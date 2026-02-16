¥í¥¨¥Ù 2026½Õ²Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¸ø³«¡Ã¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥Ã¥³¥íー¤È¥é¥¶¥í¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ýー¥º¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡£¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥Ã¥³¥íー¤È¥é¥¶¥í¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼ê¤¬¤±¤¿¥í¥¨¥Ù¤Î2026½Õ²Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤Î¥Ç¥Ó¥åー¥·¥çー¤Î¥Æ¥£ー¥¶ー¥¤¥áー¥¸¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¥³ー¥É¤ò¡¢»ë³ÐÅª¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤Ï°ú¤Â³¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Á¥§¥È¥ê¥Ã¥È¤¬Ã´Åö¡£±é·à¡¦±Ç²è³¦¤Î¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤ì¤é¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Èºî²ÈÀ¡¢¤½¤·¤Æ¿ÈÂÎÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò·Ý½Ñ¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤ëÎÏ¤¬¡¢¥í¥¨¥Ù¤ÎÀº¿À¤È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î´î¤Ó¤¢¤Õ¤ì¤ëÀº¿À¤ÎÁÐÊý¤òÉ½¸½¤·¡¢¥»¥¯¥·ー¤«¤ÄÃÎÅª¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÆùÂÎÅª¤Êµ¤ÇÛ¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¥³¥óÅª¤Ê¿ÈÂÎÀ¡¢Éþ¤È¿ÈÂÎ¤¬·ë¤Ö´Ø·¸¡¢È©¤È¥ì¥¶ー¤Î¼Á´¶¡£¤½¤ì¤é¤Ï¼Ì¿¿¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤ËÇ÷¤ê¡¢ÂÀÍÛ¤¬Ç»¤¤±Æ¤òÍî¤È¤¹ÇòÃë¤äÌë¤Î²°³°¤ÇºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£Ç®°µÃå¤µ¤ì¤¿¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤Ë´±Ç½Åª¤Ç¡¢¥·¥å¥ì¥Ã¥É²Ã¹©¤Î¥ì¥¶ー¥¸ー¥ó¥º¤Ë¤ÏÁÇºàËÜÍè¤Î¿¨³ÐÀ¤¬¤á¤¶¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥ì¥¤¥äー¥É¥ì¥¹¤ä¡¢ÂÎ¤Ë±è¤Ã¤ÆÌµÂ¤ºî¤Ë¥É¥ìー¥×¤µ¤»¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¤Ï¡¢À¸Ì¿ÎÏ¤¬¤¦¤´¤á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÅÊª¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥é¥¦¥Áー¤Ê¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î¥¢¥Þ¥½¥Ê180¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¥«¥éー¤Î¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¡¢¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥¢¥·¥åー¥º¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¨¥ß¥êー ¥Ñ¥ó¥×¥¹¤Ï¡¢¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¤Î¥¨¥í¥Æ¥£¥·¥º¥à¤òÂÓ¤Ó¡¢¤½¤ÎÊª¼ÁÀ¤ÏÍ¶ÏÇÅª¤Ç¤¹¡£·úÃÛÊª¤ä»£±Æ¥»¥Ã¥È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ß¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÁ´ÂÎ¤Ë¥â¥À¥Ë¥¹¥ÈÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¤¥áー¥¸·²¤ò¥æ¥Ëー¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥§¥Ã¥È¤µ¡×¡£È©¤Î¾å¤äÇØ·Ê¤Ç¼¨º¶¤µ¤ì¤ë¿å¤ä³¤¤Îµ¤ÇÛ¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ËÑÛ¤È¤·¤¿¤¢¤Ç¤ä¤«¤µ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ß¥êー ¥Ñ¥ó¥×¥¹ \146,300
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¤»ë³Ð¸À¸ì¤òÃÛ¤¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¼«¿®¤ËËþ¤Á¤Æ¡¢Í·¤Ó¿´¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÀÍÛ¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢³ÚÅ·Åª¡£¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¥í¥¨¥Ù¤é¤·¤µ¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ë¼ï¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹――´î¤Ó¡¢´±Ç½¡¢¸½ÂåÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¤½¤ì¤é¤Ï°Õ¿ÞÅª¤È¤¤¤¦¤è¤êËÜÇ½Åª¤Ë½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥Ã¥³¥íー¤È¥é¥¶¥í¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
¾ÜºÙ¤Ïloewe.com(https://www.loewe.com/jpn/ja/pd/stories-collection/ss26-collection-campaign.html)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2026½Õ²Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÅ¹Æ¬¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¥í¥¨¥Ù¤Îµ¨´©»ï¤ÎºÇ¿·¹æ¤ÇÆÃ½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÅ¹ÊÞ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2026½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È \1,537,800
¥È¥é¥¦¥¶ー¥º \939,400
¥É¥ìー¥×¥É ¥»ー¥¿ー \174,900
¥É¥ìー¥×¥É ¥»ー¥¿ー \174,900
°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û1³¬ ¥¶¡¦¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢2026½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥í¥¨¥Ù180¼þÇ¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿·ºî¡Ö¥¢¥Þ¥½¥Ê180¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¦¥§¥¢¡¢¥·¥åー¥º¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÀè¶î¤±¤ÆÅ¸³«¡£¥í¥¨¥ÙÅÁÅý¤Î¥¹¥¨ー¥É¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥ª¥í¡¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥«¥éー¤Î¥¢¥Þ¥½¥Ê180¤âÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥í¥¨¥ÙÅÁÅý¤Î¥¹¥¨ー¥É¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥ª¥í¡¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥«¥éー¤Î¡Ö¥¢¥Þ¥½¥Ê180 ¥¹¥âー¥ë¡× \639,100
#LOEWE
#LOEWESS26
¼Ì¿¿²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¿¥ê¥¢¡¦¥Á¥§¥È¥ê¥Ã¥È
¥¿¥ê¥¢¡¦¥Á¥§¥È¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¿ÆÌ©¤µ¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÄÉµá¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¢ー¥È¡¦¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤Ç¤¹¡£2004Ç¯¤Ë¥·¥«¥´Èþ½Ñ´ÛÉíÂ°Èþ½ÑÂç³Ø¤ÇBFA¤ò¡¢2008Ç¯¤Ë¥íー¥É¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥¹¥¯ー¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¼Ì¿¿¤ÎMFA¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼èÆÀ¡£¸½ºß¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¥Ìー¥É¥Ýー¥È¥ìー¥È¤äÀÅÊª¼Ì¿¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»äÅª¤Ê½Ö´Ö¤È±é½Ð¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Î¶³¦Àþ¤òÛ£Ëæ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆÈ¼«¤ÎºîÉÊ·²¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËKolnischer Kunstverein¡Ê¥±¥ë¥ó¡Ë¡¢Sies + Hoke¡Ê¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¡Ë¡¢Kaufmann Repetto¡Ê¥ß¥é¥Î¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ê¤É¤Ç¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Û¥¤¥Ã¥È¥ËーÈþ½Ñ´Û¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥«¥¦¥ó¥Æ¥£Èþ½Ñ´Û¤Î¥Ñー¥Þ¥Í¥ó¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËºîÉÊ¤¬¼ýÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ü¥¦¡¦¥¬¥É¥¹¥É¥ó
¼ç±é½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥¢ー¥í¥ó¡¦¥Ýー¥ë¤È¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥È¥ì¥ó¥Ö¥ì¥¤¤È¶¦±é¤·¤¿¡ÔThe Night House¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Õ¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ü¥¦¡¦¥¬¥É¥¹¥É¥ó¡£¸½ºß¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ô»àÎî´Û¡¡ºÇ¸å¤Îµ·¼°¡Õ¤Ç¤Ï¼ç±é¤Î¤Ò¤È¤ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½Õ¤Ë¤Ï¡¢BritBox¤Î¥·¥êー¥º¡ÔA Taste for Murder¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Õ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡ÔThe Scurry¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Õ¤Ë¤â½Ð±éÍ½Äê¤Ç¤¹¡£±Ç²è½Ð±éºî¤Ë¤Ï¡¢¥È¥à¡¦¥Ï¥ó¥¯¥¹¼ç±é¤Î¥½¥ËーºîÉÊ¡ÔHere »þ¤ò±Û¤¨¤Æ¡Õ¡¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥±¥é¥ó¤È¶¦±é¤·¤¿¥¢¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Ã¥«ー´ÆÆÄºî¡ÔThe Critic¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Õ¡¢BIFA¡Ê±Ñ¹ñ¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È±Ç²è¾Þ¡Ë¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡ÔCensor¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Õ¡¢¥ê¥¹¥Ù¥Ã¥È¤Î¾¯½÷»þÂå¤ò±é¤¸¤¿¡ÔÃØéá¤ÎÁã¤òÊ§¤¦½÷¡Õ¡¢¥¸¥ó¤Î¾¯½÷»þÂå¤ò±é¤¸¤¿¡Ô¥íー¥°¡¦¥ï¥ó¡¿¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡¦¥¹¥Èー¥êー¡Õ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó½Ð±éºî¤Ë¤Ï¡¢¥æ¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¯¥ì¥¬ー¤È¶¦±é¤·¤¿Paramount+¡¿Showtime¤Î¥ß¥Ë¥·¥êー¥º¡Ô¥â¥¹¥¯¥ï¤ÎÇì¼ß¡Õ¡¢¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È²¦½÷¤Î¾¯½÷»þÂå¤ò±é¤¸¤¿Netflix¡Ô¥¶¡¦¥¯¥é¥¦¥ó¡Õ¡¢Netflix¥É¥é¥Þ¡ÔÎ¢ÀÚ¤ê¤Î±Æ¡Õ¡¢HBO¤Î¡Ô¥¶¡¦¥Ù¥¤¥Óー¡¿Å·¤«¤é¼ø¤«¤ê¤·¶²ÉÝ¡Õ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§¥ó¡¦¥É¥¥ー¥ê¥ó
¥í¥¨¥Ù¤Î¥Ö¥é¥ó¥É ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ÇÃæ¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥Á¥§¥ó¡¦¥É¥¥ー¥ê¥ó¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ô¤Ò¤À¤ê¤ß¤ß¡Õ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Âè24²ó¾å³¤±Ç²èÈãÉ¾²È¶¨²ñ¾Þ¤ÇºÇÍ¥½¨¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡ÔÄ¹·îµ±ÅÁ～°¦¤ÈµßÀ¤¤ÎÎØ²ö～ ¡Õ¤Ç¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ÔÂçÌ´µ¢Î¥～ÌÀ¤«¤»¤ÌÁÛ¤¤¡¢½ÉÌ¿¤Î¼ë～¡Õ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤áÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ô´ç²ó»þ～µ®½÷¤ÎÍÀ¤ì～¡Õ¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¡¢¹â»ëÄ°Î¨¤È¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê±éµ»¤òËá¤Â³¤±¡¢°õ¾ÝÅª¤Çµ²±¤Ë»Ä¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡²óºî¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ô翘Á¿¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Õ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥é¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¥È¥ó
¥í¥¨¥Ù¤Î¥Ö¥é¥ó¥É ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÇÐÍ¥¥¢¥¤¥é¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËNetflix¤Î¥Ò¥Ã¥È¥·¥êー¥º¡Ô¥¯¥¤ー¥ó¥º¡¦¥®¥ã¥ó¥Ó¥Ã¥È¡Õ¤Ç¼ç¿Í¸ø¥Ù¥¹¤Î¾¯½÷»þÂå¤ò±é¤¸¡¢¤½¤Î³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¿·ºî¡ÔThe Carpenter¡Çs Son¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Õ¤Ç¤Ï¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥±¥¤¥¸¡¢FKA¥Ä¥¤¥Ã¥°¥¹¡¢¥Î¥¢¡¦¥¸¥åー¥×¤È¶¦±é¤·¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ú¥Ã¥·¥§´ÆÆÄ¤Î¥Û¥éー±Ç²è¡ÔVisitation¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Õ¤Ç¤Ï¼ç±é¥Þ¥ê¥¢¤òÌ³¤á¡¢¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥¯¥Ã¥¯¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥ì¥¤¡¢¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤È¶¦±é¡£¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¥íー¥êー´ÆÆÄ¤ÎBBC¥É¥é¥Þ¡ÔLife After Life¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Õ¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¥¢ー¥·¥å¥é¤Î¾¯½÷»þÂå¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥º¡¦¥éー¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¥¸¥ã¥ó¥Ì¡¦¥À¥ë¥¯Ìò¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥ê¥¢¡¦¥é¥¤¥Àー
¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¿¥ê¥¢¡¦¥é¥¤¥Àー¤Ï¡¢13ºÐ¤Ç¡Ô¥Þ¥Á¥ë¥À¡¦¥¶¡¦¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Õ¤Ë½Ð±é¤·¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è½Ð±éºî¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¶¡¦¥Ò¥Ã¥È¥Þ¥ó´ÆÆÄ¡Ô17ºÐ¤ÎÆ·¤Ë±Ç¤ëÀ¤³¦¡Õ¡¢¥·¥çー¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥¹¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º´ÆÆÄ¡Ô¥¹¥¤ー¥È¡¦¥¤ー¥¹¥È¡¡ÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥ê¥ê¥¢¥ó¡Õ¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°´ÆÆÄ¡Ô¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥Èー¥êー¡Õ¡¢¥¤ー¥µ¥ó¡¦¥³ー¥¨¥ó´ÆÆÄ¡ÔHoney Don¡Çt¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Õ¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡ー¡¦¥±¥¤¥Æ¥£¥ó¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¡Ô¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¹¥ï¥Ã¥×¡Õ¡¢¥Þ¥ê¥¢¥Þ¡¦¥Ç¥£¥¢¥í´ÆÆÄ¡Ô¥Þ¥¹¥¿ー ～¸«¤¨¤Ê¤¤Å¨～¡Õ¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ëー¥¦¥§¥ó´ÆÆÄ¡Ô½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤È¡¢¤½¤Î´Ö¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Õ¡¢¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥®¥ì¥¹¥Ôー´ÆÆÄ¡Ô¥À¥à¡¦¥Þ¥Íー ¥¦¥©ー¥ë³¹¤òÁÀ¤¨¡ª¡Õ¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Í¥¤¥Ô¥¢¡¦¥í¥Ðー¥È¥½¥ó´ÆÆÄ¡ÔJOIKA Èþ¤È¶¸µ¤¤Î¥Ð¥ì¥êー¥Ê¡Õ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥ー¡¦¥·¥ç¥¦´ÆÆÄ¡ÔFour Kids Walk into a Bank¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Õ¡¢¥í¥Ö¡¦¥Ðー¥Í¥Ã¥È´ÆÆÄ¡ÔIn Memoriam¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Õ¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥¬ー¥È´ÆÆÄ¡ÔLittle Death¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Õ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñー¥¯¥¢¥Ù¥Ë¥åー¡¦¥¢ー¥â¥êー¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥Í¡¦¥¤¥à¥Û¥Õ¤Î¡ÔDOOM¡Õ¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥·¥¢¥¿ー¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿¥ê¥ê¥¢¥Ê¡¦¥Ñ¥Ç¥£ー¥é¡¢¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥Á¥ã¥Ö¥¥ó¡¢¥¹¥Æ¥Õ¡¦¥Ýー¥ë¤Ë¤è¤ë¡ÔHow To Defend Yourself¡Õ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥¤¥¹¡¦¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¡¢¥Ç¥ë¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¡¦¥®¥ã¥Ã¥×¡¢The Hellp¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â´ÆÆÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥¥¥ëー¡¦¥¦¥£¥Æ¥«ー
¥È¥¥¥ëー¡¦¥¦¥£¥Æ¥«ー¤Ï¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¤Î¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡£¥¢¥é¥ËÌò¤ò±é¤¸¤¿HBO¤ÎÀÄ½Õ¥³¥á¥Ç¥£¡ÔI Love LA¡Õ¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥·ー¥º¥ó2¤ÎÀ©ºî¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢Epix¤Î¡Ô¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡ー¥¶ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ïー¥ì¥à¡Õ¤Ç¥µ¥ó¥É¥éÌò¤ò±é¤¸¤¿¤Û¤«¡¢¥Ïー¥â¥Ëー¡¦¥³¥ê¥ó´ÆÆÄ¤Î¥«¥ë¥ÈÅª¿Íµ¤ºî¤ÎÂ³ÊÔ¡ÔSpring Breakers: Salvation Mountain¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Õ¤Ë¤â½Ð±éÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯Âç³Ø¤Ç±Ç²è¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³Ø¤ÓÂ´¶È¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹½Ð¿È¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥¨¥Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1846Ç¯¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥í¥¨¥Ù¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¸½ºß¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥Ã¥³¥íー¤È¥é¥¶¥í¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö ¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·Ý½ÑÅª´¶À¤È¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¤òÀºÌ©¤ËÃµµá¤¹¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¥í¥¨¥Ù¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥×¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢ÃÎÅª¤ÇÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¡¢ÂçÃÀ¤Ç¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥ì¥¶ー¤Ë¤ª¤±¤ëÂî±Û¤·¤¿ÀìÌçÀ¤òÃµµá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¥¨¥Ù¤Î¥³¥¢¤È¤Ê¤ë´¶À¤ò¿·¤¿¤ËÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£
