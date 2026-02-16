¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬½é¤Î»ë»¡ÍèÆü¡¢ÆÃÄêµ»Ç½¿Íºà¤Î»ö¶È³èÆ°¤ò¹â¤¯É¾²Á¡Ö¥¢¥×¥Æ¥£¥°¥íー¥Ð¥ë¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù±ç¡×
¼«Æ°¼Ö¶È³¦¸þ¤±¤ËÆÃÄêµ»Ç½¿Íºà¤Î¾Ò²ð¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥×¥Æ¥£¥°¥íー¥Ð¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°æÅÄ½¨ÌÀ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë～14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè23²ó ¹ñºÝ¥ªー¥È¥¢¥Õ¥¿ー¥Þー¥±¥Ã¥ÈEXPO 2026¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤«¤éÏ«Æ¯¾Ê¤Ê¤ÉÀ¯ÉÜ»ë»¡ÃÄ¤¬½éÍèÆü¤·¤ÆÇä¥Öー¥¹¤òË¬¤ì¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶È³èÆ°¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥×¥Æ¥£¥°¥íー¥Ð¥ë½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤Ç¤ÎÍÍ»Ò
¡Êº¸¤«¤é¡Ë
¥é¥ó¥×¥ó½£¾ðÊóÄÌ¿®¶É ¥¨¥Ç¥£¡¦¥µ¥×¥È¥é¡¦¥¦¥ó¥¶¥¤¥ê¡¦¥·¥å¥¯¥ê»á
¥é¥ó¥×¥ó½£¶µ°é¶É ¥Þ¥ë¥µ¥ó»á
¥é¥ó¥×¥ó½£ÉûÃÎ»ö ¥¢¥º¥ï¥ë¡¦¥Ï¥Ç¥£¡¦¥ï¥Ò¥É¥¥¥ó»á
Åö¼Ò¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Ë¡¿ÍÂåÉ½
Ï«Æ¯¾Ê ¥é¥ó¥×¥ó¸©·Ù»¡ËÜÉôÄ¹´± ¥à¥ê¥¢¡¦¥Ì¥°¥é¥Ï»á
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñ±Ä¶ä¹Ô »ÙÅ¹Ä¹
»ë»¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ãÏ«Æ¯¾Ê ¥é¥ó¥×¥ó½£·Ù»¡ËÜÉôÄ¹´±¡ä
¥à¥ê¥¢¡¦¥Ì¥°¥é¥Ï»á
¥¢¥×¥Æ¥£¥°¥íー¥Ð¥ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÄêµ»Ç½¿Íºà¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿¦Ì³¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¿ë¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï«Æ¯ºÒ³²ÊÝ¸±¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼ïÊÝ¸±À©ÅÙ¤ä½ô¼êÅö¤Ê¤É¡¢µ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¯¸¢Íø¤¬½½Ê¬¤ËÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î»ë»¡¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¯¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÆÃÄêµ»Ç½¿Íºà¤¬ÎÉ¹¥¤Ê´Ä¶¤Î¤â¤È¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÄ¾ÀÜ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ´ë¶È¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î½¢Ï«¤ò´õË¾¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÌ±¤ÎÌ´¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¢¥×¥Æ¥£¥°¥íー¥Ð¥ë¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°¤Ç¶ÐÌ³¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÆÃÄêµ»Ç½¿Íºà¤¬º¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥é¥ó¥×¥ó½£ÉûÃÎ»ö¡ä
¥¢¥º¥ï¥ë¡¦¥Ï¥Ç¥£¡¦¥ï¥Ò¥É¥¥¥ó»á
¥¢¥×¥Æ¥£¥°¥íー¥Ð¥ë¤òË¬Ìä¤·¡¢ÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÆÃÄêµ»Ç½¿Íºà¤ÎÍÍ»Ò¤òÄ¾ÀÜÇÒ¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄêµ»Ç½¿Íºà¤Î¤¿¤á¤ËÎÉ¤¤¼õ¤±Æþ¤ì´ë¶È¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¯¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ò²¹¤«¤¯¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤¬µ¬Â§¤ò¼é¤ê¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¿¼Â¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÈÆüËÜ¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬Ëö±Ê¤¯ÎÉ¹¥¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥é¥ó¥×¥ó½£¾ðÊóÄÌ¿®¶É¡ä
¥¨¥Ç¥£¡¦¥µ¥×¥È¥é¡¦¥¦¥ó¥¶¥¤¥ê¡¦¥·¥å¥¯¥ê»á
¥¢¥×¥Æ¥£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î½¢Ï«¤ò´õË¾¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÃ¤Ë¼«Æ°¼ÖÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ¬ÀÚ¤«¤Ä°ÂÄê¤·¤¿¸ÛÍÑµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¯¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÆÃÄêµ»Ç½¿Íºà¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í½¾¶È°÷¤ÈÆ±Åù¤ÎÂÔ¶ø¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢¥¢¥×¥Æ¥£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢ÆÃ¤Ë¥é¥ó¥×¥ó½£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Æ°¼ÖÀìÌç³Ø¹»¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤¬³«¹»¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é¤ª¤è¤Ó¼«Æ°¼Öµ»½Ñ¶µ°é¤¬½¼¼Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¹âÅÙ¤Ê¿Íºà°éÀ®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ã¥é¥ó¥×¥ó½£¶µ°é¶É¡ä
¥Þ¥ë¥µ¥ó»á
¥¢¥×¥Æ¥£¥°¥íー¥Ð¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÆÃÄêµ»Ç½¿Íºà¤¬¼ÂºÝ¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë´ë¶È¤ò»ë»¡¤·¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤¬ÎÉ¹¥¤Ê´Ä¶¤Î¤â¤È¤Ç±ß³ê¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶Èµ¬Â§¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢Ë¡Îá¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Å¬ÀÚ¤ÊÂÔ¶ø¤ä¡¢É¬Í×¤ÊÊÝ¸±À©ÅÙ¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥Æ¥£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ï¡¢¿®ÍêÀ¤ÈÀÕÇ¤´¶¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¯¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÆÃÄêµ»Ç½¿Íºà¤Ï¡¢Å¬Àµ¤ÊÄÂ¶â¤È°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¤è¤¤À¸³è´Ä¶¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÆÃÄêµ»Ç½¿Íºà¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¥¢¥×¥Æ¥£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥×¥Æ¥£¥°¥íー¥Ð¥ë
ÂåÉ½¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°æÅÄ½¨ÌÀ
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷Æî1-5-5¡¡JR·ÃÈæ¼÷¥Ó¥ë7F
¥µ¥¤¥È¡¡¡¡https://upty-global.com/
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡¡2019Ç¯12·î
ÁÏÎ©¡¡¡¡¡¡2024Ç¯7·î
»ñËÜ¶â¡¡¡¡3²¯ 4,000Ëü±ß
½¾¶È°÷¿ô¡¡16Ì¾
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡³°¹ñ¿ÍºÎÍÑ»Ù±ç»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ºßÎ±»ñ³Ê¿½ÀÁÂå¹Ô»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Â»³²ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³¤³°¿Ê½Ð¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Æ¼ï¥»¥ß¥Êー¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Î´ë²è¡¢³«ºÅ¡¢±¿±ÄµÚ¤Ó´ÉÍý