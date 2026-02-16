¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ÈÄí¶µ»Õ¡Ö¥á¥¬¥¹¥¿¡×±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎÇË»ºÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÄÊÌ»ØÆ³¥Õ¥êー¥¹¥Æ¥Ã¥×LinkOne¤¬¶ÛµÞ»Ù±ç¤ò·èÄê
ÅÀ¿ô¥¢¥Ã¥×¤ÈÂç³Ø¼õ¸³¤Ë¶¯¤¤¸ÄÊÌ»ØÆ³³Ø±¡¥Õ¥êー¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÀ®³Ø¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥¶¥ó¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ÈÄí¶µ»Õ¡Ö¥á¥¬¥¹¥¿¡×Åù±¿±Ä¡Ë¤ÎÇË»ºÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿À¸ÅÌ¡¦ÊÝ¸î¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¡¢³Ø½¬µ¡²ñ¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÄÊÌ»ØÆ³¥Õ¥êー¥¹¥Æ¥Ã¥×LinkOne¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶ÛµÞ³Ø½¬»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶ÛµÞ³Ø½¬»Ù±ç¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
¤³¤ÎÅÙ¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥¶¥ó¤ÎÇË»º¿½ÀÁ¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¼õ¸³À¸¤ä³Ø½¬¤ËÎå¤àÀ¸ÅÌ¡¢¤½¤·¤ÆÊÝ¸î¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬¡¢»ØÆ³¤ÎÄä»ß¤äº£¸å¤Î³Ø½¬·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ 40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÃÏ°è¶µ°é¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿À®³Ø¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¶µ°é¤Îµ¡²ñ¤ò»ß¤á¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÄÊÌ»ØÆ³¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥êー¥¹¥Æ¥Ã¥×LinkOne¡×¤Î¥ê¥½ー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢¶ÛµÞ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶ÛµÞ³Ø½¬»Ù±ç¤ÎÆâÍÆ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥¶¥ó¡Ê¥á¥¬¥¹¥¿¡¦°ì¶¶¥»¥¤¥·¥ó²ñÅù¡Ë¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Á´³ØÇ¯¤ÎÀ¸ÅÌ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÊÌ»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶ÛµÞ»Ù±ç ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://www.kaisei-group.co.jp/news/260216
»Ù±çÆâÍÆ¡§Æþ²ñ¸å¡¢2¥ö·îÊ¬¡ÊºÇÂç640Ê¬¡Ë¼ø¶ÈÎÁÌµÎÁ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨½é´üÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤»¤ó
¿½¹þ´ü¸Â¡§2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢Â¨ºÂ¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤³Ø½¬»ØÆ³¤òºÆ³«¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¹Ö»Õ¤Î»ØÆ³µ¡²ñ³ÎÊÝ¤È¶µ°é´Ä¶¤Î°Ý»ý
º£²ó¤Î»öÂÖ¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ØÆ³¤Î¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿¹Ö»Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®³Ø¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¶µ°é¤Ë·È¤ï¤ë¹Ö»Õ¤Î³§ÍÍ¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÂÎÀ©¤âÀ°¤¨¡¢°ÂÄê¤·¤¿»ØÆ³µ¡²ñ¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ô ±þÊç¥Õ¥©ー¥à ¡Õ
https://kaiseigroup-saiyo.com/job/-/info/detail/M0004252
¢¨¾åµURL¤è¤ê±þÊç¤¤¤¿¤À¤¡¢ÌÌÀÜ¼Â»Ü¤ÎºÝ¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥¶¥ó¡Ê¥á¥¬¥¹¥¿¡¦°ì¶¶¥»¥¤¥·¥ó²ñÅù¡Ë¤Ç¤´¶ÐÌ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»Ý¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÄÊÌ»ØÆ³¥Õ¥êー¥¹¥Æ¥Ã¥×LinkOne¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÄÊÌ»ØÆ³¥Õ¥êー¥¹¥Æ¥Ã¥×LinkOne¤Ï¡¢Á´¹ñ270¶µ¼¼°Ê¾åÅ¸³«¤¹¤ë¸ÄÊÌ»ØÆ³³Ø±¡¥Õ¥êー¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬Äó¶¡¤¹¤ë£±ÂÐ£±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÄÊÌ»ØÆ³¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥á¥¬¥¹¥¿¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢PC¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤´¼«Âð¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë·Á¼°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼õ¹Ö·Á¼°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¼õ¹Ö¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»ØÆ³¥Î¥¦¥Ï¥¦¡§ ¸·Áª¤µ¤ì¤¿¹Ö»Õ¿Ø¤¬¡¢À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
IT¥·¥¹¥Æ¥à¡§ ÌÜÉ¸ÅÀ¿ô¤Þ¤Ç¤Î·×²è¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡ÖS-CUBE¡×¤È¡¢²ÈÄí³Ø½¬¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¡ÖMy Step Log¡×¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÐÌÌ°Ê¾å¤Î¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¼Â¸½¡£
¼ÂÀÓ¡§ 2025Ç¯ÅÙÂç³Ø¼õ¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñ¸øÎ©Âç303Ì¾¡¢Æñ´Ø»äÎ©Âç1,590Ì¾¤Î¹ç³Ê¼Ô¤òÇÚ½Ð¡£¥¤ー¥É¡¦¥¢¥ïー¥É2025¡Ö½Î¡×¹â¹»À¸¡¦Âç³Ø¼õ¸³À¸ÉôÌç¡Ê´ØÀ¾¡Ë¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤¤¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¢¤ª¤è¤Ó¸ÄÊÌ¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ï²¼µ¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÀ®³Ø¼Ò¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÄÊÌ»ØÆ³¥Õ¥êー¥¹¥Æ¥Ã¥×LinkOne
¶ÛµÞ»Ù±ç ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://www.kaisei-group.co.jp/news/260216
¥Õ¥êー¥³ー¥ë¡§ 0120-88-0656 (¼õÉÕ»þ´Ö 9:00-22:00)
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.kaisei-group.co.jp/linkone/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÀ®³Ø¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É2179¡Ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶èÃæºêÀ¾3-1-2 ³«À®ÇßÅÄ¥Ó¥ë
ÅìµþËÜÉô¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ£²ÃúÌÜ£²－£³¡¡´Ý¤ÎÆâÃçÄÌ¤ê¥Ó¥ë 504
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±Ê°æ Çî
https://www.kaisei-group.co.jp/
¡Ö³«À®¶µ°é¥°¥ëー¥×¡×¤Ï¡¢¡Ö¸ÄÊÌ»ØÆ³³Ø±¡¥Õ¥êー¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤È¡Ö³«À®¶µ°é¥»¥ß¥Êー¡×¤ò¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¡¢´ØÀ¾¡¦¼óÅÔ·÷¤Ë¤ÆÌó300¤Î¶µ¼¼¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×Æâ¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯²ñ¼Ò¤òÍÊ¤·¡¢¡Ö¶µ°éDX¡×¤Ë¤âËÜ³ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Î»ØÆ³¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÂÎ·Ï²½¤·¡¢¼«¼Ò³«È¯¤ÎIT¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡ÖÀ¸ÅÌ¤´¤È¤Î³Ø½¬¿ÊÄ½ÅÙ¤ÎÌÊÌ©¤Ê´ÉÍý¡×¡ÖºßÀÒ¹»¤´¤È¤Î²áµî¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Î»î¸³·¹¸þ¤Î¶¦Í¡×¤Ê¤É¸Ä¿Í¡¦ºßÀÒ¹»¡¦»ÖË¾¹»¤´¤È¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿»ØÆ³¤ò¼Â¸½¤·¡¢¹â¤¤À®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼èºàµÚ¤ÓËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò À®³Ø¼Ò
´ë²è³«È¯Éô ´ë²è¹Êó²ÝÄ¹ ½©ÅÄ Ìï¡Ê¤Ò¤µ¤·¡Ë
TEL¡§06-6373-1533
e-mail¡§kikakukouhou@kaisei-group.co.jp