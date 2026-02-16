SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH ¥¢¥ß¥å¥¨¥¹¥ÈÅ¹ 2026Ç¯2·î27Æü(¶â) NEW OPEN
SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH¤Ï¡¢2026Ç¯2·î27Æü(¶â)¡¢¡ÖSENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH ¥¢¥ß¥å¥¨¥¹¥ÈÅ¹¡×¤ò¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶å½£¤Î¸¼´Ø¸ý¡¦ÇîÂ¿±ØÄ¾·ë¤È¤¤¤¦ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ëËÜÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼´¤Ë¡¢Éý¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·Å¹¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎPOP UP¤ä¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
EVENT
´Ú¹ñÈ¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡ØSENNOK¡Ê¥»¥ó¥Î¥Ã¥¯¡Ë¡ÙPOP UP
Bath¡¦Pure¡¦Beauty¤ò¼´¤Ë¡¢ÆþÍáÊ¸²½¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿´Ú¹ñÈ¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡ØSENNOK¡Ê¥»¥ó¥Î¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤Î´ü´Ö¸ÂÄêPOP UP¤ò³«ºÅ¡£SENNOK¤Î¥Ð¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡¢¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¹á¤ê¤ä¼Á´¶¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
2026Ç¯2·î27Æü(¶â)～3·î22Æü(Æü)
SENNOK¡Ê¥»¥ó¥Î¥Ã¥¯¡Ë
Bath and Life
Lifestyle Beauty Brand
¥»¥ó¥Î¥Ã¥¯¤Ï¡¢¿´¤ÈÂÎ¤ò»ü¤·¤à¡ÖÆþÍá¡×¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¼«Á³¤ÇÀ¶¤é¤«¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¿å¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤ËÀ¡¤ó¤À´¶³Ð¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ç¼«Í³¤ÊµÙÂ©¤Î¤Ò¤È¤È¤¡£Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¿´¿È¤òÀ°¤¨¡¢ÆâÂ¦¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ó¥Î¥Ã¥¯¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬»ý¤Ä¸ÇÍ¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÂº½Å¤·¡¢¿´¤ÈÂÎ¤òÃúÇ«¤Ë¥±¥¢¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
Instagram @ sennok_bathhouse(https://www.instagram.com/sennok_bathhouse/)
NOVELTY
¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÀÇ¹þ 8,800±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢SENSE OF PLACE¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¥Á¥ãー¥à¥Ýー¥Á¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤â¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¤âÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¡¢º£²ó¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢¨ ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
LIMITED COLOR ITEM
¥¢¥ß¥å¥¨¥¹¥ÈÅ¹¸ÂÄê¥«¥éー¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì
¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥«¥éー¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë°ìÃå¤ò¡¢¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢´°Çä¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ê¥ë¥È¥ê¥à¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó
COLOR¡§BEIGE
PRICE¡§\5,500 (ÀÇ¹þ)
¥·¥ãー¥ê¥ó¥°¥·¥ãー¥ê¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥ã¥Ä
COLOR¡§GRAY
PRICE¡§\6,050 (ÀÇ¹þ)
¥ì¥¤¥äー¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ê¥Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹
COLOR¡§ECRU
PRICE¡§\7,700 (ÀÇ¹þ)
CAMPAIGN
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡Û 2026Ç¯2·î27Æü(¶â)～3·î1Æü(Æü)
´ü´ÖÃæ¡¢UR CLUB¤Ë¿·µ¬¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ø¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë500¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¤´Æþ²ñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¤³¤Î¤ªÆÀ¤Êµ¡²ñ¤ò¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·Å¹ÊÞ¾ÜºÙ
SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH ¥¢¥ß¥å¥¨¥¹¥ÈÅ¹
½»½ê¡§¢©812-0012 Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÃæ±û³¹1-1 ¥¢¥ß¥å¥¨¥¹¥ÈÇîÂ¿ B1F
TEL¡§050-2017-9230
¥ªー¥×¥óÆü¡§2026Ç¯2·î27Æü(¶â)