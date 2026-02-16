¡Ú2026Ç¯2·îÄ´ºº¡ÛÂÎ©¶è¤Ï¡ÖÄã½»ÂðÈñ¡ß¹âÍøÊØÀ¡×¡£ÇäÇã²Á³ÊÁê¾ì¤Ï23¶èºÇ°Â¤Ç¤â»ñ»º²ÁÃÍ¾å¾º¤ÎÍýÍ³
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÈþÅÚÂåÄ®5-2¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ÅÄÎÏ¡Ë ¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÊÑ²½¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñ14Ëü3,000Åï¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Çー¥¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ê¥Ó¡× ¤ÎÊÝÍ¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÂÎ©¶è¤ÎÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¤ä²È·×»Ù½Ð¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³ÊÁê¾ì¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿ºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
1.ÂÎ©¶è¤Ï¡¢½»ÂðÈñ¤òÍÞ¤¨¤Ä¤ÄÅÔ¿´¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¤¡Ö¹â¸úÎ¨¡×¤Ê¥¨¥ê¥¢
2.À¤ÂÓÇ¯¼ý700Ëü±ß¤Ç¡Ö3LDK¡¦70Ê¿ÊÆ¡×¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë
3.²áµî9Ç¯´Ö¤ÇÂÎ©¶è¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¿¶ÑÇäÇã²Á³Ê¤Ï62%¾å¾º¡£23¶èÆâ¤Ç²Á³Ê¤Ï¤â¤Ã¤È¤âÄã¤¤¤¬¾å¾ºÎ¨¤Ï¹â¤¤
µ»ö¤òÆÉ¤à :
https://t23m-navi.jp/magazine/news/navi-report-adachiku/
¢£Ä´ººÇØ·Ê
ÂÎ©¶è¤ÏÅìµþ23¶è¤ÎËÌÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤ÈË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¡Ö¼£°Â¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¼£°Â¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶èÌ±¤ÎÀ¼¤âÁý¤¨¡¢»Ò°é¤Æ¤·¤ä¤¹¤¤³¹¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý¥Çー¥¿¡¢ÄÌ¶ÐÍøÊØÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿²È·×¹½Â¤¡¢¤½¤·¤ÆÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁê¾ì¤òÁí¹çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡ÖÂÎ©¶è¤Ç¤Ï¤É¤ÎÁØ¤¬¼ÂºÝ¤Ë¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡× ¤òÀ¸³è¼Â´¶¥Ùー¥¹¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº´ü´Ö¡§2020Ç¯～2026Ç¯¤Î¥Çー¥¿¤ò´ð¤ËÊ¬ÀÏ¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ê¥Ó²áµî¥Çー¥¿¤Ï2016Ç¯～¸½ºß¤òÂÐ¾Ý¡Ë
¥Çー¥¿½ÐÅµ¡§¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ê¥Ó(https://t23m-navi.jp/)¡¢LIFULL HOME¡ÇS¡Ö½»¤Þ¤¤¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹(https://lifullhomes-index.jp/)¡×
Ä´ººµ¡´Ø¡§¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ê¥Ó(https://t23m-navi.jp/)
Ä´ººÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¤ª¤è¤Ó¼þÊÕ¶è
ÂÎ©¶è¤ÎÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¥Çー¥¿¡Ê2026Ç¯2·î»þÅÀ¡Ë
À¤ÅÄÃ«¶è¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¤Ï490Ëü±ß¡£ÅìµþÅÔÊ¿¶Ñ¤Î564Ëü±ß¤è¤ê74Ëü±ßÄã¤¤¿å½à¤Ç¤¹¡£
¥°¥é¥Õ1¡§ÂÎ©¶è¤ÎÇ¯¼ý³¬µéÊÌÀ¤ÂÓ¿ô³ä¹ç¡Ê2026Ç¯2·î»þÅÀ¤¹¤ß¤«¤¦¤ëÄ´¤Ù¡Ë
Ç¯¼ý300Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÎÁØ¤¬37.0%¤È¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬Âç¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢700Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÁØ¤âÌó17%Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý¤¬¹â¤á¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤«¤é¤â°ìÄê¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
ÂÎ©¶è¤Î²È·×»Ù½Ð¤ÎÆÃÄ§¡ÖÄã½»ÂðÈñ¡ß¹âÍøÊØÀ¤Î¸úÎ¨²½¡×
ÂÎ©¶è¤Î²È·×¹½Â¤¤ò¶áÎÙ¤Î³ë¾þ¶è¤ä¹¾¸ÍÀî¶è¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢½»ÂðÈñ¡¦¶µ°éÈñ¡¦¸òÄÌÈñ¤Î¤¤¤º¤ì¤âÄã¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥Õ2¡§ÂÎ©¶è¡¢³ë¾þ¶è¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¤Î½»ÂðÈñ¡¦¶µ°éÈñ¡¦¸òÄÌÈñ¡¦Ç¯¼ýÈæ³Ó¡Ê2026Ç¯2·î»þÅÀ¤¹¤ß¤«¤¦¤ëÄ´¤Ù¡Ë
ÂÎ©¶è¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢½»ÂðÈñ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ËÌÀé½»±Ø¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸òÄÌÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÄÌ¶ÐÊ¿¶Ñµ÷Î¥¤Ï12.1km¤È¡¢³ë¾þ¶è¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤è¤ê¤âÃ»¤¯¡¢ÅÔ¿´¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÃÏ²Á¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Éâ¤¤¤¿¥³¥¹¥È¤ò¶µ°éÈñ¤äÀ¸³è¤Î¤æ¤È¤ê¤Ë½¼¤Æ¤ë¡Öº£¤ÎÇ¯¼ý¤òÀ¸³è¤Î¤æ¤È¤ê¤ËÊÑ¤¨¤ÆÊë¤é¤¹¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¼Â¸½²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
À¤ÂÓÇ¯¼ý700Ëü±ß¤Î¡ÈÇã¤¨¤ë¥é¥¤¥ó¡É¤òÌÀ³Î²½
ÂÎ©¶è¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇäÇã²Á³ÊÁê¾ì¤Ï3,955Ëü±ß～4,255Ëü±ß¡£ ¸½¼ÂÅª¤Ê¥Ü¥ê¥åー¥à¥¾ー¥ó¤Ç¤¢¤ëÀ¤ÂÓÇ¯¼ý700Ëü±ß¡Ê¶¦Æ¯¤¡¦»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓÁÛÄê¡Ë¤È¤·¡¢°Ê²¼¾ò·ï¤Ç¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¨¿ôÃÍ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ³µ»»
¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡§4,500Ëü±ß¡Ê70Ê¿ÊÆÁ°¸å¡Ë
¡¦Æ¬¶â¡§450Ëü±ß
¡¦¥íー¥ó¶âÍø1%¡¿¥íー¥óÊÖºÑ´ü´Ö¡§35Ç¯¡¿¥Üー¥Ê¥¹ÊÖºÑ¡§¤Ê¤·
¡¦·î¡¹¤Î´ÉÍýÈñ¡¢½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¡§3Ëü±ß
¡¦·î¡¹¤Î»ÙÊ§³Û¡§Ìó14.4Ëü±ß
À¤ÂÓÇ¯¼ý700Ëü±ß¤Î¼ê¼è¤ê·î³Û¡ÊÌó46.7Ëü±ß¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢½»Âð´ØÏ¢Èñ¤Î³ä¹ç¤ÏÌó31%¤È¤Ê¤ê¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÈÏ°ÏÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ ÂÎ©¶è¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢3LDK¤ä4LDK¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ß¥êー¥¿¥¤¥×¤ÎÊª·ï¤Ç¤â¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ê¥Ó¥Çー¥¿¤Ç¸«¤ëÂÎ©¶è¤Î»ñ»º
¿Þ1¡§ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¤ÎÊ¿¶ÑÇäÇã²Á³Ê¿ä°Ü¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ê¥Ó¡Ë
ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¤ÎÇäÇã²Ý²Á³Ê¿ä°Ü¤ò¸«¤ë :
https://t23m-navi.jp/list/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E8%B6%B3%E7%AB%8B%E5%8C%BA
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ê¥Ó¤Î¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
ÂÎ©¶è¤ÎÊ¿¶ÑÇäÇã²Á³Ê¤Ï²áµî9Ç¯´Ö¡Ê2017Ç¯～2026Ç¯¡Ë¤Ç62%¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢µÞ·ã¤Ê¹âÆ¡¦²¼Íî¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿¤Ê¤À¤é¤«¤Ê¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£ºÆ³«È¯¤Ë¤è¤ë³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤ä»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ÎÎ®Æþ¤¬¡¢·øÄ´¤Ê²Á³Ê¾å¾º¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÙÀÜ¶è¡¦¿Íµ¤¶è¤È¤ÎÈæ³Ó¡ÃÂÎ©¶è¤Ï¡Ö¹â²Á³Ê¾å¾ºÎ¨¡×
ÂÎ©¶è¤È¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¹ÓÀî¶è¡¢¿Íµ¤¤ÎÊ¸µþ¶è¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Î²Á³Ê¾å¾ºÎ¨¤òÈæ³Ó¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/13438/table/191_1_a724137a18b0f32c89c1438dbfea65b6.jpg?v=202602160951 ]
É½1¡§4¶èÈæ³ÓÉ½¡Ê2026Ç¯2·î»þÅÀ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ê¥ÓÄ´¤Ù¡Ë
ÂÎ©¶è¤ÏÅìµþ23¶èÆâ¤ÇºÇ¤âÇäÇã²Á³ÊÁê¾ì¤¬Äã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²Á³Ê¾å¾ºÎ¨¤Ç¤ÏÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ê53.8%¡Ë¤ä¹ÓÀî¶è¡Ê58.5%¡Ë¤ò¾å²ó¤ë62.0%¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ë¡Ö°Â¤¤¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤¬³Î¼Â¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¡¡ÂÎ©¶è¤Î¡ÈÇã¤¨¤ë¸½¼Â¡É¤È»ñ»ºÀ
ÂÎ©¶è¤Ï¡¢½»ÂðÈñ¤ÎÄã¤µ¤È¸òÄÌÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿µ©Í¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¡¦À¤ÂÓÇ¯¼ý700Ëü±ß¤Ç¡¢70Ê¿ÊÆ¡¦3LDK°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¸þ¤±Êª·ï¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯¹ØÆþ²ÄÇ½
¡¦ÇäÇã²Á³ÊÁê¾ì¤Ï23¶èÆâ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÄã¤¤¤¬¡¢0Ç¯Á°Èæ²Á³Ê¾å¾ºÎ¨¤Ï62%¤È¹â¤¤À®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë
¡¦ÂÎ©¶è¤Ï¡ÖÌµÍý¤Ê¤¯½»Âð¥íー¥ó¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤ÎÍ¾Çò¤ò»Ä¤¹¡×¹çÍýÅª¤ÊÁªÂò»è
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÈÇØ¿¤Ó¤·¤Ê¤¤ÅÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¡É¤È¤·¤Æ¸½¼ÂÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤ä¤¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¸¡Æ¤¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ËÜ¥ì¥Ýー¥ÈURL
ÉÔÆ°»º¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¤¹¤ß¤«¤¦¤ë(https://t23m-navi.jp/magazine/)¡Ù
ÂÎ©¶è¤ÎÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¤È¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁê¾ì¤Î´Ø·¸¤Ï¡©ÅÔÆâ¤Ç¡ÈÇã¤¨¤ë²Á³Ê¥é¥¤¥ó¡É¤ò²È·×¥Çー¥¿¤Ç²òÀâ¡Ú2026Ç¯ºÇ¿·ÈÇ¡Û
https://t23m-navi.jp/magazine/news/navi-report-adachiku/
µ»ö¤òÆÉ¤à :
https://t23m-navi.jp/magazine/news/navi-report-adachiku/
º£¸å¤â¡¢³§ÍÍ¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇäÇã¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ »³ÅÄÎÏ
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÈþÅÚÂåÄ®£µ-£²¡¡Âè£²ÆüÀ®¥Ó¥ë£µ³¬
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§ 2011Ç¯4·î
»ñËÜ¶â ¡§ 1²¯±ß
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤¹¤ß¤«¤¦¤ëÊÔ½¸Éô
TEL¡§03¡¾5577¡¾2041(#)
Mail¡§info@mansionresearch.co.jp
¡Ú´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹URL¡Û
¢£Á´¹ñ14.3ËüÅï Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³ÊÁê¾ì¸ø³«¥µ¥¤¥È¡Ø¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ê¥Ó(https://t23m-navi.jp/)¡Ù
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼è°ú¾ðÊó¤ä²Á³Ê¿ä°Ü¡¢¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ê¤É¡¢ËèÆü¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢ ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹ØÆþ¡¦ÇäµÑ¡¦»ñ»º²ÁÃÍ¤ÎÇÄ°®¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇ¿·¾ðÊó¤ÈÀìÌçÃÎ¼±¤ò¿¼·¡¤ì¤ëÉÔÆ°»º¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¤¹¤ß¤«¤¦¤ë(https://t23m-navi.jp/magazine/)¡Ù
¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇäµÑ¤ä¹ØÆþ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ðÊó¤ò¤É¤³¤è¤ê¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯È¯¿®Ãæ¡ª ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ø¤Î¼èºà¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇäµÑÂÎ¸³ÃÌ¤Ê¤É¡¢À¸¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£