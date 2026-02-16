【速報】衆院選後初の調査で、各政党と高市内閣の支持率はどう変動した？2026年2月電話×ネット意識調査 第2弾

イチニ株式会社

選挙ドットコムはJX通信社と共同で、2月14日（土）、15日（日）に日本国内の18歳以上の方を対象としたハイブリッド調査（電話調査とインターネット調査を同じ設問で同時に行う方式）による全国意識調査を実施しました。

【調査概要】調査は令和8年2月14日（土）・15日（日）の2日間に実施。日本国内の18歳以上の方を調査対象とし、有効回答数は電話調査で1038件、インターネット調査で1331件を取得（いずれもJX通信社との共同実施）。各数値は小数第2位以下を四捨五入しています。

2026年2月14日、15日調査の政党支持率

「あなたは普段、どの政党を支持していますか？」と聞いた結果が上の図です。

2月8日投開票の衆院選よりも前に実施した2月2日～4日の意識調査の結果から、各党に変動が見られました。

2026年2月調査の衆院選比例投票先について

「あなたは、今月8日に行われた衆議院選挙で、どの政党や政治団体に投票しましたか」と聞いた結果が上の図です。

2026年2月14日、15日調査の内閣支持率

「あなたは、高市内閣を支持しますか」と聞いた結果が上の図です。

イチニ株式会社について

イチニ株式会社は、約4100万ユーザーが利用する日本最大級の政治・選挙ポータルサイト「選挙ドットコム」を運営し、国内の選挙情報や立候補者の情報をデータベース化し管理しています。選挙や政治にまつわるプラットフォームを構築し、情報の透明性を保つことで、有権者のみなさまがより政治に参加しやすい環境づくりを支援しています。

その他、地方議員向けの勉強会なども実施し、官民学の連携による多様なネットワークを創出し、オープンな場での議論により、イノベーションを促進します。

