【ルイ・ヴィトン】幸運の訪れを讃える新作ウィメンズウォレットとレザーグッズを発売

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、2026年3月5日(木)のスーパーラッキーデーに向けて、メゾンを象徴するモノグラム・キャンバスに、ポップな彩りを添える鮮やかなレザーライニングでコントラストを効かせた、新作ウィメンズウォレットとレザーグッズを発売しました。

幸運のシンボルであるクローバーのチャームが付いたデザインなど、多彩なラインナップで、幸先の良い新しい季節を迎えてみてはいかがでしょうか。

日本限定の「スーパーラッキーデー」コレクションの一部として登場した「ポルトフォイユ・ノア コンパクト」。クローバーを模った遊び心溢れるファスナー引き手が特徴です。メゾンを象徴するモノグラム・キャンバスで仕上げたコンパクトなデザインで、開くとポップな彩りを添える鮮やかなレザーライニングが現れます。折り畳みポケットと6つのカードスロットを備えたタイムレスなアクセサリーに、ゴールドカラーの金具で洗練をプラス。

製品名：日本限定 ポルトフォイユ・ノア コンパクト

価格：97,900円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 11 x H 8.5 x D 1.5 cm

日本限定の「スーパーラッキーデー」コレクションから、シグネチャーであるモノグラム・キャンバスでアップデートしたタイムレスな「ジッピー・ウォレット」が登場。開けるたびに遊び心溢れるポップな彩りをもたらす、鮮やかなレザーライニングを内装にあしらいました。機能的ながらもシックな佇まいで、紙幣を安全に収納できる3つの大きなマチ付きコンパートメントや、複数のポケット、12のカードスロットを備えたデザイン。

製品名：日本限定 ジッピー・ウォレット

価格：117,700円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 19.5 x H 10.5 x D 2.5 cm

日本の伝統的な暦における開運日を讃える「スーパーラッキーデー」コレクションとして再解釈された「ポルト カルト・ロミー」。メゾンを象徴するモノグラム・キャンバスにコントラストを効かせた鮮やかなレザーライニングを組み合わせ、同コレクションのテーマを想起させる陽気な雰囲気を演出しました。ファスナー引き手にはクローバーを模ったチャームをプラス。複数のポケットやスロットにより、コインやカードを安全に収納できます。

製品名：日本限定 カードケース ポルト カルト・ロミー

価格：77,000円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 12 x H 8 x D 0.8 cm

日本限定の「スーパーラッキーデー」コレクションの一部として登場した「ミュルティクレ 4」。幸運の訪れを讃える、歓びに満ちたステートメントアイテムです。メゾンのシグネチャーであるモノグラム・キャンバスを鮮やかな色合いで仕上げ、なめらかなレザーライニングとゴールドカラーの金具でアクセントを添えました。鍵を揃えて安全に保管できるフック付き。

製品名：日本限定 キーケース ミュルティクレ 4

価格：37,400円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 10.5 x H 5.5 x D 1 cm

*税込価格表記

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。