今年で「なめこ栽培キット」は15周年！リアルイベント開催を目指すクラウドファンディングプロジェクトを開始

株式会社ビーワークス「ファンと一緒に祝うイベントを開催したい！」プロジェクト

スマートフォンアプリ『なめこ栽培キット』シリーズを開発・運営する株式会社ビーワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長：金子健一）は、クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」 (運営会社:株式会社 CAMPFIRE)にて『「ファンと一緒に祝うイベントを開催したい！」プロジェクト』を2026年2月16日19時より開始いたしますのでお知らせします。

プロジェクトが目標金額を達成した場合は「リアルイベント」を開催するほか、支援の返礼品として「15周年記念誌」、「スクールバッグ風ポシェット」などのアイテムを制作します。

なめこのクラウドファンディングプロジェクトはこれまでに7回実施しており、累計支援額は1.3億円を突破するなど、大きな成果を収めています。

プロジェクト概要

プロジェクトページを見る :https://camp-fire.jp/projects/926534/

スマホアプリ『なめこ栽培キット』15周年をファンの皆様と一緒にお祝いしたい！12年ぶりに「リアルなめこ～ズ」が全員集合する学園祭コンセプトのイベント開催を目指します。イベント以外に15周年記念誌発行、グッズで応援するプランもご用意しました。支援者様全員にイベントを収録した動画を後日ご提供します。

15周年だョ！全員集合募集期間

2026年2月16日（月）19:00～2026年3月22日（日）23:59

プロジェクト目標金額

5,000,000円

プロジェクトページURL

https://camp-fire.jp/projects/926534/

支援返礼品

「リアルイベント入場チケット」のほか、イベント参加者だけでなくイベント参加が難しい方にもご支援いただける「15周年記念誌」や「プロジェクト限定グッズ」、セットプラン限定特典などをご用意しています。

イベント関連プランリストイベント入場チケット

15周年記念日にほど近い2026年6月27日（土）に都内で開催します。

『なめこ学園 学園祭』をコンセプトに「クラス展示」「全校集会」を実施します。長らく姿をお見せする機会がなかった「リアルなめこ～ズ」が学園の生徒や先生に扮して来場者をお出迎えします。皆様には「なめこ学園」の一員として学園祭にご参加いただきます。

・クラス展示＜見学＞

教室を再現した室内空間で「なめこ学園」の文化系部活動の成果を展示します。

・クラス展示＜参加＞

教室を再現した室内空間で「なめこ学園」の課外活動にご参加いただけます。

・全校集会

講堂に全員集まり全校集会にご参加ください。クライマックスは「リアルなめこ～ズ」による「部活対抗尻相撲大会」です。

プロジェクトページを見る :https://camp-fire.jp/projects/926534/イベントの内容、各プランの詳細はプロジェクトページをご覧ください。15周年記念誌

ダンボールなめこを編集長に据え、「なめこ栽培キット」15年の歩みをまとめた記念誌を発行します。

記念誌用のコンテンツのほか、イベントのクラス展示のコンテンツの一部（年表、小テストなど）も収録します。

このプランにご支援いただいた方のお名前（ニックネーム）を、プロジェクトをご支援いただいた証として巻末に掲載させていただきます。

イベントにご参加いただけなくても支援可能です。

このプラン単体ではイベントにご入場いただけませんのでご注意ください。

■判型：A4

■32ページ

クラファン限定グッズ

本プロジェクト限定のグッズです。

イベントにご参加いただけなくても支援可能です。

それぞれ単品でご支援いただけるほか、3点セットプランには限定特典として「複製ミニ色紙」をおつけします。

グッズプラン単体のご支援ではイベントにご入場いただけませんのでご注意ください。

プロジェクトページを見る :https://camp-fire.jp/projects/926534/各グッズの仕様、各プランの詳細はプロジェクトページをご覧ください。

【支援者全員】イベントダイジェスト動画

本プロジェクトにご支援いただいた方全員に、イベントの模様を収録したダイジェスト動画のURLを後日ご提供します。ダイジェスト動画は「全校集会」および「クラス展示」の全容がわかる内容を目指しますが、一部始終を完全に収めるものではないことをあらかじめご了承ください。また生配信ではございません。ダイジェスト動画のURL提供はイベント終了後となります。

なめこクラウドファンディングプロジェクト実績

過去7回のプロジェクトで累計支援総額1.39億円、5度の年間アワード（CAMPFIREクラウドファンディングアワード）を獲得しています。

2025年プロジェクト2023年プロジェクト2022年プロジェクトプロジェクト一覧ページを見る :https://camp-fire.jp/profile/nameko_crowd/projects