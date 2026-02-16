¥ê¥¼¡¦¥Ø¥ë¥¨¥¹¥¿(VTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×½êÂ°)¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿ÍÆÍÇË¡ª
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄ³ÑÎ¦¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVTuber / ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Ï¡¢½êÂ°¥é¥¤¥Ðー¡Ö¥ê¥¼¡¦¥Ø¥ë¥¨¥¹¥¿¡×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿ÍÆÍÇË¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ê¥¼¡¦¥Ø¥ë¥¨¥¹¥¿¡×YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿ÍÆÍÇË¡ª
2026Ç¯2·î16Æü(·î)¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVTuber / ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×½êÂ°¤Î¥é¥¤¥Ðー¡Ö¥ê¥¼¡¦¥Ø¥ë¥¨¥¹¥¿¡×¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
2019Ç¯3·î22Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢YouTube¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¥²ー¥à¤Ê¤É¤ÎÇÛ¿®³èÆ°¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥Ðー³Ú¶Ê¤ä²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿Æ°²èÅê¹Æ¤Ê¤É¡¢Â¿·ÝÂ¿ºÍ¤Ê¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¡¦¥«¥È¥êー¥Ê¡¢Øü°ç¤È¤³¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤µ¤ó¤Ð¤«¡×¤Ë¤ÆÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢2024Ç¯12·î6Æü(¶â)¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤ó¤Ð¤« 5th Anniversary LIVE ～£³¡ª»²¡ªSUN¡ª～¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
º£¸å¤âÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´»Ù±ç¡¦¤´À¼±ç¤ò¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢§µÇ°Æ°²è
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=s0AjAHKWrLs ]
¥ê¥¼¡¦¥Ø¥ë¥¨¥¹¥¿¤«¤é¤ÎÄ¾É®¥³¥á¥ó¥È
¥ê¥¼¡¦¥Ø¥ë¥¨¥¹¥¿ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥Ø¥ë¥¨¥¹¥¿²¦¹ñ¤ÎÂèÆó¹Ä½÷¡£
Ê¸ÉðÎ¾Æ»³Ø±à¼çÀÊ¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÃ¯¤Ë¤Ç¤âÍ¥¤·¤¯¤«¤Ê¤ê¤Î¿ÍË¾¤¬¤¢¤ë¡£
²¦°Ì·Ñ¾µ¤Î»ñ³Ê¼Ô¤È¤·¤ÆÆü¡¹ÃÃÏ£¤ä¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¥ê¥¼¡¦¥Ø¥ë¥¨¥¹¥¿ ½Ð±éºîÉÊ¾ðÊó
¡Ú¤µ¤ó¤Ð¤« 5th Anniversary LIVE ～£³¡ª»²¡ªSUN¡ª～[Blu-ray]¡Û
2024Ç¯12·î6Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¤µ¤ó¤Ð¤« 5th Anniversary LIVE ～3¡ª»²¡ªSUN¡ª～¡Ù¤¬Blu-ray¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª
¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ðー¤òÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤ë¥é¥¤¥Ðー¥«¥á¥é¤«¤é¸·Áª¤·¤¿3¶Ê¤È¡¢"¤µ¤ó¤Ð¤«Âç¹¥¤"ÂåÉ½¥²¥¹¥È¥é¥¤¥Ðー¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥êー¤â¼ýÏ¿¡£
¹¹¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Ð¤«1¼þÇ¯3DÇÛ¿®¤Ë¤Æ¥¢¥ó¥¸¥å¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¤¢¤ÎÇ¯É½¤¬¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö¤µ¤ó¤Ð¤«Ç¯É½2024ver.¡×¤òÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉõÆþ¡ª
¡¡
3¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬À¹¤êÂô»³¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¡¡
¡Ú²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿Æ°²è¡Û
2026Ç¯2·î14Æü¸ø³«
AiScReam - °¦(¥Ïー¥È)¥¹¥¯¥ê～¥à¡ª covered by ¥ê¥¼¡¦¥Ø¥ë¥¨¥¹¥¿¡ßØü°ç¤È¤³¡ß¥¢¥ó¥¸¥å¡¦¥«¥È¥êー¥Ê¡Ú¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡Û
¡¡
