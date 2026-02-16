【 公式オンラインストア OPEN 】毎日の “食べる” を “自分を整える” 時間に。わたしと家族に寄り添う新ブランド「Dear me／Re:Life food（ディアミー リライフフード）」

梅花堂紙業株式会社

梱包材・緩衝材の開発販売等を行う梅花堂紙業株式会社（愛知県名古屋市）は、「がんばることが当たり前になっている、すべての女性たちへ。 “いたわる”という選択肢を、そっと差し出したい」そんな想いから新たな食品ブランド 「Dear me／Re:Life food（ディアミー リライフフード）」を立ち上げ、ブランド第一弾商品「たんぱくキューブ(R)【非加熱製造】」を発売。公式オンラインストアもOPENしました。

公式オンラインストア OPEN

オンラインストア： https://dear-me.nagoya/(https://dear-me.nagoya/)

【 商品ラインナップ 】 Dear me たんぱくキューブ(R) 非加熱製造

Dear me たんぱくキューブ(R) 非加熱製造 3本お試しセット 送料無料（抹茶きなこ／ココアきなこ／黒ごまきなこ）\894Dear me たんぱくキューブ(R) 非加熱製造 6本セット（抹茶きなこ／ココアきなこ/黒ごまきなこ）\1,788Dear me たんぱくキューブ(R) 非加熱製造 9本セット（抹茶きなこ／ココアきなこ／黒ごまきなこ）\2,682

＜ 商品特徴 ＞

・非加熱製造でたんぱく質を壊さない

・管理栄養士が原材料を厳選・レシピ開発

・山梨大学 三宅准教授監修／りんくう総合医療センター 循環器内科 部長 増田先生監修

・グルテンフリー／アガベシロップ使用／香料不使用

・多様な栄養素をバランスよく配合

グルテンフリー、香料不使用、アガベシロップのやさしい甘さ。ココアやきなこ等の素朴な風味がほっとする時間を演出します。忙しい朝のプラス一品として小腹が空いたときの間食など、手軽に栄養補給が可能です。非加熱製造にこだわることで、素材本来の風味と栄養をそのままに。からだにやさしく、心にもやさしい、そんな“ひとくち”を目指しました。

“整えるために食べる” たんぱくキューブが、あなたの毎日に寄り添います。

【 商品概要 】

・商品名：たんぱくキューブ(R)【非加熱製造】（たんぱくバー(R)）

・内容量：3個入り

・商品ラインナップ：抹茶きなこ／ココアきなこ／黒ごまきなこ

・特徴：グルテンフリー／アガベシロップ使用／香料不使用

・栄養成分（3個あたり）

たんぱく質 平均8.7g／食物繊維 平均3.9g／マグネシウム 平均32mg （推定値）

※抹茶きなこ・ココアきなこ・黒ごまきなこの平均値

・発売日：2026年1月20日

・販売方法：公式オンラインストアにて販売 https://dear-me.nagoya/

・店舗：Tokyo Family Marche有明ガーデン店にて取り扱い予定

〒135-0063 東京都江東区有明２－１有明ガーデン モール４F TEL：03-4400-0483

営業時間：月-金曜 10:00～19:00／土-日曜 10:00～21:00

・公式LINE：https://lin.ee/II8F8X4

★公式LINEを友だち登録した方は、2月末までの期間限定で初回送料無料

・公式Instagram : https://www.instagram.com/dear_me_nagoya/

※本商品は一般的な食品（たんぱくバー(R)）として開発されたものであり、医薬品・医薬部外品・サプリメントではありません。特定の効能・効果、治療や予防を目的とした表現は行っておりません。

イベント出展での反響

1月20日・21日、有明で開催された「Thanks ママフォーラム」に出展。

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/pickup/thmama/(https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/pickup/thmama/)

たんぱくキューブの試食を行い、「優しい風味で美味しい」「素材の自然な甘みを感じる」

「子供のおやつに最適」「一口サイズが食べやすい」「こんな商品が欲しかった」など、多くの参加者から嬉しい感想をいただきました。

また、2月5日には、業界別ではなく「家族の生活」を起点にした BtoBtoF（Business to Business to Family）型のバイヤー向け・ファミリー向け商談会「BtoBtoF EXPO 2026」に出展。

https://maternity-food.org/event_lp/(https://maternity-food.org/event_lp/)

皆さま熱心に耳を傾けてくださり、某大手百貨店のバイヤーからも関心を寄せていただきました。

多くの引き合いがあり、反響の大きさを肌で感じています。

今後も様々な形で「Dear me／Re:Life food（ディアミー リライフフード）」を展開していきます。

ぜひご期待ください。

「Dear me／Re:Life food（ディアミー リライフフード）」とは

様々なアレルギーを持ち「信頼して食べられるものが少ない」「おいしいを諦めている」という悩みを抱えていた女性社員の声から生まれた、Dear meの「たんぱくキューブ」。

「からだに必要な原材料の厳選」「栄養の質にこだわる」 という信念のもと5年の歳月をかけて開発。素材選びから製法まで一つひとつ丁寧に積み重ね、ついには数千万円を投じてクリーンルームを新設、食品の安全衛生管理を徹底するためJFS-B規格（HACCP）取得。

“信頼できて、おいしいと思えるものを”

“栄養を摂る行為ではなく、自分を整え、自分をいたわる時間へ”

それが、Dear meの目指す「Re:Life food」です。

代表プロフィール

【 常にベンチャー精神で新しいことにチャレンジし続ける 】

代表取締役：佐野 博政（さの ひろまさ）

愛知県名古屋市出身。

大学を卒業後、大和工商リース（現・大和ハウスグループ）に入社。阪神淡路大震災での経験を経て、家業の「梅花堂紙業」へ転職。父の急逝を受け、リーマンショック直前の2007年、社長に就任。経営を学ぶためにMBA取得を決意し、2013年にグロービス経営大学院で学ぶ。梅花堂紙業株式会社では物流・防災・食品・デザインの分野へ越境する多角的な展開。「ワクワク・面白い・誰もやってない」に挑む、探究心と成長意欲に満ちた社風で100年企業としての「変化対応力・巻き込み力・生命力」を武器に、梅花堂紙業株式会社の四代目代表取締役として、事業を牽引。また、フィジーカーとして自ら体を張って食の勉強やプロテインバーの自社製造を行う。

会社概要

社名：梅花堂紙業株式会社

所在地：〒462-0831 愛知県名古屋市北区城東町3-73

代表取締役：佐野 博政

設立：昭和23年9月（創業：大正12年4月）

資本金：1億円

事業内容：梱包材・緩衝材のコンサルティング、企画提案・設計・製造・販売、家具の設計・製造・販売、食品ブランドの製造・販売

HP：https://baikado-shigyo.co.jp