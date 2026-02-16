【沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわん】日本でいち早く春を感じる、美食とリゾートのひととき　春のレストランフェア「Spring Harmony」を開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわん（沖縄県宜野湾市真志喜3-28-1、総支配人：佐藤 傑）は、オールデイダイニング ジノーン シェフ坂口和史による春のレストランフェア「Spring Harmony」を2026年2月18日（水）から4月15日（水）まで開催いたします。

Spring Harmony ランチブッフェ

日本でいち早く春を迎える沖縄の風土を背景に、桜えびなどの春を味わえる食材をふんだんに使ったランチ・ディナーブッフェをご用意いたしました。デザートでは、桜餅モンブランやホテルメイドのちんすこうなど、春を感じる甘味が勢ぞろいします。また、シーズナルカクテル「うりずんフィズ」や「Spring Harmony」など、沖縄ならではの春の雰囲気を演出するドリンクもご用意しております。沖縄の豊かな食材と春の素材が織りなす彩り豊かなメニューは、観光客はもちろん地元の皆さまにも季節の味わいをお楽しみいただけます。

卒業・入学などの記念日や、春休みのご家族利用にもおすすめです。

ディナーブッフェ【ディナー限定】ローストビーフ＆ガーリックシュリンプ、 ローストポテト ケイジャン風味

Spring Harmony概要

【ご予約・お問い合わせ】

098-943-3937 （受付時間： 10:00A.M.～6:00P.M.）

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/ginowan/plan/jinon/2026season-buffet_spring/

Spring Harmonyシーズナルカクテルシーズナルカクテル

(左) うりずん フィズ（ノンアルコール）

\1,230 Urizun Fizz

沖縄のうりずんシーズンをイメージした、ノンアルコールカクテル。

りんごの爽やかさとはちみつのコクにグレナデンの淡い春色を添え、抹茶スパークリングで軽やかに仕上げました。



（中） スプリングハーモニー（ノンアルコール）

\1,330 Spring Harmony

やさしく香る桜の花と、爽やかなミントの清涼感が重なり合う春限定のノンアルコールモヒート。

口に含んだ瞬間、春風がそっと吹き抜けるような軽やかさを感じてみてください。



(右)サマー・ウィスパー（アルコールカクテル）

\1,380 Summer Whisper

パイナップルとマンゴーのやさしい甘さに、オレンジの爽やかさを重ねた初夏を感じるトロピカルな一杯。

沖縄ラムのまろやかさと、すっきりとした後味が夏の気配をそっと運びます。

Spring Harmonyテイクアウトケーキ期間限定テイクアウトケーキ

Spring Harmonyフェア期間中(2026年2月18日～2026年4月15日)テイクアウトケーキを販売いたします。

大切なひとときにふさわしいスイーツをご家庭でもお楽しみいただけます。

１. フランボワーズショコラミルフィーユ \800

２. 苺のショートケーキ \900

３. パイナップルパイ \850

４. 抹茶ロールケーキ \800

５. ブルーゼリーとココナッツのムース \750

※表示写真は全てイメージです。

※料金には、消費税・サービス料13%が含まれております。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※状況により営業内容等が変更になる場合がございます。

※食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。

※全てのメニューを同一の厨房で調理するため、アレルゲン物質が微量に混入する可能性がございます。