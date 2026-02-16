みどり生命は「志ん輔と仲間たち スペシャル公演」に協賛します

株式会社ベルコ第4回 志ん輔と仲間たち スペシャル公演2026

趣旨

ベルコグループのみどり生命保険株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：豊福和人、以下「みどり生命」）は、毎日新聞と毎日企画サービスが主催する「第4回 志ん輔と仲間たち スペシャル公演2026」に特別協賛いたします。 本公演は、落語という日本の伝統文化を通じて、健康や認知症について考える機会を提供することを目的としており、みどり生命はその趣旨に賛同し、協賛を決定いたしました。

内容

本公演は、落語家・古今亭志ん輔師匠をはじめ、多彩な芸人が出演し、落語や漫才など日本の伝統芸能を披露します。 本公演では、「健康」「認知症」をテーマとしたトークコーナーも予定しており、介護経験のある芸人が、認知症の方との接し方や介護に関する悩みについて、わかりやすくお話しします。

https://shinsukenakama.com/free/sp2026

第4回 志ん輔と仲間たち スペシャル公演2026

みどり生命保険では、本公演の開催を記念し、特別キャンペーンを実施いたします。 キャンペーン期間中に、みどり生命の専用フォームより「みどりの終身〈メモリアルIII〉」の資料請求をお申し込みいただいた方の中から抽選で、本公演の会場観覧チケットまたはオンライン配信視聴チケットをプレゼントいたします。

キャンペーン応募締切：2026年2月23日（月・祝）まで

詳細は、下記リンクの実施概要および注意事項をご確認のうえ、お申し込みください。

https://midori-life.smktg.jp/public/seminar/view/1321