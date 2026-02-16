¡ÚºÇÂç£µÆ¬¤Þ¤Ç°¦¸¤½ÉÇñÎÁ¶âÌµÎÁ¡ª¡Û°¦¸¤¤È¤Î¥ê¥¾ー¥ÈÂÚºß¤ò¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¡¦¤ªÆÀ¤Ë¡£ÉÙ»Î»³Ï¼¡¢¥Õ¥¸¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ê¥¾ー¥È¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡ÖÂ¿Æ¬»ô¤¤¥ªー¥ÊーÍÍ ±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«»Ï
¥Õ¥¸¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ê¥¾ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ã·Æ£°ì¶½¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖFUJI PREMIUM RESORT¡Ê¥Õ¥¸¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ê¥¾ー¥È¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖFOREST VILLAGE¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡Ë¡×¤Ï¡¢Â¿Æ¬»ô¤¤¤Î»ô¤¤¼çÍÍ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÂ¿Æ¬»ô¤¤¥ªー¥ÊーÍÍ ±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤´ÂÚºßÃæ¤Î¥´¥ë¥Õ¤ä´Ñ¸÷¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ê¤É¤ÎºÝ¡¢ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°¦¸¤¤ò¤ªÍÂ¤«¤ê¤¹¤ë¥É¥Ã¥°¥·¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿Æ¬»ô¤¤¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÆÃÊÌÎÁ¶â¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Â¿Æ¬»ô¤¤¥ªー¥ÊーÍÍ±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó(https://fuji-premium-resort.jp/pdf/2026_dog_cp.pdf)¡¡³µÍ×
ÂÚºßÃæ¡¢¥´¥ë¥Õ¤ä´Ñ¸÷¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ê¤É¤ÎºÝ¤Ë»ô¤¤¼çÍÍ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÀìÌç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°¦¸¤¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÍÂ¤«¤êÃæ¤Ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡ö½ÉÇñ¼ÔÍÍ¸ÂÄê
´ü´Ö¡§2026Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç
ÆÃÊÌÎÁ¶â¡§3Æ¬ÌÜ°Ê¹ß¤ÎÎÁ¶â¡¢1Æ¬¤Ë¤Ä¤1»þ´Ö1,000±ß¡Ê²¿»þ´Ö¤Ç¤â¡Ë
ÄÌ¾ïÎÁ¶â¡§1Æ¬ÌÜ¡¦2Æ¬ÌÜ¤ÎÎÁ¶â¡¢¾®·¿¸¤ 1»þ´Ö2,200±ß¡¢Âç·¿¸¤ 1»þ´Ö3,300±ß
ÍøÍÑ¥·ー¥ó¡§½ÉÇñÃæ¤Î¥¨¥¹¥Æ¤´ÍøÍÑ»þ¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢¼þÊÕ´Ñ¸÷¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ê¤É¤ÎºÝ
¢£¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:30～16:30¡Ê»þ´Ö³°¤ÏÍ×Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ë
Í½ÌóÊýË¡¡§¤´ÍøÍÑ´õË¾Æü¤Î2ÆüÁ°¤Î17»þ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0555-73-1168¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö 10:00～17:00¡Ë
¥Õ¥¸¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ê¥¾ー¥È¤ª¤è¤Ó¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Ç¤Ï¡¢°¦¸¤¤È¤Î²÷Å¬¤Ê¤´Î¹¹Ô¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹ÂÎÀ©¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¤ÎÄ¾ÀÜÍ½Ìó¤ÎÆÃÅµ¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£°¦¸¤½ÉÇñÎÁ¶â
¸ø¼°HP¤«¤é¤Î¤´Í½Ìó(https://www.489pro-x.com/ja/fmpr/forestvillage/planlist/)¤Ê¤é¡¢ºÇÂç£µÆ¬¡Ê¤¦¤ÁÂç·¿¸¤¤Ï£³Æ¬¤Þ¤Ç¡Ë°¦¸¤½ÉÇñÎÁ¶âÌµÎÁ¡ª
¸ø¼°HP¤«¤é¤Î¤´Í½Ìó°Ê³°¤Î¾ì¹ç¡¢°Ê²¼¤Î°¦¸¤½ÉÇñÎÁ¶â¤òÅ¬ÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ·¿¡¦¾®·¿¸¤2,200±ßÂç·¿¸¤¡ÊÂÎ½Å25kg°Ê¾å¡Ë3,300±ß
¢¨1¼¼¤Î½ÉÇñ²ÄÇ½Æ¬¿ô¤Ï¾å¸Â5Æ¬¤Þ¤Ç¡Ê¤¦¤ÁÂç·¿¸¤¤Ï3Æ¬¤Þ¤Ç¡Ë¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¤Î¤´Í½ÌóÆÃÅµ
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤ÇÄ¾ÀÜ¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¸ÂÄê(https://www.489pro-x.com/ja/fmpr/forestvillage/planlist/)
°¦¸¤½ÉÇñÎÁ¶â¤¬ÌµÎÁ¡ÊºÇÂç5Æ¬¤Þ¤Ç¡Ë¤µ¤é¤Ë¡¢½ÉÇñÎÁ¶â¤¬10%OFF
¡ÊÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¡Ë
¥Õ¥¸¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ê¥¾ー¥È¤¬°¦¸¤²È¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë£·¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÚºß¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
°¦¤¹¤ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëºÇ¹â¤ÎÎ¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢Åö¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤ÏÉÙ»Î»³°ì¹çÌÜ¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥É¥Ã¥°¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤ÊÀßÈ÷¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÅ·µ¤¤¬ÎÉ¤±¤ì¤ÐÉÙ»Î»³¤òÎ×¤á¤ëÅ·Á³¼Ç¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç°¦¸¤¤È»×¤¤¤Ã¤¤êÁö¤ê²ó¤ê¡¢Å·¸õ¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÍ·¤Ù¤ë²°Æâ¡¦²°³°¥É¥Ã¥°¥é¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊÅ´ÈÄ¾Æ¤¥Ç¥£¥Êー¤ò°¦¸¤¤È¶¦¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¡¢¤½¤·¤Æ»ô¤¤¼çÍÍ¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¿·¤·¤¤Î¹¤Î·Á¡¢¥É¥Ã¥°¥·¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Þ¤Ç¡£°¦¸¤¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê¤Ö¤é¤Ç¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë½¼¼Â¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤È¡¢60Ê¿Êý¥áー¥È¥ë °Ê¾å¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿µÒ¼¼¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ê¥ê¥¾ー¥È¥¹¥Æ¥¤¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ì°¦¸¤¤È¤ÎÂÚºß¤òºÌ¤ë7¤Ä¤Î½¼¼Â¥µー¥Ó¥¹¡Í
£±¡¢ÉÙ»Î»³¤Î¸«¤¨¤ë¹¾ì
1ËüÄÚ¤ÎÅ·Á³¼Ç¹¾ì¤Ç°¦¸¤¤È»×¤¤¤Ã¤¤êÁö¤í¤¦¡£
£²¡¢¥¤¥ó¥É¥¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¡§½ë¤¤Æü¤â±«¤ÎÆü¤âÀã¤ÎÆü¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£³¡¢²°³°¥É¥Ã¥°¥é¥ó¡§¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£ÉÕ¤¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ò´°È÷¡£
ÉÙ»Î»³¤Î¸«¤¨¤ë¹¾ì
¥¤¥ó¥É¥¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó
²°³°¥É¥Ã¥°¥é¥ó
£´¡¢°¦¸¤¤ÈËÜ³ÊÅª¤ÊÅ´ÈÄ¾Æ¤¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¤ò°ì½ï¤Ë´®Ç½¡§°¦¸¤¿©°é»Î¹Í°Æ¤Î°¦¸¤¤´¤Ï¤ó¤â»°¼ïÎà¤¢¤êÂç¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
£µ¡¢°¦¸¤¤È¤ÎµÇ°Æü¤Ë¤Ï¤ª½Ë¤¤¥×¥ìー¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ
Â¿Æ¬¡¢Âç·¿¸¤Æ±È¼¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¸Ä¼¼¤Î¤´ÍÑ°Õ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£(¤´´õË¾¤ÎÊý¤ÏÅöÆü¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ¤Ë¤ª¿½¤·ÉÕ¤±²¼¤µ¤¤¡£)
»³Íü»º¤Î¼¯¤ä¥À¥Á¥ç¥¦¤ò»È¤Ã¤¿¥¨¥·¥«¥ë¤Ê¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤´¤Ï¤ó¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³
ÊÆÊ´¤ò»È¤Ã¤¿¥Ðー¥¹¥Çー¥×¥ìー¥È
£¶¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿µÒ¼¼¤È½¼¼Â¤Î¥É¥Ã¥°¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡§µÒ¼¼¤Ï¤É¤ÎÉô²°¤â60Ê¿Êý¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤È¹¤¯¡¢¼ê¤Ö¤é¤Ç¤âÍè¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥É¥Ã¥°¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤¥ì¥·ー¥È¡¢¥³¥í¥³¥í¥¯¥êー¥Êー¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¢¾Ã½ºÞ¡¢ÂÀö¤¤ÍÑÀöÌÌ´ï¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¡¢Â¤Õ¤¥¿¥ª¥ë¡¢¥Õー¥É¥Ü¥¦¥ë¡¢¤ª¤ä¤Ä¡¢¤ª»¶Êâ¥Ð¥Ã¥°¡¢¤ª»¶ÊâÍÑ¥È¥¤¥ì½èÍýÂÞ
°¦¸¤ÍÑ¥±ー¥¸¡¢°¦¸¤ÍÑ¤ÎÌÚÀ½¥Ù¥Ã¥É´°È÷
£·¡¢¥É¥Ã¥°¥·¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ò´°È÷¡§°¦¸¤²È¤Ë¿·¤·¤¤Î¹¹Ô¤ÎÄó°Æ¤È¤·¤Æ¡¢ÂÚºßÃæ¡¢¥´¥ë¥Õ¤ä¥¨¥¹¥Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ê¤É¤ÎºÝ¤Ë»ô¤¤¼çÍÍ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ°¦¸¤¤ò¤ªÀ¤ÏÃ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤¬½¼¼Â¡£Í»ñ³Ê¤Î¥É¥Ã¥°¥È¥ìー¥Êー¤¬¡¢¤ª»¶Êâ¤ò¾å¼ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢ÌµÂÌËÊ¤¨¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¡¢¼Ò²ñÀ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ê¤É¡¢»ô¤¤¼çÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥Ã¥°¥·¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¡ÖFOREST ¥ï¥ó¥Ö¥ì¥¤¥æ¡×¤Ï¥Û¥Æ¥ëÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ê°Â¿´¡£
ÃÎ°éÍ·¤Ó¡¢ÊõÃµ¤·¡¢¥Üー¥ëÍ·¤Ó¡¢¤Ê¤É¤½¤Î»Ò¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
◼︎¥Õ¥¸¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ê¥¾ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò
◼︎¹ÊóÃ´Åö¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ß¥Ë¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¼¼¡¡ÉÙ»Î
◼︎¢©401-0302 »³Íü¸©ÆîÅÔÎ±·´ÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÄ®¾®Î©7139-1
◼︎TEL: 0555-73-1168
◼︎Email: fuji@fuji-premium-resort.jp