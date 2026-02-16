【 公式オンラインストア OPEN 】毎日の “食べる” を “自分を整える” 時間に。わたしと家族に寄り添う新ブランド「Dear me／Re:Life food（ディアミー リライフフード）」
梱包材・緩衝材の開発販売等を行う梅花堂紙業株式会社（愛知県名古屋市）は、「がんばることが当たり前になっている、すべての女性たちへ。 “いたわる”という選択肢を、そっと差し出したい」そんな想いから新たな食品ブランド 「Dear me／Re:Life food（ディアミー リライフフード）」を立ち上げ、ブランド第一弾商品「たんぱくキューブ(R)【非加熱製造】」を発売。公式オンラインストアもOPENしました。
公式オンラインストア OPEN
オンラインストア： https://dear-me.nagoya/(https://dear-me.nagoya/)
【 商品ラインナップ 】 Dear me たんぱくキューブ(R) 非加熱製造
Dear me たんぱくキューブ(R) 非加熱製造 3本お試しセット 送料無料（抹茶きなこ／ココアきなこ／黒ごまきなこ）\894
Dear me たんぱくキューブ(R) 非加熱製造 6本セット（抹茶きなこ／ココアきなこ/黒ごまきなこ）\1,788
Dear me たんぱくキューブ(R) 非加熱製造 9本セット（抹茶きなこ／ココアきなこ／黒ごまきなこ）\2,682
＜ 商品特徴 ＞
・非加熱製造でたんぱく質を壊さない
・管理栄養士が原材料を厳選・レシピ開発
・山梨大学 三宅准教授監修／りんくう総合医療センター 循環器内科 部長 増田先生監修
・グルテンフリー／アガベシロップ使用／香料不使用
・多様な栄養素をバランスよく配合
グルテンフリー、香料不使用、アガベシロップのやさしい甘さ。ココアやきなこ等の素朴な風味がほっとする時間を演出します。忙しい朝のプラス一品として小腹が空いたときの間食など、手軽に栄養補給が可能です。非加熱製造にこだわることで、素材本来の風味と栄養をそのままに。からだにやさしく、心にもやさしい、そんな“ひとくち”を目指しました。
“整えるために食べる” たんぱくキューブが、あなたの毎日に寄り添います。
【 商品概要 】
・商品名：たんぱくキューブ(R)【非加熱製造】（たんぱくバー(R)）
・内容量：3個入り
・商品ラインナップ：抹茶きなこ／ココアきなこ／黒ごまきなこ
・特徴：グルテンフリー／アガベシロップ使用／香料不使用
・栄養成分（3個あたり）
たんぱく質 平均8.7g／食物繊維 平均3.9g／マグネシウム 平均32mg （推定値）
※抹茶きなこ・ココアきなこ・黒ごまきなこの平均値
・発売日：2026年1月20日
・販売方法：公式オンラインストアにて販売 https://dear-me.nagoya/
・店舗：Tokyo Family Marche有明ガーデン店にて取り扱い予定
〒135-0063 東京都江東区有明２－１有明ガーデン モール４F TEL：03-4400-0483
営業時間：月-金曜 10:00～19:00／土-日曜 10:00～21:00
・公式LINE：https://lin.ee/II8F8X4
★公式LINEを友だち登録した方は、2月末までの期間限定で初回送料無料
・公式Instagram : https://www.instagram.com/dear_me_nagoya/
※本商品は一般的な食品（たんぱくバー(R)）として開発されたものであり、医薬品・医薬部外品・サプリメントではありません。特定の効能・効果、治療や予防を目的とした表現は行っておりません。
イベント出展での反響
1月20日・21日、有明で開催された「Thanks ママフォーラム」に出展。
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/pickup/thmama/(https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/pickup/thmama/)
たんぱくキューブの試食を行い、「優しい風味で美味しい」「素材の自然な甘みを感じる」
「子供のおやつに最適」「一口サイズが食べやすい」「こんな商品が欲しかった」など、多くの参加者から嬉しい感想をいただきました。
また、2月5日には、業界別ではなく「家族の生活」を起点にした BtoBtoF（Business to Business to Family）型のバイヤー向け・ファミリー向け商談会「BtoBtoF EXPO 2026」に出展。
https://maternity-food.org/event_lp/(https://maternity-food.org/event_lp/)
皆さま熱心に耳を傾けてくださり、某大手百貨店のバイヤーからも関心を寄せていただきました。
多くの引き合いがあり、反響の大きさを肌で感じています。
今後も様々な形で「Dear me／Re:Life food（ディアミー リライフフード）」を展開していきます。
ぜひご期待ください。
「Dear me／Re:Life food（ディアミー リライフフード）」とは
様々なアレルギーを持ち「信頼して食べられるものが少ない」「おいしいを諦めている」という悩みを抱えていた女性社員の声から生まれた、Dear meの「たんぱくキューブ」。
「からだに必要な原材料の厳選」「栄養の質にこだわる」 という信念のもと5年の歳月をかけて開発。素材選びから製法まで一つひとつ丁寧に積み重ね、ついには数千万円を投じてクリーンルームを新設、食品の安全衛生管理を徹底するためJFS-B規格（HACCP）取得。
“信頼できて、おいしいと思えるものを”
“栄養を摂る行為ではなく、自分を整え、自分をいたわる時間へ”
それが、Dear meの目指す「Re:Life food」です。
代表プロフィール
【 常にベンチャー精神で新しいことにチャレンジし続ける 】
代表取締役：佐野 博政（さの ひろまさ）
愛知県名古屋市出身。
大学を卒業後、大和工商リース（現・大和ハウスグループ）に入社。阪神淡路大震災での経験を経て、家業の「梅花堂紙業」へ転職。父の急逝を受け、リーマンショック直前の2007年、社長に就任。経営を学ぶためにMBA取得を決意し、2013年にグロービス経営大学院で学ぶ。梅花堂紙業株式会社では物流・防災・食品・デザインの分野へ越境する多角的な展開。「ワクワク・面白い・誰もやってない」に挑む、探究心と成長意欲に満ちた社風で100年企業としての「変化対応力・巻き込み力・生命力」を武器に、梅花堂紙業株式会社の四代目代表取締役として、事業を牽引。また、フィジーカーとして自ら体を張って食の勉強やプロテインバーの自社製造を行う。
会社概要
社名：梅花堂紙業株式会社
所在地：〒462-0831 愛知県名古屋市北区城東町3-73
代表取締役：佐野 博政
設立：昭和23年9月（創業：大正12年4月）
資本金：1億円
事業内容：梱包材・緩衝材のコンサルティング、企画提案・設計・製造・販売、家具の設計・製造・販売、食品ブランドの製造・販売
HP：https://baikado-shigyo.co.jp