢NPSÂ¬Äê¤äCX²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸½¾ì¤«¤é¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö²¿¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¦¡Ö»Üºö¤ÏÁý¤¨¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¦¡ÖCX¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤¬Ã´¤¦¤Ù¤»Å»ö¡©¡×
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢CX¤¬Ã±¤Ê¤ë¡Ö»Üºö¤Î½¸¹ç¡×¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æº¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¹¥¿ー¥È¥¬¥¤¥É¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½¾ì²ÝÂê¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢CX¤òÍýÇ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¸½¾ì¤ÇÆ°¤¯»ÅÁÈ¤ß¡×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤È¼ÂÁõ¥×¥í¥»¥¹¤òÊ¿°×¤ËÀ°Íý¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥·¥êー¥º¹½À®¡ÊÁ´5²ó¡Ë
ËÜ¥¹¥¿ー¥È¥¬¥¤¥É¤Ï¡¢CX·Ð±Ä¤Î´ðÁÃ¤«¤éÁÈ¿¥¼ÂÁõ¤Þ¤Ç¤òÃÊ³¬Åª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè1²ó¡Û
¤Ê¤¼CX¤Ï¸½¾ì¤Ç»ß¤Þ¤ë¤Î¤« - ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤ÈËÜ¼Á¡ÊCX¤È¤Ï²¿¤«¡Ë
CX¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¸¶°ø¤ò¡Ö°Õ¼±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹½Â¤¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤·¡¢¸Ä¿Íµ»¤«¤éÁÈ¿¥Ç½ÎÏ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ÎÉ¬Í×À¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè2²ó¡Û
CX¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤Ï²¿¤« - ¸½¾ì¤Î¹ÔÆ°¤òÂ·¤¨¤ëÈ½ÃÇ´ð½à
ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ì¤ë¡ÖCX¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ÎÌò³ä¤È¡¢¤½¤ÎÁÈ¿¥Æâ¤Ç¤Î°é¤ÆÊý¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè3²ó¡Û
CX¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ðËÜ - °Õ¿ÞÅª¤ËÂÎ¸³¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È ¡ß ¥¸¥ãー¥ËーÆþÌç¡Ë
¸ÜµÒ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤È¥«¥¹¥¿¥Þー¥¸¥ãー¥Ëー¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¸³¤òÀß·×¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè4²ó¡Û
CX²þÁ±¤ÈROX - ÂÎ¸³¤ÎÀ®²Ì¤ò¤É¤¦²Ä»ë²½¤¹¤ë¤«
ROI¤Ç¤ÏÂª¤¨¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¸³²ÁÃÍ¡ÊROX¡Ë¤ÎÂª¤¨Êý¤È¡¢²þÁ±¥×¥í¥»¥¹¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè5²ó¡Û
CX¤òÁÈ¿¥OS¤Ë¤¹¤ë - ¸½¾ì¤Ç²ó¤êÂ³¤±¤ëCX·Ð±Ä¤Ø
CX·Ð±Ä¤¬ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ø¿»Æ©¤·Â³¤±¤ë¾õÂÖ¤ò¡ÖÁÈ¿¥OS¡×¤È¤·¤ÆÄêµÁ¤·¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤ËÉ¬Í×¤Ê5¤Ä¤ÎÎÏ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ½ñÀÒ¤È¤ÎÏ¢Æ°
ËÜ¥¬¥¤¥É¤Ï¡¢½ñÀÒ¡Ø¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ä¤µ¤·¤¤CX·Ð±Ä¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤ÇÄó¾§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö5¤Ä¤ÎÎÏ¡×¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ò´ðÈ×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.amazon.co.jp/dp/4382158664(https://www.amazon.co.jp/dp/4382158664)
½ñÀÒ¤¬CX¤Ë¤è¤ë´ë¶ÈÊÑ³×¤ò¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜ¥¹¥¿ー¥È¥¬¥¤¥É¤Ï¡Ö¸½¾ì¤ÇÆ°¤¯CX¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹Ê¤Ã¤¿¼ÂÁ©ÆþÌç¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÉ¼Ô¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤ÆËÜ¥¹¥¿ー¥È¥¬¥¤¥É¤ÇÁ´ÂÎÁü¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¾å¤Ç¡¢½ñÀÒ¤Ç¾ÜºÙ¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹
³ô¼°²ñ¼Òmct¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¬¥¤¥É¸ø³«¤Ë²Ã¤¨¡¢CX·Ð±Ä¤Î¼Â¹Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë°Ê²¼¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- CX·Ð±Ä¥×¥í¥°¥é¥à(https://mctinc.jp/cxexpo2024_content_top)
- CX·Ð±ÄÀ®½ÏÅÙ¿ÇÃÇ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×(https://mctinc.jp/cxm/cx-management-maturity-assessment-workshop)
- ¥ï¥ó¥¸¥ãー¥Ëー¥¹¥×¥ê¥ó¥È(https://mctinc.jp/one-journey-sprint)
- ¥µー¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°(https://mctinc.jp/servicebranding2025)
- CX Hub(https://mctinc.jp/cxhub)
¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëCX¤Î»ÅÁÈ¤ß²½¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤¬¸½¾ì¤ÇÆ°¤¤Ä¤Å¤±¤ëÎÏ¤ò°éÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Òmct¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Òmct¤Ï¡¢¿Í´ÖÃæ¿´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈCX·Ð±Ä¤ò¼´¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¸ÜµÒ²ÁÃÍÁÏÂ¤¤È»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¡¢CXÂ¬Äê¡¦²þÁ±¡¢ÁÈ¿¥ÊÑ³×¤Ê¤É¤ÎÎÎ°è¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¸½¾ì¤ÇÆ°¤¯CX¡×¤Î¼ÂÁõ¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
